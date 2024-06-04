Кабмін найближчим часом затвердить постанову щодо бронювання рятувальників, - "слуга народу" Веніславський. ВIДЕО

Кабінет Міністрів сьогодні або завтра затвердить постанову, в якій має бути передбачене бронювання поліцейських та рятувальників.

Про це заявив нардеп "Слуги народу", член Комітету ВР із нацбезпеки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Коли ми ухвалювали закон про внесення змін до деяких законів, пов'язаних із мобілізацією, ми чітко передбачили, що працівники органів Нацполіції, ДСНС, ДБР, НАБУ тощо, вони підлягають бронюванню", - зазначив парламентар.

За словами Веніславського, сьогодні-завтра Кабмін затвердить постанову про механізм, критерії та порядок бронювання.

Нардеп сумнівається у спробах мобілізувати працівників ДСНС. Якщо сигнали про це все ж будуть - питання піднімуть на комітеті з нацбезпеки.

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Мобілізація рятувальників

Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що працівників ДСНС нібито планують позбавити броні від мобілізації.

На сайті Кабміну з'явилася петиція із закликом не робити цього. Вона набрала необхідні 25 тисяч підписів.

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