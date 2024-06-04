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Кабмін найближчим часом затвердить постанову щодо бронювання рятувальників, - "слуга народу" Веніславський. ВIДЕО

Кабінет Міністрів сьогодні або завтра затвердить постанову, в якій має бути передбачене бронювання поліцейських та рятувальників.

Про це заявив нардеп "Слуги народу", член Комітету ВР із нацбезпеки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Коли ми ухвалювали закон про внесення змін до деяких законів, пов'язаних із мобілізацією, ми чітко передбачили, що працівники органів Нацполіції, ДСНС, ДБР, НАБУ тощо, вони підлягають бронюванню", - зазначив парламентар.

За словами Веніславського, сьогодні-завтра Кабмін затвердить постанову про механізм, критерії та порядок бронювання.

Нардеп сумнівається у спробах мобілізувати працівників ДСНС. Якщо сигнали про це все ж будуть - питання піднімуть на комітеті з нацбезпеки.

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Мобілізація рятувальників

Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що працівників ДСНС нібито планують позбавити броні від мобілізації.

На сайті Кабміну з'явилася петиція із закликом не робити цього. Вона набрала необхідні 25 тисяч підписів.

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Автор: 

рятувальники (168) мобілізація (3074) ДСНС (5122) Веніславський Федір (289)


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Топ коментарі
+6
Зате бронювання 100% ментів прямо прописали в новому законі!
Причому, після 1 читання там стояла цифра 50% ментів, а в другому читанні - поставили 100%, зате ДСНС зменшили до 50%...
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04.06.2024 10:43
+5
Ага. Щас в ДСНС и так аншлаг и очередь на десять лет вперед. Может давайте бронь только тем кто уже не менее 5 лет там работает. А то кроме армии полицаев и ТЦК еще будет очередная армия ДСНС где одни мажоры косят от армии
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04.06.2024 10:44
+5
Інспекцію, яка хабарі вимагає за неправильно повішений вогнегасник у кафе, можна в повному складі мобілізувати...
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04.06.2024 10:52
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Зате бронювання 100% ментів прямо прописали в новому законі!
Причому, після 1 читання там стояла цифра 50% ментів, а в другому читанні - поставили 100%, зате ДСНС зменшили до 50%...
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04.06.2024 10:43 Відповісти
Ага. Щас в ДСНС и так аншлаг и очередь на десять лет вперед. Может давайте бронь только тем кто уже не менее 5 лет там работает. А то кроме армии полицаев и ТЦК еще будет очередная армия ДСНС где одни мажоры косят от армии
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04.06.2024 10:44 Відповісти
Про 5 років ви загнули... З їх зарплатами там текучка постійна!
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04.06.2024 10:53 Відповісти
Шановний, про що ви говорите? В моєму місті навіть молодші офіцери-рятувальники отримують зарплату(капітан-38 тис.грн), про яку більшість і не мріяли, якщо ви до цієї теми не дотичні, то не треба балаболити!
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04.06.2024 11:04 Відповісти
Ну не знаю. Вон сосед там работает уже хрен знает сколько дом вымахал в 3 етажа. И своих сыновей и зятя пристроил туда же. И постоянно дома сидят
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04.06.2024 11:11 Відповісти
так и есть - там куча деток депутатом и прочей ******* за последний год устроилась
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04.06.2024 10:56 Відповісти
На черзі ЗЄ-ботоферма
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04.06.2024 10:46 Відповісти
У ДСНС різна склалдова. Нагляд та ліквідація пожеж (аварій). Нагляд можно скоротити на 90 %. А ось рятувальників треба забезпечити бронею. Але тільки у той кількості, що існувала до лютого 22р
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04.06.2024 10:49 Відповісти
Інспекцію, яка хабарі вимагає за неправильно повішений вогнегасник у кафе, можна в повному складі мобілізувати...
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04.06.2024 10:52 Відповісти
А в реальности окажется наоборот... Те кто с проверками ходят - будут забронированы. А остальных, не смотря на опыт, стаж - мобилизуют.
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04.06.2024 11:22 Відповісти
Чисельність ДСНС орієнтовно 70 тисяч, це разом із ВУЗами де вчать курсантів, саперами які постійно працюють біля лінії фронту, при тому, що відсотків 15 зі всього складу жінки. Решта о/с постійно їздять на ротацію працювати біля лінії фронту. Так що про армію мажорів в ДСНС ти чесно кажучи спи*дів! Є одиночні випадки як і в кожній структурі, але це не масове явище!
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04.06.2024 11:02 Відповісти
ДСНС щодня людей рятують поки більша частина мусорви тиняється без діла та по кущам з радаром ховається
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04.06.2024 11:04 Відповісти
Подобається визначення Веніславського в кавичках "слуга народу". Всі ці слуги в кавичках. Щодо Феді. То з Тупицьким справився, КСУ з його допомогою розігнали . Таким же недолугим і несправедливим буде і Федіне бронювання.
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04.06.2024 11:02 Відповісти
Мусора шо здають нормативи по стрільбі, фізрі щодва роки, заброньовані.
40- 50- мужик з язвою вперше побачивший патрон, за 1-2 міс - готовий штурмовик.
Кончені.
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04.06.2024 11:08 Відповісти
Щакон прийняли недолугий і суперечливий. У деяких моментах не відповідає Констицуції, у деяких - здоровому глузду. Тепер це все пробують виправити постановами. Це вносить ще більший хаос. Але постанови Кабміну - це підзаконні акти і якщо у законі чогось нема, то підзаконним актом цього вписати не можна. Тобто для судів найперше - це Конституція, яку "на паузу" всупереч твердженню деяких недоюристів поставити не можна навіть під час війни, другим за важливістю є закон, яаий суперечити Конституції не може. І лише потім йдуть укази прещидента, розпорядження і постанови Кабміну і внших державниз органів, які знову ж таки не можуть суперечити Конституції чи замінювати закони.
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04.06.2024 11:11 Відповісти
Я так розумію - у ДСНС формуватимуть філіал баталйону "Манака"...
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04.06.2024 11:20 Відповісти
Якщо за кордрн офіційно виїхало 6 мільйонів українців, то для початку треба скоротити кадри, поліцію та інших, а потім вже бронювати! Кого вони обслуговують?

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04.06.2024 11:28 Відповісти
А щоб не ржали над броньованим статусом клоунів у кварталістів, їх зачислять в рятувальники.
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04.06.2024 11:30 Відповісти
Хлопцям на фронті потрібна ротація, полцейських які на авто та скаладають протоколи цілком можна замінити, така робота, викої підготовки, не потребує, щоб вважати іх дуже цінними кадрами
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04.06.2024 11:34 Відповісти
сейчас дснс сказали 10% будут мобилизировать....
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04.06.2024 12:01 Відповісти
Демобілізуйте всіх хто воює і хоче в ДСНС (курси 1міс), і буде ротація. Те ж саме з рештою броньованих незамінних молодих і красівих держслужбовців. Перевагу я б надав бородатим - вони вже знають, як з нею поводитись...
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04.06.2024 12:22 Відповісти
80 % мусоров в окопи !
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04.06.2024 12:53 Відповісти
 
 