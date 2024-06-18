Уже 62 тыс. украинцев успешно загрузили в "Резерв+" электронный военно-учетный документ, - Минобороны
Сейчас успешно загрузили электронный военно-учетный документ в "Резерв+" уже 62 тысячи пользователей. Эта функция запускается несколькими волнами, поэтому вскоре абсолютно все получат доступ к возможности генерации этого документа.
Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Так, как мы запускаем интеграционно, то есть несколькими волнами, абсолютно все получат доступ к возможности генерации этого документа. Мы видим статистику. Успешно загрузили уже электронный военно-учетный документ 62 тыс. пользователей. Это очень большой спрос. Поскольку это было всего за несколько часов. И дальше приложение будет абсолютно всем доступно в маркетах", - рассказала она.
Черногоренко отметила, что отныне доступ к приложению будут иметь украинцы в 176 странах мира.
"Это эффект постепенной доступности приложения в маркетах. Абсолютно все пользователи получат этот доступ. Просто это будет осуществляться несколькими волнами. Следите за этими обновлениями... Буквально в течение сегодняшнего дня, несколько дней подряд абсолютно все 176 стран и Украина будут иметь доступ к приложению", - пояснила заместитель министра обороны.
По ее словам, электронный военный билет уже легализован постановлением Кабинета министров.
"Электронный документ полностью приравнен к бумажному. То есть эту "домашнюю работу" правительство, Министерство обороны выполнили. Мы сможем технически предоставить доступ всем пользователям", - добавила чиновница.
Напомним, 18 июня в мобильном приложении "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ, который отменяет необходимость носить с собой бумажный военный билет.
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А додаток "Резерв+"? Адже в законі мова йде про електронний кабінет, де і буде той електронний квиток... І, до речі, слово "легалізований" має значення, відмінне від значення слова "прирівняний".
"Електронний документ повністю прирівняний до паперового." Джерело:
Курва, ЯК??? ЯК він прирівняний до паперового? В закон "про мобілізацію" ВРУ внесені відповідні зміни і замість словосполучення "електролнний кабінет" використовується "додаток "Резерв+"? Чи може є постанова КМУ або Указ Президента? На якій підставі вона таке заявляє?
Може я десь щось проґавив? Поясніть, хто в темі.