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Уже 62 тыс. украинцев успешно загрузили в "Резерв+" электронный военно-учетный документ, - Минобороны

Електронний військовий квиток у Резерв+

Сейчас успешно загрузили электронный военно-учетный документ в "Резерв+" уже 62 тысячи пользователей. Эта функция запускается несколькими волнами, поэтому вскоре абсолютно все получат доступ к возможности генерации этого документа.

Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, как мы запускаем интеграционно, то есть несколькими волнами, абсолютно все получат доступ к возможности генерации этого документа. Мы видим статистику. Успешно загрузили уже электронный военно-учетный документ 62 тыс. пользователей. Это очень большой спрос. Поскольку это было всего за несколько часов. И дальше приложение будет абсолютно всем доступно в маркетах", - рассказала она.

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Черногоренко отметила, что отныне доступ к приложению будут иметь украинцы в 176 странах мира.

"Это эффект постепенной доступности приложения в маркетах. Абсолютно все пользователи получат этот доступ. Просто это будет осуществляться несколькими волнами. Следите за этими обновлениями... Буквально в течение сегодняшнего дня, несколько дней подряд абсолютно все 176 стран и Украина будут иметь доступ к приложению", - пояснила заместитель министра обороны.

По ее словам, электронный военный билет уже легализован постановлением Кабинета министров.

"Электронный документ полностью приравнен к бумажному. То есть эту "домашнюю работу" правительство, Министерство обороны выполнили. Мы сможем технически предоставить доступ всем пользователям", - добавила чиновница.

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Напомним, 18 июня в мобильном приложении "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ, который отменяет необходимость носить с собой бумажный военный билет.

Автор: 

Минобороны (9374) приложение (170) электронные услуги (104) Черногоренко Екатерина (118)


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А сервери резерву там же, де і сервери дії? На росії?
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18.06.2024 11:43 Ответить
Ну, не "українців", а "українців-айфонщиків" для початку.
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18.06.2024 11:49 Ответить
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18.06.2024 11:51 Ответить
Айфончікі?бо під Андроід поки доопрацювання нема на Маркеті
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18.06.2024 12:21 Ответить
"...електронний військовий квиток вже легалізований постановою Кабінету міністрів..." Джерело:

А додаток "Резерв+"? Адже в законі мова йде про електронний кабінет, де і буде той електронний квиток... І, до речі, слово "легалізований" має значення, відмінне від значення слова "прирівняний".

"Електронний документ повністю прирівняний до паперового." Джерело:

Курва, ЯК??? ЯК він прирівняний до паперового? В закон "про мобілізацію" ВРУ внесені відповідні зміни і замість словосполучення "електролнний кабінет" використовується "додаток "Резерв+"? Чи може є постанова КМУ або Указ Президента? На якій підставі вона таке заявляє?

Може я десь щось проґавив? Поясніть, хто в темі.
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18.06.2024 12:23 Ответить
я поясню. все робиться таким чином, щоб у разі чого не знайшли крайніх - будуть переводити стрілки до останнього
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18.06.2024 12:48 Ответить
Мало Україні фсбшної Дії
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18.06.2024 13:41 Ответить
По данним, через резерв+ оновило данні 1млн+, а завантажило тільки 62 тисячі?🤣🤣🤣🤣
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18.06.2024 14:34 Ответить
"Ловкость рук и никакого машенства" )))
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18.06.2024 20:17 Ответить
 
 