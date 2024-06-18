УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10810 відвідувачів онлайн
Новини
2 996 9

Дані щодо бронювання військовозобов’язаних будуть завантажені у "Резерв+" до кінця тижня, - Міноборони

застосунок резерв+

Дані щодо бронювання військовозобов'язаних будуть завантажені у додаток "Резерв+" до кінця цього тижня.

Про це повідомила у фейсбуку заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами чиновниці, наразі дані щодо бронювання не були внесені операторами ТЦК.

Вони будуть завантажені до 22 червня.

Також читайте: Уже 62 тис. українців успішно завантажили у "Резерв+" електронний військово-обліковий документ, - Міноборони

дані щодо заброньованих військовозобов'язаних

Як повідомлялося, 18 червня у мобільному застосунку "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ, який скасовує потребу носити з собою паперовий військовий квиток.

Автор: 

бронювання (339) мобілізація (3079) електронні послуги (200) Черногоренко Катерина (124)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
18.06.2024 14:40 Відповісти
Та фіг там. ВОС пише ще з Радянської Армії, ВЛК пише, що проходив ще в 2015-му перед АТО.
показати весь коментар
18.06.2024 14:44 Відповісти
а в мене норм. Оновіть дані в тцк.
показати весь коментар
18.06.2024 14:51 Відповісти
Так, а навіщо, якщо все є в військовому? І УБД, і додаток №6 мілким кеглем на дві сторінки, і витяг з наказу ))

Так розумію, в ТЦК треба відразу їхати на бойовому пепелаці, з усією снарягою та баулами ))
показати весь коментар
18.06.2024 15:00 Відповісти
та хрін його знає, що ці дупутати далі наприймають, може тільки електронний варіант залишать, не завтра звісно, а через рік-два-три. А в тцк їхати - бо тільки там і можуть це все внести.
показати весь коментар
18.06.2024 15:05 Відповісти
Так цей додаток як дія, тобто як презерватив. Оболонка для взаємодії з реєстрами. У сам додаток нічого завантажити не можна. Тільки внести в оберіг, щоб додаток звідти зчитав і відобразив.
показати весь коментар
18.06.2024 15:00 Відповісти
У воєгкоматі черга, а воювати нікому.
Це воєнкомат взагалі чи центр обслуговування ухилянтства
показати весь коментар
18.06.2024 15:10 Відповісти
З цінами, і рахунками членів Зе-ОПи.
показати весь коментар
18.06.2024 15:13 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2024 15:30 Відповісти
 
 