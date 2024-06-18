Дані щодо бронювання військовозобов’язаних будуть завантажені у "Резерв+" до кінця тижня, - Міноборони
Дані щодо бронювання військовозобов'язаних будуть завантажені у додаток "Резерв+" до кінця цього тижня.
Про це повідомила у фейсбуку заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.
За словами чиновниці, наразі дані щодо бронювання не були внесені операторами ТЦК.
Вони будуть завантажені до 22 червня.
Як повідомлялося, 18 червня у мобільному застосунку "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ, який скасовує потребу носити з собою паперовий військовий квиток.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так розумію, в ТЦК треба відразу їхати на бойовому пепелаці, з усією снарягою та баулами ))
Це воєнкомат взагалі чи центр обслуговування ухилянтства