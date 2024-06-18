Дані щодо бронювання військовозобов’язаних будуть завантажені у "Резерв+" до кінця тижня, - Міноборони

Дані щодо бронювання військовозобов'язаних будуть завантажені у додаток "Резерв+" до кінця цього тижня.

Про це повідомила у фейсбуку заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами чиновниці, наразі дані щодо бронювання не були внесені операторами ТЦК.

Вони будуть завантажені до 22 червня.

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Як повідомлялося, 18 червня у мобільному застосунку "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ, який скасовує потребу носити з собою паперовий військовий квиток.