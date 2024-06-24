Полицейский и двое военных силой "бусифицируют" мужчину во Львове: "Что вы с ним делаете?! Ногу ему сломаете!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой представители львовского областного ТЦК пытались "бусифицировать" мужчину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, прохожие возмутились из-за такого способа мобилизации. На записи видно, как один из людей в военной форме держит вроде бы уклониста за шею, а другой пытается закрыть двери микроавтобуса в конструкции которых застряла нога задерживаемого. Запись обрывается, когда один из представителей ТЦК восклицает, что снимать военных запрещено.

Судя по сообщению львовского областного ТЦК и СП, именно так происходит процесс вручения повестки. В объяснении, которое опубликовано на странице учреждения отмечается, что мужчину не били и, после вручения повестки, отпустили. Поведение же военнообязанного назвали неадекватным.

