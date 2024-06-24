РУС
Полицейский и двое военных силой "бусифицируют" мужчину во Львове: "Что вы с ним делаете?! Ногу ему сломаете!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой представители львовского областного ТЦК пытались "бусифицировать" мужчину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, прохожие возмутились из-за такого способа мобилизации. На записи видно, как один из людей в военной форме держит вроде бы уклониста за шею, а другой пытается закрыть двери микроавтобуса в конструкции которых застряла нога задерживаемого. Запись обрывается, когда один из представителей ТЦК восклицает, что снимать военных запрещено.

Судя по сообщению львовского областного ТЦК и СП, именно так происходит процесс вручения повестки. В объяснении, которое опубликовано на странице учреждения отмечается, что мужчину не били и, после вручения повестки, отпустили. Поведение же военнообязанного назвали неадекватным.

тцк,льів

+50
Це захисники - щоб буряти не запакували))) .

З дискредитацією мобілізації ОПА президента та військові керовнікі впоралися краще будь якого ФСБ .
Жоден геніальний план ФСБ навіть близько не наробив стільки шкоди , як туполобість , корупція та поуїзм наших лідОрів ..
24.06.2024 11:52 Ответить
+40
О, давно тут не було ІПСО. Це ж ІПСО, еге ж?
24.06.2024 11:47 Ответить
+37
А мали б бути "анульовані" такі поліцейські.
24.06.2024 11:55 Ответить
А з другої сторони - потрібна ротація. Вояки з того впійманого будівельника, ясно що не вийде - СЗЧ як тільки привезуть на полігон. Але в майбутньому треба міняти виборчий закон - голосують тільки ті хто служив і сплачує податки. Та й послугами від держави тільки б такі мали б право отримувати
24.06.2024 14:14 Ответить
Це брехня не 2024р. а 2019р. осінь.Зарубіжні газети 2019р. опубліковали карту від Ейска Смоленської обп. до ЧАЄС через Білорусь. Була побудована дорог покрита щебнем і написали що по цій дорозі підуть танки на Україну. Це відео 2019р. як чоловіка відправляють на копання окопів між Україною - білорусью і росією.Цей чоловік голосовав за шашликі.Зеленський на передовій повинен поставити шашличчці і проблеми з мобілезації не буде.73% будь на передовій.
24.06.2024 14:26 Ответить
Та відкрийте вже кордони - хай їдуть всі військовозабов'язані куди хочуть. Добровольці вже скінчились як у тилу так і на фронті. Не будуть українці більше воювати. Хай хто хоче той і захищає кого хоче. Це чесно - хочеш захищай, не хочеш - тікай.
24.06.2024 14:47 Ответить
Звідкіля така радянська інформація - ніхто не хоче захищати України, часом не від Єрмака ?
Є два підхіди до мобілізації - світовий, який і був у нас весь 22 рік і кацапський який ввів
Єрмак з колєгами для зриву мобілізації.
Залишилось обрати сторону, а не вірити Єрмакам - кацапам.
24.06.2024 15:07 Ответить
Ви там можете ще з десяток підхідів мобілізації знайти - це всеодно нічого не вирішить - не хоче мирна більщість воювати. Шо значить з відкіля - та отут на цензорі кожного дня фото, відео як українці бажають виповнювати свої констітуційні обов'язки. Шо на фронті військові вже не мають ніякої надії шо буде якась заміна. Політично-військове керівництво окрім кожноденої брехні та обіцянок нічого не робить. дерьмак є і буде керувати всім - зеленского підтримує 59% дупоголових. Розкрийте вже очі та перестаньте пропагандонить.
24.06.2024 15:23 Ответить
Не треба за більщість відповідати - у вас від народження немає таких повноважень.
Є зараз у нас чорт порепаний який від імені українців чудить на увесь світ.
Коли будете володіти документальною інформацієй що, скільки і де і при яких обставинах,
тоді і будуте стверджувати що хоче народ України, а чого він не хоче.
24.06.2024 16:09 Ответить
59% дупоголових вірять шо не виробляючи свою зброю - ракети, ППО-ПРО, снаряди різних калібрів, не будуючи бетоні лінії оборони з міними полями, ребами та всім забеспеченням, за рахунок добровольців, а самі у цей час тікають за кордон - сотні тисяч, грошові уклоністи - такий закон готує гвидон - і це все сприяє мобілізації. Та ви хочь на п'ять метрів підпригуйте з своєю офіційною документарною інформацією.
24.06.2024 16:26 Ответить
Спочатку отримайте достовірну інфорацію, а потім волайте "всьо пропало", в військовий час вас скоріш за все треба було розтріляти за паніку і правильно б зробили.
24.06.2024 16:30 Ответить
Навіщо, є закон військового часу, за тобой прийдуть як що будеш продовжати паніку плодити, не хвилюйся.
25.06.2024 03:18 Ответить
А тупорилий ішак часом не хоче у своїх відосіках прокоментувати таку "мобілізацію"?
24.06.2024 14:52 Ответить
нє, андрій борисович перед тим як обдовбишу в рот спустити казав, що все в нас ок і це все мосфільм знімає!!!
24.06.2024 15:03 Ответить
нажаль Зеленого коуна так не "мобілізували" у 2014 році....
25.06.2024 03:19 Ответить
24.06.2024 15:04 Ответить
Прекратите ИПСО!
24.06.2024 15:04 Ответить
24.06.2024 15:07 Ответить
"Пізно пити боржомі, коли нирки вже згнили". "Бусифікація" (читай - "примусова доставка військовозобов'язаного в ТЦК для оновлення даних") - законна. Це прописано в діючому законі про мобілізацію.

Тож всі "правдоборці", які тут, на сторінках цензора волають про "незаконність", нехай спочатку згадають - чи були вони на масовій демонстрації/пікетах/стачках/забастовках щодо недопущення прийняття такого закону. Також, можуть показати листа до відповідного депутата з вимогою подати законопроект про зміну цієї норми діючого закону.

Механізм змінити цей законний спосіб "взаємодії" держави та громадянина є. І це не зойки на цензорі, а 300 депутатських голосів для прийняття змін до закону та демонстрація на сотню тисяч осіб на Майдані - для того, аби Стефанцук підписав "подолання вето президента".
24.06.2024 15:49 Ответить
"- чи були вони на масовій демонстрації/пікетах/стачках/забастовках щодо недопущення прийняття такого закону." -під час військового стану все це заборонено, чим зелені покидькі і скористалися...
24.06.2024 19:28 Ответить
А з весни 2022 року масові зібрання в містах України це звичне явище ? 🤣
25.06.2024 03:22 Ответить
Як вища влада виконує закони, так закони виконують і звичайні громадяни - хто голосує ногами, хто хабарями, хто ще чимось,так і живемо. Владу треба міняти, як це вже інше питання.
25.06.2024 03:25 Ответить
таких одразу на штурм, без підготовки, поки на куражі 😃
24.06.2024 17:04 Ответить
це про який "народ" ?
24.06.2024 18:45 Ответить
Су. а, когда этот безпредел закончиться? Эти мусора, которые вообще уже оху. ли, капитан полиции? Ему законы не списаны, нагло говорит, ведётся видеосьемка, насильно похищают человека, а потом говорят вежливо попросили в автобус! Когда этих ублюдков в погонах и тцкушников начнут привлекать к уголовной ответмтвенности👀
24.06.2024 17:12 Ответить
Коррупционеров бы они так паковали..
24.06.2024 17:54 Ответить
Можливо, але опинитися, як останнiй лох в бусiку , а потiм у виглядi гарматного м'яса -це схоже твоя перспектива ( якщо ти не мусорок чи тцкашник?), але для цього непотрiбa теж нiчого хорошого не свiтить -iх приберуть, як небажаних свiдкiв тяжких злочинiв, а тi що, вижевуть будуть все життя ховатися👈
24.06.2024 20:02 Ответить
Відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n942 статті 149 КК України :

1. Торгівля людиною, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану або підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього його батьками, усиновителями, опікунами чи піклувальниками, або вчинені щодо малолітнього, або організованою групою, або поєднані з насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
25.06.2024 13:52 Ответить
