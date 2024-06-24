Полицейский и двое военных силой "бусифицируют" мужчину во Львове: "Что вы с ним делаете?! Ногу ему сломаете!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой представители львовского областного ТЦК пытались "бусифицировать" мужчину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, прохожие возмутились из-за такого способа мобилизации. На записи видно, как один из людей в военной форме держит вроде бы уклониста за шею, а другой пытается закрыть двери микроавтобуса в конструкции которых застряла нога задерживаемого. Запись обрывается, когда один из представителей ТЦК восклицает, что снимать военных запрещено.
Судя по сообщению львовского областного ТЦК и СП, именно так происходит процесс вручения повестки. В объяснении, которое опубликовано на странице учреждения отмечается, что мужчину не били и, после вручения повестки, отпустили. Поведение же военнообязанного назвали неадекватным.
Є два підхіди до мобілізації - світовий, який і був у нас весь 22 рік і кацапський який ввів
Єрмак з колєгами для зриву мобілізації.
Залишилось обрати сторону, а не вірити Єрмакам - кацапам.
Є зараз у нас чорт порепаний який від імені українців чудить на увесь світ.
Коли будете володіти документальною інформацієй що, скільки і де і при яких обставинах,
тоді і будуте стверджувати що хоче народ України, а чого він не хоче.
Тож всі "правдоборці", які тут, на сторінках цензора волають про "незаконність", нехай спочатку згадають - чи були вони на масовій демонстрації/пікетах/стачках/забастовках щодо недопущення прийняття такого закону. Також, можуть показати листа до відповідного депутата з вимогою подати законопроект про зміну цієї норми діючого закону.
Механізм змінити цей законний спосіб "взаємодії" держави та громадянина є. І це не зойки на цензорі, а 300 депутатських голосів для прийняття змін до закону та демонстрація на сотню тисяч осіб на Майдані - для того, аби Стефанцук підписав "подолання вето президента".
