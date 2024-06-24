РУС
Новости
За минувшую неделю учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ обновили более 230 тысяч граждан, - Минобороны

Резерв+

По информации Ситуационного центра Минобороны, за неделю (с 17 по 23 июня) учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ обновили более 230 329 граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал министерства.

Отмечается, что в целом, по состоянию на 23 июня 2024 года, количество обновлений достигло почти 2.3 миллиона.

"Обновить данные можно, обратившись в ближайший ТЦК или ЦПАУ. Или загрузив приложение Резерв+ в App Store или Google Play и авторизовавшись через Bank ID. С 19 июня в приложении также доступен QR-код, который после обновления данных сгенерирует всю информацию о военнообязанном и имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ", - напоминают в минобороны.

Читайте:  На данное время понятия электронной повестки не существует, в "Резерв+" нет такого функционала, - Минобороны

24.06.2024 02:15 Ответить
24.06.2024 06:58 Ответить
24.06.2024 02:08 Ответить
І що дає ця інформація? Ну оновили - молодці, типу бабло на той резерв+ не зря попілили? да краще б хлопцям що воюють по 200 гривень доплати зробили і то користі більше
24.06.2024 02:08 Ответить
24.06.2024 02:08 Ответить
верховний клован обновив свої 4 повесткі?
24.06.2024 02:15 Ответить
24.06.2024 02:15 Ответить
розібьємо кацапів, а ми їх розібьємо.
буде велика бійка з зеленими кацапами....
24.06.2024 02:20 Ответить
24.06.2024 02:20 Ответить
И каким боком ета информация касается мобилизации? Ето скороее можно порадоваться за начальников ТЦК которые обновили свои денежные рекорды. А на фронте как не хватало людей так и не хватает.
24.06.2024 02:33 Ответить
24.06.2024 02:33 Ответить
Просто 2,3 мільйони дали добро, щоб їх шукали. І сказали, де.
24.06.2024 06:58 Ответить
24.06.2024 06:58 Ответить
«Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус»
24.06.2024 12:02 Ответить
24.06.2024 12:02 Ответить
Інженера-конструктора заводу Антонова 59 р. мобілізували на фронт штурмувати посадку! Клоунам - бронь, інженерів - на штурм

24.06.2024 12:18 Ответить
24.06.2024 12:18 Ответить
є буба, нема буби,
є їрмак нема їрмака,
є бездумна нема їі,
є каклета нема каклети
впевнений, хлопці позиції не залишать - не за зелену каклету бій з кацапнею йде...
24.06.2024 03:09 Ответить
24.06.2024 03:09 Ответить
українське керівнитсьтво?
а що таке є?
******** ротом для недолугих ідіотів - 73...
24.06.2024 03:59 Ответить
24.06.2024 03:59 Ответить
удобно устроїлися зелені - до кінця війни їх не чіпай,
то кому потрібна війна? - мабуть пороху...🤣
24.06.2024 05:17 Ответить
24.06.2024 05:17 Ответить
За минулий тиждень зелені тварі ******** все шо могли в українців.
до речі в позаминулий тиждень вони зробилили те саме...
24.06.2024 05:37 Ответить
24.06.2024 05:37 Ответить
Всєх на фронт. Звісно окрім пересувного цирку.
24.06.2024 05:43 Ответить
24.06.2024 05:43 Ответить
*** собі - вимикаюсь сам і не забанений - всім добра!
24.06.2024 06:08 Ответить
24.06.2024 06:08 Ответить
ми вміємо воювати - грати в футбол після Лобановського?
ми не вміємо....
24.06.2024 06:27 Ответить
24.06.2024 06:27 Ответить
як на мене - нехай ми позорно просремо всі футбольні турніри,
але виженемо кацапню з хати...
24.06.2024 06:34 Ответить
24.06.2024 06:34 Ответить
**** - немиті чмоні в братани до нас з любовью?
Микола, насипай в ленту,
ми їх зустрінемо як надо - як братів...
24.06.2024 07:25 Ответить
24.06.2024 07:25 Ответить
Ти зав'язуй з алкоголем чи ще там чимось, сам щось пишеш, сам собі відповідаєш, причому-потоком.
24.06.2024 08:07 Ответить
24.06.2024 08:07 Ответить
саме тому і не піприсуюся, бо ви сьогодні тута а завтара на інстаграмі,
пантеоні...
пригаєте як ті жаби - залишуся без піснів аккордичя жалко але переживу
24.06.2024 08:13 Ответить
24.06.2024 08:13 Ответить
Проспишся-почитай що ти і як пишеш.
24.06.2024 08:18 Ответить
24.06.2024 08:18 Ответить
сини політруковські...
24.06.2024 08:25 Ответить
24.06.2024 08:25 Ответить
Може півлітраковські ?) До тебе завітала білочка.
24.06.2024 08:28 Ответить
24.06.2024 08:28 Ответить
От тільки це до сраки поки особисто не сходиш до ТЦК.
24.06.2024 08:31 Ответить
24.06.2024 08:31 Ответить
А що заважає, невже туди вже не пускають ?
24.06.2024 08:39 Ответить
24.06.2024 08:39 Ответить
Нічого не заважає. Просто само по собі встанрвлення ПЗ на телефон нічого не дає.
24.06.2024 09:23 Ответить
24.06.2024 09:23 Ответить
В застосунку є функція "Виправиті дані онлайн". Я нічого не виправляв, тому що у мене усе підтягнулося коректно. Але комусь певно буде корисно. А щодо того, що нічого не дає-"у застосунку також доступний QR-код, який після оновлення даних згенерує всю інформацію щодо військовозобовʼязаного і має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ". Необов'язково з собою тягати паперовий військовий квиток, якщо смартфон і так завжди з собою.
24.06.2024 12:04 Ответить
24.06.2024 12:04 Ответить
Штрихкод та печатку ТЦК у Військовий тобі теж застосунок поставить?
24.06.2024 13:00 Ответить
24.06.2024 13:00 Ответить
Печатку у військовому квитку мені ще 24.02.2022 у тцк проставили.
24.06.2024 15:13 Ответить
24.06.2024 15:13 Ответить
Це ти потім патрулю розповідати будеш.

Смартфон не є документом і в жодному законі не прописаний. А от Військовий квиток прописаний.
24.06.2024 13:02 Ответить
24.06.2024 13:02 Ответить
Процитувати ще раз ? "у застосунку також доступний QR-код, який після оновлення даних згенерує всю інформацію щодо військовозобовʼязаного і має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ - нагадують в міноборони." Доведи протилежне. Адже паспорт та водійське посвідчення у Дії я показував поліції ще до війни, і їм цього цілком вистачало.
24.06.2024 15:18 Ответить
24.06.2024 15:18 Ответить
Не треба мені цитуаати.
У бусику цитувати будеш.
24.06.2024 16:38 Ответить
24.06.2024 16:38 Ответить
Мені бусик не світить, бо я і без нього сам з першого дня вже під тцк у черзі стояв. І на нулі побував. Бусики-то страшилки для вас.
24.06.2024 16:50 Ответить
24.06.2024 16:50 Ответить
Це все одно, що Міносвіти рапортуаало про успіхи в стилі "Сьогодні брали книгу в руки сто тищ мільйонів громадян".
24.06.2024 09:26 Ответить
24.06.2024 09:26 Ответить
А скажіть як мені ідентифікуватися в Резерв+ якщо в мене немає ні банківського рахунку (в українському банку), ні номера телефона українського оператора. Я вже 10 років проживаю за кордоном. Про що (головне ЧИМ) думали ті, хто розробляв цю систему...
24.06.2024 09:47 Ответить
24.06.2024 09:47 Ответить
Якщо питання риторичне то ніяк.

А якщо справді цього бажаєте, скористайтеся біометричним паспортом і NFC чіпом телефона
24.06.2024 10:00 Ответить
24.06.2024 10:00 Ответить
В мене НЕ біометричний паспорт, продовжений на 5 років
24.06.2024 16:00 Ответить
24.06.2024 16:00 Ответить
Якщо *банутим нема спокою - тоді нехай обновлюють🤪
24.06.2024 10:16 Ответить
24.06.2024 10:16 Ответить
Важно сколько из обновивших данные забронированных, имеющих отсрочку, снятых с учёта, женщин, детей до 25ти лет, не годных к службе и так далее и тому подобное. Думаю процентов 90 минимум...
24.06.2024 10:42 Ответить
24.06.2024 10:42 Ответить
От повестки все равно не поможет, макс что это обновление даст это штраф платить не будешь. Только если повестка на почту придет а ты ее проигноришь то все равно счета поблочат, только еще и знать будут где искать. Там походу обновлялись только гении и те у кого бронь. Не спасибо, лучше по старинке, пользоваться карточкой знакомой и не лазить по городу, воюйте сами зеленое шобло🤣
24.06.2024 12:12 Ответить
24.06.2024 12:12 Ответить
 
 