За минувшую неделю учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ обновили более 230 тысяч граждан, - Минобороны

По информации Ситуационного центра Минобороны, за неделю (с 17 по 23 июня) учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ обновили более 230 329 граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал министерства.

Отмечается, что в целом, по состоянию на 23 июня 2024 года, количество обновлений достигло почти 2.3 миллиона.

"Обновить данные можно, обратившись в ближайший ТЦК или ЦПАУ. Или загрузив приложение Резерв+ в App Store или Google Play и авторизовавшись через Bank ID. С 19 июня в приложении также доступен QR-код, который после обновления данных сгенерирует всю информацию о военнообязанном и имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ", - напоминают в минобороны.

