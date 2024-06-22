РУС
2 480 21

На данное время понятия электронной повестки не существует, в "Резерв+" нет такого функционала, - Минобороны

Мобілізація в Україні

На данное время в приложении "Резерв+" нет функционала по отправке электронных повесток.

Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерину Черногоренко в интервью NV, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас, согласно действующему законодательству, понятие электронной повестки не существует. В приложении Резерв+ нет такого функционала. Со своей стороны могу сказать, что работа над электронными повестками в Резерв+ сейчас не осуществляется", - заявила Черногоренко.

По ее словам, пока не будет принято соответствующее законодательство, работа над электронными повестками не может начаться.

Также читайте: В рекрутинговых центрах не выдают повестки, - Минобороны

На вопрос о том, поддерживает ли замминистра обороны идею электронных повесток, она заявила, что это возможно только при условии, что от идеи до принятия закона пройдут абсолютно все нормотворческие процедуры.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что до конца этой недели в приложение "Резерв+" будут загружены данные по бронированию военнообязанных.

Также сообщалось, что соотношение добровольцев и мобилизованных в армии сейчас составляет 1:3.

Автор: 

Минобороны (9546) электронные услуги (112) повестка (158) Черногоренко Екатерина (127)
+7
А направлення на влк це ж повістка по суті.
У додатку "Резерв+" з'являться рекрутинг, навчання та електронне скерування на ВЛК, - Міноборони Джерело:
показать весь комментарий
22.06.2024 09:57 Ответить
+6
ця катерина черногоренко краще хай розповість хто скозлив цей шкільний щоденник, за які гроші і де коди знаходяться... встановити це лайно все одно що встановити говнодію
показать весь комментарий
22.06.2024 10:02 Ответить
+6
Резерв + приложения тоже нет в законодательстве. Но раз о таких повестках начали говорить, значит точно будут. Проверено.
показать весь комментарий
22.06.2024 10:21 Ответить
А як же це? У додатку "Резерв+" з'являться рекрутинг, навчання та електронне скерування на ВЛК, - Міноборони Джерело:
показать весь комментарий
22.06.2024 09:55 Ответить
Ключове слово - з'являться. Поки що там тіки можна перевірити чи тебе розшукують, але змінити цей статус не можуть навіть у самому ТЦК
показать весь комментарий
22.06.2024 10:13 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2024 11:28 Ответить
ця катерина черногоренко краще хай розповість хто скозлив цей шкільний щоденник, за які гроші і де коди знаходяться... встановити це лайно все одно що встановити говнодію
показать весь комментарий
22.06.2024 10:02 Ответить
Так вона на це питання начебто вже відповідала, нє? Сказала "ви мені просто заздрите, бо я дуже красива й вумна".
показать весь комментарий
22.06.2024 11:16 Ответить
Навіщо їм електронні повістки? Вони збирають адреси в резерві, потім туди розсилають свої паперові. Єдине що залишилося - прийняти закон що підпис про отримання не потрібен.
показать весь комментарий
22.06.2024 10:09 Ответить
Та наче вже не потрібен? Статус "розшук" у резерві дозволяє здійснити адміністративний арешт та доставити до ТЦК.
показать весь комментарий
22.06.2024 10:25 Ответить
Наче вже підпис і не потрібен. Бо повістка надіслана укрпоштою, рекомендований листом ввжається врученою після відмітки поштової служби про вручення або НЕ вручення повістки. Тобто у будь-якому випадку. Тому електронні повістки не потрібні в принципі.
показать весь комментарий
22.06.2024 13:34 Ответить
НАРАЗІ
показать весь комментарий
22.06.2024 10:38 Ответить
Я ж казав "ИПСО"
показать весь комментарий
22.06.2024 10:41 Ответить
Особисто я собі резерв+ ставити не буду
показать весь комментарий
22.06.2024 10:42 Ответить
Діло часу, зачекайте буде все
показать весь комментарий
22.06.2024 10:44 Ответить
Сьогодні нема, а завтра з'явиться. Це ж країна чудес.
показать весь комментарий
22.06.2024 10:53 Ответить
А от мін оборони пояснить, чим їх бусіфікація та тримання холопів на підвалі відрізняється від срашкі?? , Чому чоловіків ловлять в основному зх метою збити бабла 3-4 тис. дол. за вихід з буцегарні ТЦК?
показать весь комментарий
22.06.2024 11:04 Ответить
Давай вже правило 7 повісток. Виходиш з дому бачиш двірник двір замітає, і вона тобі рраз! повістку, не встиг вийти за межі двору будинку - тебе наздоганяє начальник ОСББ, ось тобі й друга, далі третя на б/п, четверту від роботодавця, п'яту знову на тому ж самому б/п на зворотньому шляху, бо їх не їбе, що, ****, зранку вже одну отримав, шоста чекає в поштовій скринці, а сьому тобі урочисто дома вручає жінка. І це якщо тобі на маршутці чи в метро їхати не треба
показать весь комментарий
22.06.2024 11:09 Ответить
Міністерство внутрішніх справ виділило 513 патрулів по всій країні для забезпечення процесу мобілізації.

Про це в https://www.youtube.com/watch?v=6kV5eNk2Sqg&t=4741s інтерв'ю Радіо Свобода повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
показать весь комментарий
22.06.2024 11:45 Ответить
Ключове "Наразі". Далі читати нема сенсу.
показать весь комментарий
22.06.2024 18:09 Ответить
Проблеми дебілів,що встановили цей додаток це тільки їх проблеми і ніяк не стосуються людей з розумом
показать весь комментарий
22.06.2024 19:37 Ответить
 
 