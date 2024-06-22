На данное время понятия электронной повестки не существует, в "Резерв+" нет такого функционала, - Минобороны

На данное время в приложении "Резерв+" нет функционала по отправке электронных повесток.

Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерину Черногоренко в интервью NV, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас, согласно действующему законодательству, понятие электронной повестки не существует. В приложении Резерв+ нет такого функционала. Со своей стороны могу сказать, что работа над электронными повестками в Резерв+ сейчас не осуществляется", - заявила Черногоренко.

По ее словам, пока не будет принято соответствующее законодательство, работа над электронными повестками не может начаться.

На вопрос о том, поддерживает ли замминистра обороны идею электронных повесток, она заявила, что это возможно только при условии, что от идеи до принятия закона пройдут абсолютно все нормотворческие процедуры.

