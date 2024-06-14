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Новости мобилизации
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В рекрутинговых центрах не выдают повестки, - Минобороны

Чи видають повістки в рекрутингових центрах

В рекрутинговых центрах Сил обороны не выдают повестки.

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"База всех вакансий в армии объединена. Таким образом можно узнать и в рекрутинговом центре, куда можно прийти и пообщаться непосредственно со специалистом, который что-то посоветует, что-то расскажет о тех или иных подразделениях, где есть те или иные вакансии", - пояснил он.

Представитель Минобороны добавил, что вакансии также можно искать и на онлайн-платформах, как пример, на Lobby X. На сайте также можно посмотреть дополнительную информацию о требованиях, а также заработке.

"Или же можно прийти непосредственно в рекрутинговый центр и поговорить со специалистом. Все-таки непосредственно общение может раскрыть больше информации. Также в рекрутинговых центрах не выдают повестки. Он (человек. - Ред.) узнает, поинтересуется, расскажет о себе и в соответствии с его специальностью, ему найдут какое-то предложение", - добавил Лазуткин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве стартовала первая рекрутинговая кампания в подразделения ГУР - "Став плюс". ФОТОрепортаж

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Минобороны (9357) мобилизация (2777) повестка (154) рекрутинг (135)


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Топ комментарии
+7
Нет их там. Они ж понимают что возле тех центров ловить некого - туда никто не идет. И проблема не в том что центр плохой - проблема в том что этот центр не может тебе гарантировать что ты попадешь туда куда хочешь и где ты нужен. Пусть ты хоть сто раз программист, электронщик и разработчик дронов - после учебки ты не поедешь в бригаду строить дроны, ты поедешь в другую бригаду штурмовать посадки. И пофиг что ты в руках никогда ничего тяжелее клавиатуры и паяльника не держал - ты получишь лопату и будешь копать. Но копать ты не умеешь и не научишься, потому что ты мужик 45+ с кучей болячек. В итоге в ЗСУ не будет ни дронов - ни окопов.
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14.06.2024 12:09
+6
Нет. Не выдают. Представители ТЦК СП сами приходят и забирают дела тех, кто уже пошёл в рекруты. Рекрутинг это не альтернатива, а расширение сети ТЦК СП. Это надо всем понять чётко.
Кто не верит, сходите, ознакомьтесь, подайте документы и ожидайте на вызов в ТЦК СП для прохождения ВЛК и направления им не туда, куда Вы хотите, а туда, куда Вам скажут идти!
Нет, не хотите?! Тогда статья за дезертирство (ухилянтство)!
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14.06.2024 12:10
+5
И не будет мужиков 45+, так как не окопавшись в землю на 2 метра, ты просто там и погибнешь. Как и все до тебя! И не нужны никому твои гениальные знания, навыки, дипломы с научными степенями, званиями, заслуги, опыт. Ты нужен в качестве штурмового мяса, расходного материала, о котором забудут через 5 минут после гибели. Ну в лучшем случае, похоронят где-нибудь на военном кладбище с показушными почестями. Но это всё тебе и твоим родным будет уже пофиг, так как тебя уже нету и тебе не нужно ничего в Украине выплачивать. Это называется не рекрутинг, а центры прикрытой мобилизации, ой - утилизации желающих проявить патриотизм, а по сути - лохов!
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14.06.2024 12:17
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Бєспрєдєл ТЦК!!!
https://youtube.com/watch?v=u3oD3aa1uZQ
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14.06.2024 11:44 Ответить
твердження № 458..., все одно люди хвилюються, ніхто не заважає представникам тцк чекати перед входом, або виходом...
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14.06.2024 11:47 Ответить
Нет их там. Они ж понимают что возле тех центров ловить некого - туда никто не идет. И проблема не в том что центр плохой - проблема в том что этот центр не может тебе гарантировать что ты попадешь туда куда хочешь и где ты нужен. Пусть ты хоть сто раз программист, электронщик и разработчик дронов - после учебки ты не поедешь в бригаду строить дроны, ты поедешь в другую бригаду штурмовать посадки. И пофиг что ты в руках никогда ничего тяжелее клавиатуры и паяльника не держал - ты получишь лопату и будешь копать. Но копать ты не умеешь и не научишься, потому что ты мужик 45+ с кучей болячек. В итоге в ЗСУ не будет ни дронов - ни окопов.
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14.06.2024 12:09 Ответить
И не будет мужиков 45+, так как не окопавшись в землю на 2 метра, ты просто там и погибнешь. Как и все до тебя! И не нужны никому твои гениальные знания, навыки, дипломы с научными степенями, званиями, заслуги, опыт. Ты нужен в качестве штурмового мяса, расходного материала, о котором забудут через 5 минут после гибели. Ну в лучшем случае, похоронят где-нибудь на военном кладбище с показушными почестями. Но это всё тебе и твоим родным будет уже пофиг, так как тебя уже нету и тебе не нужно ничего в Украине выплачивать. Это называется не рекрутинг, а центры прикрытой мобилизации, ой - утилизации желающих проявить патриотизм, а по сути - лохов!
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14.06.2024 12:17 Ответить
Нет. Не выдают. Представители ТЦК СП сами приходят и забирают дела тех, кто уже пошёл в рекруты. Рекрутинг это не альтернатива, а расширение сети ТЦК СП. Это надо всем понять чётко.
Кто не верит, сходите, ознакомьтесь, подайте документы и ожидайте на вызов в ТЦК СП для прохождения ВЛК и направления им не туда, куда Вы хотите, а туда, куда Вам скажут идти!
Нет, не хотите?! Тогда статья за дезертирство (ухилянтство)!
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14.06.2024 12:10 Ответить
А звідки Ви у Молдові знаєте краще, ніж українці у країні? Маєте конкретні приклади? Місто, дата, скільки осіб таку ситуацію мали?
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14.06.2024 12:17 Ответить
та боти це, їхнє завдання писати таку #уйню та нагнітати...
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14.06.2024 12:24 Ответить
Так, я читала, в Молдові про-путінськми тролями керує Анна Журба, молдаванка за народженням, раніше вона працювала у прес-центрі "Статус Кво" у Харкові.
Потім поїхала до Москви вона.
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14.06.2024 13:37 Ответить
А в цей час...
https://24tv.ua/sekta-allatra-ye-vereshhuk-chlenkineyu-sekti-hto-shhe-mozhe-viyavitisya_n2423194
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14.06.2024 12:30 Ответить
Нетреба людей обзивати ботами, бо люти пишуть ПРАВДУ про ці центри. У мене родич сходив в такий центр. Син брата повівся на те, що є вакантна позиція військового водія на великому складі в київський області. і що тепер... вже другий тиждень на передку - помічник кулеметника. і що дратує... що бронік і каску від нашої Держави получив Гівно ( наприклад: бронік видали настільки важкий, що у хлопчини починав страшенно боліти хребет через 1 годину його носіння) ... Всім родичам прийшлось давати гроші, щоб нормальне військове спорядження купити племіннику.
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14.06.2024 13:11 Ответить
 
 