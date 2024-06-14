В рекрутинговых центрах не выдают повестки, - Минобороны

В рекрутинговых центрах Сил обороны не выдают повестки.

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"База всех вакансий в армии объединена. Таким образом можно узнать и в рекрутинговом центре, куда можно прийти и пообщаться непосредственно со специалистом, который что-то посоветует, что-то расскажет о тех или иных подразделениях, где есть те или иные вакансии", - пояснил он.

Представитель Минобороны добавил, что вакансии также можно искать и на онлайн-платформах, как пример, на Lobby X. На сайте также можно посмотреть дополнительную информацию о требованиях, а также заработке.

"Или же можно прийти непосредственно в рекрутинговый центр и поговорить со специалистом. Все-таки непосредственно общение может раскрыть больше информации. Также в рекрутинговых центрах не выдают повестки. Он (человек. - Ред.) узнает, поинтересуется, расскажет о себе и в соответствии с его специальностью, ему найдут какое-то предложение", - добавил Лазуткин.

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