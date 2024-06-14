В Киеве стартовала первая рекрутинговая кампания в подразделения ГУР - "Став плюс". ФОТОрепортаж
13 июня 2024 года в Киеве объявили о первой публичной рекрутинговой кампании в состав подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины под названием "Став плюс".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.
К команде Главного управления разведки можно и нужно приобщаться. Поэтому сегодня, согласно распоряжению начальника ГУР МО Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова, имею честь объявить о первой всеукраинской публичной кампании по рекрутингу. Мы выходим на новый уровень и хотим обеспечить доступ новых специалистов. Мир меняется, как и военная разведка, - сообщил представитель украинской военной разведки Андрей Юсов.
Как отмечается, для службы в подразделениях активных действий ГУР потенциальные кандидаты должны иметь хорошую физическую форму, быть выносливыми, уметь ориентироваться в стрессовых ситуациях. Возраст рекрутов может составлять от 18 до 40 лет.
"Впрочем, не только подразделения активных действий военной разведки Украины сейчас имеют запрос на новых людей - речь идет также о поиске технических специалистов, чьи знания помогут уничтожать врага еще эффективнее", - отметили в пресс-службе.
Как присоединиться?
Для того, чтобы подать заявку, надо заполнить анкету, которую можно найти на официальном сайте ГУР в разделе "Карьера", в разделе "военный рекрутинг" на онлайн-платформе Lobby-X, на верифицированных страницах ГУР МО Украины и его подразделений в социальных сетях и на рекрутинговой платформе Министерства обороны Украины.
Далее, в случае успешного прохождения первого этапа, с кандидатом связываются в срок от одного до 10 дней.
"Наиболее боеспособные подразделения состоят из обычных людей. Элитой их делает высокая мотивация и четкое осознание окончательной цели. Это - победа Украины", - добавили в разведке.
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40+ у піхоту на фарш
Я б сказав, мобілізація має бути у проміжку 23-35 із застереженнями стосовно результатів навчання і працевлаштування. Наприклад, якщо людина 23-35 відмінно вчилася і працевлаштувалася відповідно до здобутої професії - треба її бронювати. Хто вчився аби як, хто працевлаштувався не за спеціальністю або взагалі не працевлаштувався - ласкаво просимо на 6-місячну підготовку до служби і потім на фронт.
Паралельно мобілізувати силовиків, а на їх місце ставити мобілізованих, які ніколи не служили, а то виходить якийсь ідіотизм - щоб потрапити на фронт, треба лише 2 місяці підготовки, а щоб підготувати силовика - треба більше? Бо силовики в тилу виконують якісь більш важкі завдання? Маю на увазі саме силовиків - здорових чоловіків, які у броніках з автоматами вриваються до приміщень або охороняють об'єкти. На них економіка не тримається, на них тримаються лише ті, хто боїться за свою дупу перед звичайними громадянами.
https://youtube.com/watch?v=u3oD3aa1uZQ
https://youtube.com/watch?v=u3oD3aa1uZQ