В Киеве стартовала первая рекрутинговая кампания в подразделения ГУР - "Став плюс". ФОТОрепортаж

13 июня 2024 года в Киеве объявили о первой публичной рекрутинговой кампании в состав подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины под названием "Став плюс".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.

К команде Главного управления разведки можно и нужно приобщаться. Поэтому сегодня, согласно распоряжению начальника ГУР МО Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова, имею честь объявить о первой всеукраинской публичной кампании по рекрутингу. Мы выходим на новый уровень и хотим обеспечить доступ новых специалистов. Мир меняется, как и военная разведка, - сообщил представитель украинской военной разведки Андрей Юсов.

Как отмечается, для службы в подразделениях активных действий ГУР потенциальные кандидаты должны иметь хорошую физическую форму, быть выносливыми, уметь ориентироваться в стрессовых ситуациях. Возраст рекрутов может составлять от 18 до 40 лет.





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"Впрочем, не только подразделения активных действий военной разведки Украины сейчас имеют запрос на новых людей - речь идет также о поиске технических специалистов, чьи знания помогут уничтожать врага еще эффективнее", - отметили в пресс-службе.

Как присоединиться?

Для того, чтобы подать заявку, надо заполнить анкету, которую можно найти на официальном сайте ГУР в разделе "Карьера", в разделе "военный рекрутинг" на онлайн-платформе Lobby-X, на верифицированных страницах ГУР МО Украины и его подразделений в социальных сетях и на рекрутинговой платформе Министерства обороны Украины.

Далее, в случае успешного прохождения первого этапа, с кандидатом связываются в срок от одного до 10 дней.





"Наиболее боеспособные подразделения состоят из обычных людей. Элитой их делает высокая мотивация и четкое осознание окончательной цели. Это - победа Украины", - добавили в разведке.

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