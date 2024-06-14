У Києві стартувала перша рекрутингова кампанія до підрозділів ГУР - "Став плюс". ФОТОрепортаж

13 червня 2024 року в Києві оголосили про першу публічну рекрутингову кампанію до складу підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України під назвою "Став плюс".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР.

До команди Головного управління розвідки можна і треба долучатись. Тому сьогодні, згідно з розпорядженням начальника ГУР МО України генерал-лейтенанта Кирила Буданова, маю честь оголосити про першу всеукраїнську публічну кампанію з рекрутингу. Ми стаємо на новий рівень і хочемо забезпечити доступ нових фахівців. Світ змінюється, як і воєнна розвідка, - повідомив представник української воєнної розвідки Андрій Юсов.

Як зазначається, для служби у підрозділах активних дій ГУР потенційні кандидати повинні мати хорошу фізичну форму, бути витривалими, вміти орієнтуватися у стресових ситуаціях. Вік рекрутів може становити від 18 до 40 років.





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"Утім не лише підрозділи активних дій воєнної розвідки України зараз мають запит на нових людей ― йдеться також про пошук технічних спеціалістів, чиї знання допоможуть нищити ворога ще ефективніше", - наголосили у пресслужбі.

Як долучитися?

Для того, щоб подати заявку, треба заповнити анкету, яку можна знайти на офіційному сайті ГУР в розділі "Кар’єра", у розділі "військовий рекрутинг" на онлайн-платформі Lobby-X, на верифікованих сторінках ГУР МО України та його підрозділів у соціальних мережах та на рекрутинговій платформі Міністерства оборони України.

Далі у разі успішного проходження першого етапу з кандидатом зв’язуються у термін від одного до 10 днів.





"Найбільш боєздатні підрозділи складаються зі звичайних людей. Елітою їх робить висока мотивація та чітке усвідомлення остаточної мети. Це – перемога України", - додали у розвідці.

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