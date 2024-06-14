У Києві стартувала перша рекрутингова кампанія до підрозділів ГУР - "Став плюс". ФОТОрепортаж
13 червня 2024 року в Києві оголосили про першу публічну рекрутингову кампанію до складу підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України під назвою "Став плюс".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР.
До команди Головного управління розвідки можна і треба долучатись. Тому сьогодні, згідно з розпорядженням начальника ГУР МО України генерал-лейтенанта Кирила Буданова, маю честь оголосити про першу всеукраїнську публічну кампанію з рекрутингу. Ми стаємо на новий рівень і хочемо забезпечити доступ нових фахівців. Світ змінюється, як і воєнна розвідка, - повідомив представник української воєнної розвідки Андрій Юсов.
Як зазначається, для служби у підрозділах активних дій ГУР потенційні кандидати повинні мати хорошу фізичну форму, бути витривалими, вміти орієнтуватися у стресових ситуаціях. Вік рекрутів може становити від 18 до 40 років.
"Утім не лише підрозділи активних дій воєнної розвідки України зараз мають запит на нових людей ― йдеться також про пошук технічних спеціалістів, чиї знання допоможуть нищити ворога ще ефективніше", - наголосили у пресслужбі.
Як долучитися?
Для того, щоб подати заявку, треба заповнити анкету, яку можна знайти на офіційному сайті ГУР в розділі "Кар’єра", у розділі "військовий рекрутинг" на онлайн-платформі Lobby-X, на верифікованих сторінках ГУР МО України та його підрозділів у соціальних мережах та на рекрутинговій платформі Міністерства оборони України.
Далі у разі успішного проходження першого етапу з кандидатом зв’язуються у термін від одного до 10 днів.
"Найбільш боєздатні підрозділи складаються зі звичайних людей. Елітою їх робить висока мотивація та чітке усвідомлення остаточної мети. Це – перемога України", - додали у розвідці.
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40+ у піхоту на фарш
Я б сказав, мобілізація має бути у проміжку 23-35 із застереженнями стосовно результатів навчання і працевлаштування. Наприклад, якщо людина 23-35 відмінно вчилася і працевлаштувалася відповідно до здобутої професії - треба її бронювати. Хто вчився аби як, хто працевлаштувався не за спеціальністю або взагалі не працевлаштувався - ласкаво просимо на 6-місячну підготовку до служби і потім на фронт.
Паралельно мобілізувати силовиків, а на їх місце ставити мобілізованих, які ніколи не служили, а то виходить якийсь ідіотизм - щоб потрапити на фронт, треба лише 2 місяці підготовки, а щоб підготувати силовика - треба більше? Бо силовики в тилу виконують якісь більш важкі завдання? Маю на увазі саме силовиків - здорових чоловіків, які у броніках з автоматами вриваються до приміщень або охороняють об'єкти. На них економіка не тримається, на них тримаються лише ті, хто боїться за свою дупу перед звичайними громадянами.
https://youtube.com/watch?v=u3oD3aa1uZQ
https://youtube.com/watch?v=u3oD3aa1uZQ