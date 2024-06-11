Хтось воював у Сирії, хтось в Іраку, хтось в Афганістані: У ГУР розповіли про відбір іноземців, які боронять Україну. ВIДЕО

Іноземці, які боронять Україну в складі Сил оборони, підписують відповідний контракт із Міноборони. Розірвати його вони можуть із власної ініціативи.

Про це у документальному фільмі "Легіони світла" циклу "Воєнна розвідка України" розповів начальник штабу Міжнародного легіону ГУР МО України з позивним "Шеф", інформує Цензор.НЕТ.

"Це гарний бонус, що вони підписують контракт, але не зобов`язані тут пробути рік, два, три чи п`ять років. Він побув декілька місяців, побачив, що відбувається. Можливо для нього треба час: зупинитися, переоцінити, зрозуміти чому він не готовий, яких треба навичок, знань здобути. Або він готовий їх здобувати тут, у бою", - пояснив офіцер.

Водночас після ухвалення закону про мобілізацію, іноземці матимуть право розірвати контракт лише після шести місяців безперервної служби.

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Як іноземці вступають до воєнної розвідки

Громадянину потрібно зареєструватися на сайті, заповнити анкету, де розповісти про свої навички та досвід.

"Хтось із них воював у Сирії, хтось в Іраку, хтось в Афганістані і так далі. У нас є наш досвід. ... Ми прагнемо кращого: до НАТО, до тих підрозділів, які застосовують правильну методику управління та ведення бою. Утім на керівних ланках у будь-якому разі мають бути українці з гарними знаннями іноземної мови та бойовим досвідом", - каже Шеф.

Після цього відділ рекрутингу вивчає надану інформацію та подає кандидатури до бойового загону.

"У загоні командир виділяє тих військовослужбовців, які потрібні. Після того відділ рекрутингу робить звернення до самого іноземця. Він приїжджає в Україну, його супроводжують, він підписує контракт і вступає у лави ЗСУ", - додав офіцер-розвідник.

За словами Шефа, легіонери - вмотивовані професійні бійці.

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