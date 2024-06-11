Кто-то воевал в Сирии, кто-то в Ираке, кто-то в Афганистане: В ГУР рассказали об отборе иностранцев, защищающих Украину. ВИДЕО

Иностранцы, которые защищают Украину в составе Сил обороны, подписывают соответствующий контракт с Минобороны. Расторгнуть его они могут по собственной инициативе.

Об этом в документальном фильме "Легионы света" цикла "Военная разведка Украины" рассказал начальник штаба Международного легиона ГУР МО Украины с позывным "Шеф", информирует Цензор.НЕТ.

"Это хороший бонус, что они подписывают контракт, но не обязаны здесь пробыть год, два, три или пять лет. Он побыл несколько месяцев, увидел, что происходит. Возможно для него нужно время: остановиться, переоценить, понять почему он не готов, каких надо навыков, знаний получить. Или он готов их получать здесь, в бою", - пояснил офицер.

В то же время после принятия закона о мобилизации, иностранцы будут иметь право расторгнуть контракт только после шести месяцев непрерывной службы.

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Как иностранцы поступают в военную разведку

Гражданину нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, где рассказать о своих навыках и опыте.

"Кто-то из них воевал в Сирии, кто-то в Ираке, кто-то в Афганистане и так далее. У нас есть наш опыт... Мы стремимся к лучшему: к НАТО, к тем подразделениям, которые применяют правильную методику управления и ведения боя. Впрочем, на руководящих звеньях в любом случае должны быть украинцы с хорошими знаниями иностранного языка и боевым опытом", - говорит Шеф.

После этого отдел рекрутинга изучает предоставленную информацию и подает кандидатуры в боевой отряд.

"В отряде командир выделяет тех военнослужащих, которые нужны. После того отдел рекрутинга делает обращение к самому иностранцу. Он приезжает в Украину, его сопровождают, он подписывает контракт и вступает в ряды ВСУ", - добавил офицер-разведчик.

По словам Шефа, легионеры - мотивированные профессиональные бойцы.

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