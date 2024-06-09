На российском аэродроме впервые поражен Су-57, - ГУР

8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР МО.

В разведке опубликовали снимки, на которых зафиксирована стоянка самолета на аэродроме.

На снимках видно, что седьмого июня Су-57 стоит целый, а уже восьмого возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения.

Что известно о Су-57

Су-57 (по кодификации НАТО Felon, Преступник) - это российский многоцелевой истребитель, который РФ классифицирует как самолет пятого поколения, то есть самый современный тип реактивных истребителей. Способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.

Характеристики Су-57:

Экипаж: 1 человек

Максимальный взлетный вес: 35 500 кг

Тяговооруженность по максимальному взлетному весу: 0,85 (двигатели АЛ-41Ф1С)

Максимальная скорость: 2,45 Маха

Боевая нагрузка: 16 000 кг

Точек подвески во внутренних отсеках: 10

Дополнительные точки подвески на крыльях: 6/8

На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы указанных боевых самолетов.

Поражение Су-57 - первый такой случай в истории.

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