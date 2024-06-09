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самолет (3551) уничтожение (6249) ГУР (347)

На российском аэродроме впервые поражен Су-57, - ГУР

Вперше уражено Су-57

8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР МО.

В разведке опубликовали снимки, на которых зафиксирована стоянка самолета на аэродроме.

Знімок стоянки Су-57 на аеродромі Ахтубінск

На снимках видно, что седьмого июня Су-57 стоит целый, а уже восьмого возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения.

Что известно о Су-57

Су-57 (по кодификации НАТО Felon, Преступник) - это российский многоцелевой истребитель, который РФ классифицирует как самолет пятого поколения, то есть самый современный тип реактивных истребителей. Способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.

Характеристики Су-57:

  • Экипаж: 1 человек
  • Максимальный взлетный вес: 35 500 кг
  • Тяговооруженность по максимальному взлетному весу: 0,85 (двигатели АЛ-41Ф1С)
  • Максимальная скорость: 2,45 Маха
  • Боевая нагрузка: 16 000 кг
  • Точек подвески во внутренних отсеках: 10
  • Дополнительные точки подвески на крыльях: 6/8

На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы указанных боевых самолетов.

Поражение Су-57 - первый такой случай в истории.

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Топ комментарии
+37
Ураження Су-57 - перший такий випадок в історії. (с) Маю надію, що це не останній такий випадок!
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09.06.2024 09:51
+25
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09.06.2024 10:08
+20
Є-є-є!!!
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09.06.2024 09:48
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Є-є-є!!!
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09.06.2024 09:48 Ответить
Де українські дрони Єрмак? Чому тільки говорите в відосиках? Так зазвичай верещать ультра мега патріоти.
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09.06.2024 10:13 Ответить
Та сяде воно , не хвилюйся.
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09.06.2024 10:23 Ответить
Радіти буду і сто грам випью від радості. Але не потрібно путати команду Зє і з Україною.
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09.06.2024 10:56 Ответить
"ваши доказательства не доказательства,патерь нет,єта все фотошоп"
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09.06.2024 09:50 Ответить
Ураження Су-57 - перший такий випадок в історії. (с) Маю надію, що це не останній такий випадок!
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09.06.2024 09:51 Ответить
Ну для цього потрібно, щоб їх було більше одного. 😁
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09.06.2024 10:06 Ответить
Молодці, залишається ще підірвати Армату 400-доларовим FPV дроном.
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09.06.2024 09:52 Ответить
нахера на неработающее недоразумение проект по распилу бабку кожугетом тратить 500 баксовый дрон?)
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09.06.2024 10:01 Ответить
Щоб після перегляду відео з палаючою Арматою, в рабсеян зростало відчуття власної величі, і кріпла віра в другу армію світу.
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09.06.2024 10:07 Ответить
Яка "Армата"? Її вже навіть на параді тягачом не тягають!
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09.06.2024 11:28 Ответить
не тем Украина занимается - надо уже поднимать в воздух свою авиацию и освобождать захваченные территории.
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09.06.2024 09:55 Ответить
Нарешті, а то раніше переважно старий металобрухт знищували
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09.06.2024 09:55 Ответить
Хорошо бы на рашку запустить ДРГ с FPV дронами. Они бы все рашистские самолеты уничтожили и на етом рашка войну бы и закончила. Те же РДК работая в тылу рашки могли бы рашистам нанести гораздо больший и даже катастрофический урон чем просто воюя на фронте
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09.06.2024 09:57 Ответить
баканаФФи з різними єрмачками та арахаміями це робити забороняють...
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09.06.2024 10:02 Ответить
Добре було б корабликом обплисти Скандинавію і запустити з нього дрони на аеродром олєнья, де ту-95 стоять...
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09.06.2024 10:35 Ответить
Нормальна тєма, до речі. Там в нас в Британії пару подарованих бритами корабликів стоїть. Ними можна і скористатись.
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09.06.2024 11:04 Ответить
перший пішов
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09.06.2024 09:58 Ответить
З почином.
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09.06.2024 10:03 Ответить
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09.06.2024 10:08 Ответить
🤣🤣🤣
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09.06.2024 14:42 Ответить
цю подію можно прирівняти до ураження танка "Армата".
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09.06.2024 10:08 Ответить
чтобы влупить танк армата для начала надо чтоб он был)))
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09.06.2024 10:10 Ответить
так и Су-57 почти как суслик.
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09.06.2024 10:12 Ответить
Круто. Начебто дронів туди ніяких не літало, партизани?
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09.06.2024 10:16 Ответить
Це наші іхтамнєти))) краще щоб не розповідали хто й як - бо дЄрьмак заборонить..
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09.06.2024 10:21 Ответить
Ось ***** не забороняе. А Петров и Баширов в Украине не работают только благодаря эффективным действиям нашей контрразведки и Нацполиции. С их волшебным словом паляниця все действия росдиверсантов обречены на провал
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09.06.2024 10:51 Ответить
Пора робити зміни в вікіпедії
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09.06.2024 10:47 Ответить
Хочеться врешті побачити, як валяться Ту-95, Ту-22М3 та Ту-160.
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09.06.2024 10:48 Ответить
ту-22м3 уже сбили в ставрополье 18 апреля
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09.06.2024 10:54 Ответить
Там ще є.
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09.06.2024 11:05 Ответить
мало
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10.06.2024 00:01 Ответить
Повідомлення ворожого Telegram-каналу:

@ "В Северной Осетии поврежден наш Ту-22М3
Вражеские беспилотники атаковали аэродром Моздок в Северной Осетии. Предварительно на аэродром летело три беспилотника, один из которых упал в 200 метрах от военного объекта, еще один был сбит ПВО.
По информации наших источников, один из дронов долетел до аэродрома и попал в стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Специалисты возлагают надежды, что его можно будет восстановить, но отмечают, что для ремонта понадобится не менее 6 месяцев, а может даже больше.
Собеседники говорят, что на момент атаки аэродром Моздок не был защищен серьезными системами ПВО.
"Сейчас всё ПВО работает на фронте, часть забрали на Москву, частью прикрыли объекты нефтепереработки", - сказал источник в Минобороны."
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09.06.2024 14:37 Ответить
ещё-бы по оленье и саваслейке ударили-бы...
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09.06.2024 10:49 Ответить
Це просто мрія..і по ракетоносіям у Чорному морі..
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09.06.2024 12:36 Ответить
Нафига тебе Оленья. В 600 км завод который для Оленьи все эти ракеты делает.
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09.06.2024 17:13 Ответить
вопрос не в ракетах а в ту-шках которые эти ракеты несут
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09.06.2024 17:47 Ответить
Если завод остановит работу, что по твоему будут нести тушки?
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09.06.2024 18:33 Ответить
х-101/х-555 которые кучма передал кремлю за газ в конце 90х
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09.06.2024 18:39 Ответить
как будто он нарисованый.надеюсь ошибаюсь.
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09.06.2024 10:58 Ответить
Петряк и Баширенко отлично сработали😆
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09.06.2024 11:03 Ответить
Вага ф 35 з навантаженням 19 тон, а це "диво 5 покоління" 35 тон. На болотах перша проблема -мотор. Що в Арматі, що у всіх літаках. Але як далеко сховали, якраз біля столиці пропавшої золотої орди. Шаманські чари Шойгу не допомогли.
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09.06.2024 11:09 Ответить
То трохи інша концепція. Свій аналоговнєт вони протиставляли Ф-22 (максимальна злітна маса 38 тон). Тільки Ф-22 було виготовлено біля 200 і вже давно не випускають )) А Ф-35 вони взагалі нічого навіть на папері протиставити не змогли, а їх вже виготовлено далеко більше за 1000 і виробництво продовжується повним ходом ))
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09.06.2024 11:42 Ответить
Молодці!!! Слава ЗСУ!!
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09.06.2024 11:14 Ответить
сук57 это такое же говно как и весь остальной хлам. просто перекрашенное. как с300 в с400
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09.06.2024 11:41 Ответить
Гарна робота ЗСУ
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09.06.2024 11:44 Ответить
А все тому що покришок на СрУ-57 не наклали.
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09.06.2024 12:01 Ответить
Насколько критично? Остатки от двух взрывов не большие и рядом. Может какие-то осколки. Но шума много
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09.06.2024 12:13 Ответить
Там летели осколки. Всё в порядке.
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09.06.2024 14:18 Ответить
сколько этих су57 всего? московиты пишут, что 12шт. по-моему, лгут. из того, что я читал, их выпустили 1+4+2+4шт.(итого 9), 1 из них угробили сами, похоже, это всё. затем серийное производство притормозили из-за:
1) дефицита площадей и квалифицированых кадров
2) низких показателей цена/эффективсность в сравнении с су35
3) отсутствия успехов в освоении производства новых двигателей
4) хреновых показателей в обеспечении малозаметности
5) возросших проблем с авионикой
6) отсутствием достаточной номенклатуры заявленного вооружения
предположительно, они будут возвращаться к производству су35, а судьба су57 повторит судьбу "арматы".
не зря они публикуют статьи и видеоролики про су75. дескать, уж су75 - так совершенно точно
испугает всех ихних врагов.
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09.06.2024 13:36 Ответить
Цитата: 1+4+2+4шт.(итого 9)
1+4+2+4=11 ))
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09.06.2024 20:59 Ответить
Повідомлення ворожого Telegram-каналу:

@ "Враг ударил по аэродрому в Ахтубинске «невидимыми дронами». К сожалению, поражен не только Су-57
По данным наших источников в Генштабе и ВКС, дроны противника поразили в Ахтубинске истребитель и два комплекса ПВО - «Панцирь-С1» и С-300. Одна установка «практически полностью уничтожена», другую, возможно, отремонтируют.
Что касается Су-57, по которому ударили беспилотники, то он получил серьезные повреждения. Получится ли его отремонтировать, сейчас выясняется, но примерно полгода самолет «точно не будет летать».
По словам одного из наших собеседников, удар по Ахтубинску наносился «невидимыми дронами, которые не сможет сбить ни одна система ПВО в мире». Так ли это, или же военные просто пытаются найти объяснение тому, почему не защищены военные аэродромы в глубоком тылу, нам, честно говоря, сложно сказать. Будем разбираться."
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09.06.2024 14:25 Ответить
Пошкоджених Су-57 могло бути два, - ГУР.

Дані продовжують уточнювати Якщо це правда, то одним ударом знищено 33% всіх цих літаків 🤞
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09.06.2024 18:42 Ответить
Фото є фейком, намальована тінь з наземних об'єктів не відповідає їх формі, намальована під різним кутом сонця.
Видимість бурної діяльності при повній бездіяльності?
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09.06.2024 20:28 Ответить
в Ахтубинске летно-испьітательньій центр ЛИИ ми. Громова. Там куда не попади всё в цель. Особенно по месту отдыха летчиков-испытателей.
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10.06.2024 15:48 Ответить
 
 