На российском аэродроме впервые поражен Су-57, - ГУР
8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР МО.
В разведке опубликовали снимки, на которых зафиксирована стоянка самолета на аэродроме.
На снимках видно, что седьмого июня Су-57 стоит целый, а уже восьмого возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения.
Что известно о Су-57
Су-57 (по кодификации НАТО Felon, Преступник) - это российский многоцелевой истребитель, который РФ классифицирует как самолет пятого поколения, то есть самый современный тип реактивных истребителей. Способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.
Характеристики Су-57:
- Экипаж: 1 человек
- Максимальный взлетный вес: 35 500 кг
- Тяговооруженность по максимальному взлетному весу: 0,85 (двигатели АЛ-41Ф1С)
- Максимальная скорость: 2,45 Маха
- Боевая нагрузка: 16 000 кг
- Точек подвески во внутренних отсеках: 10
- Дополнительные точки подвески на крыльях: 6/8
На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы указанных боевых самолетов.
Поражение Су-57 - первый такой случай в истории.
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@ "В Северной Осетии поврежден наш Ту-22М3
Вражеские беспилотники атаковали аэродром Моздок в Северной Осетии. Предварительно на аэродром летело три беспилотника, один из которых упал в 200 метрах от военного объекта, еще один был сбит ПВО.
По информации наших источников, один из дронов долетел до аэродрома и попал в стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Специалисты возлагают надежды, что его можно будет восстановить, но отмечают, что для ремонта понадобится не менее 6 месяцев, а может даже больше.
Собеседники говорят, что на момент атаки аэродром Моздок не был защищен серьезными системами ПВО.
"Сейчас всё ПВО работает на фронте, часть забрали на Москву, частью прикрыли объекты нефтепереработки", - сказал источник в Минобороны."
1) дефицита площадей и квалифицированых кадров
2) низких показателей цена/эффективсность в сравнении с су35
3) отсутствия успехов в освоении производства новых двигателей
4) хреновых показателей в обеспечении малозаметности
5) возросших проблем с авионикой
6) отсутствием достаточной номенклатуры заявленного вооружения
предположительно, они будут возвращаться к производству су35, а судьба су57 повторит судьбу "арматы".
не зря они публикуют статьи и видеоролики про су75. дескать, уж су75 - так совершенно точно
испугает всех ихних врагов.
1+4+2+4=11 ))
@ "Враг ударил по аэродрому в Ахтубинске «невидимыми дронами». К сожалению, поражен не только Су-57
По данным наших источников в Генштабе и ВКС, дроны противника поразили в Ахтубинске истребитель и два комплекса ПВО - «Панцирь-С1» и С-300. Одна установка «практически полностью уничтожена», другую, возможно, отремонтируют.
Что касается Су-57, по которому ударили беспилотники, то он получил серьезные повреждения. Получится ли его отремонтировать, сейчас выясняется, но примерно полгода самолет «точно не будет летать».
По словам одного из наших собеседников, удар по Ахтубинску наносился «невидимыми дронами, которые не сможет сбить ни одна система ПВО в мире». Так ли это, или же военные просто пытаются найти объяснение тому, почему не защищены военные аэродромы в глубоком тылу, нам, честно говоря, сложно сказать. Будем разбираться."
Дані продовжують уточнювати Якщо це правда, то одним ударом знищено 33% всіх цих літаків 🤞
Видимість бурної діяльності при повній бездіяльності?