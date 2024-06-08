В России совершили покушение на мэра-коллаборанта Купянска Геннадия Мацегору. Он в критическом состоянии, - ГУР
В пятницу, 7 июня, в российском городе Старый Оскол было совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору. Коллаборационист ранее занимал должность городского головы Купянска Харьковской области от партии ОПЗЖ.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
В ГУР рассказали, что сейчас состояние предателя - критическое.
В разведке также напомнили, что Мацегора добровольно пошел на полное сотрудничество с российскими захватчиками. В частности, в июне 2022 года коллаборационист подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации и публично об этом объявил.
"После освобождения Купянска сбежал с россиянами в Белгородскую область, где московские хозяева приставили к Мацегоре усиленную охрану, которая, однако, не уберегла мэра-коллаборанта", - говорится в сообщении ГУР МО.
Ранее сообщалось, что в Харькове будут судить экс-мэра Купянска Геннадия Мацегору, который в первые дни широкомасштабного вторжения РФ сдал врагу город и предал Украину. Суд будет проходить заочно, поскольку Мацегора находится в розыске.
Пожалуйста, подождите...
"Посилайте наших хлопчиків"
"Хлопчики" з Мосаду винищили всіх палестинських терористів так, щоб ні у кого не залишалось сумнівів, що це нещасний випадок.
Були арешти "хлопчиків" в Європі, скандали, але Ізраіль всіх їх витягнув із буцигарень....
"Холодний Яр" із свяченими ножами має стати стати нашим Мосадом.
навіть кращим, бо ми це вміємо !
ловили та вбивали довго та вперто.
наша екзекуція має бути ще більш зорштокою - нищити родини кацапських вбивць, включно із дітьми
бо помста за вбитих українських дітей та жінок має бути страшною !
Перші дві цілі також були за принципом "вбити аби кого, головне палестинця". Перша жертва Ваель Цвайтер взагалі виступав проти терора. Результатом операції "Гнів Божий" було не тільки покарання терористів, але й значне погіршення відносин із Францією і Скандинавськими країнами, яке є досьогодні.
- полковник контррозвідки Червінський, той що з Донецька витягнув Цемаха в Україну і знищив Гіві і Моторолу. Роман Червінський зараз по надуманій справі сидить в сізо. Єрмак не відпускає хоча доказів суд не знаходить вже рік.
- Бурба оббріханий і вигнаний.
- Швед ледве вижив після того як сбу його авто розстріляло серед білого дня в жилому масиві.
- Група спецури 'Шведа' розігнана, на них теж шиють справи хз за що, і вони один за одним просто зникають. Це люди які профі по операціям в глибокому тилу ворога і робили це десятки разів.
щоб він здох 🤬
А "насєлєніє' Куп'янська було цілком задоволене мєром - "крєпкім хазяйствєніком".
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Та нє, - це просто випадковість.
Якби не це, відсоток членів партії повинен би був бути не менше 4,5%. Адже рівень ватності в Севастополі завжди перевищував такий в Криму загалом.
Бамбас, весна 2014. Вже у розпалі "сабитія", але лінія зіткненя ще не оформилась, сполучення є, "нєзавісімиє журнаґлісти" беруть інтерв'ю в "учаснікав", майже виключно росєзиком...
Бабуся, в квітчастій хусточці, в кацавейці... Жвава молодиця - журналістка задає питання: "Как ви думаєте, кто все "ЕТО" затєял?". Бабця, з долонею біля рота (як це роблять люди, коли хочуть зменшити коло тих, хто може почути) тягнеться не до мікрофону, а до вуха журналістки, і чистісенькою солов'їною шепоче: "Люди кажуть, що це Западна".
А що гєна тільки в процесі, додихає, так то дрібниці несуттєві.
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Значит во внутренние органы попали. Если бы в голову стреляли, то он даже не заметил бы