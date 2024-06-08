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покушение (1006) коллаборационизм (834) Купянск (542) ГУР (347)

В России совершили покушение на мэра-коллаборанта Купянска Геннадия Мацегору. Он в критическом состоянии, - ГУР

У ГУР повідомили, що у Росії скоїли замах на мера-колаборанта Куп’янська Геннадія Мацегору

В пятницу, 7 июня, в российском городе Старый Оскол было совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору. Коллаборационист ранее занимал должность городского головы Купянска Харьковской области от партии ОПЗЖ.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В ГУР рассказали, что сейчас состояние предателя - критическое.

В разведке также напомнили, что Мацегора добровольно пошел на полное сотрудничество с российскими захватчиками. В частности, в июне 2022 года коллаборационист подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации и публично об этом объявил.

"После освобождения Купянска сбежал с россиянами в Белгородскую область, где московские хозяева приставили к Мацегоре усиленную охрану, которая, однако, не уберегла мэра-коллаборанта", - говорится в сообщении ГУР МО.

Ранее сообщалось, что в Харькове будут судить экс-мэра Купянска Геннадия Мацегору, который в первые дни широкомасштабного вторжения РФ сдал врагу город и предал Украину. Суд будет проходить заочно, поскольку Мацегора находится в розыске.

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Топ комментарии
+36
Дай боже подохне.
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08.06.2024 18:57
+21
пані Голда Мейєр після вбивства олімпійської команди у Мюнхені сказала:
"Посилайте наших хлопчиків"
"Хлопчики" з Мосаду винищили всіх палестинських терористів так, щоб ні у кого не залишалось сумнівів, що це нещасний випадок.
Були арешти "хлопчиків" в Європі, скандали, але Ізраіль всіх їх витягнув із буцигарень....
"Холодний Яр" із свяченими ножами має стати стати нашим Мосадом.
навіть кращим, бо ми це вміємо !
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08.06.2024 19:16
+16
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08.06.2024 18:56
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08.06.2024 18:56 Ответить
Дай боже подохне.
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08.06.2024 18:57 Ответить
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08.06.2024 19:01 Ответить
No nje tak bistro - pustj sperva pomuchajetsja.
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08.06.2024 21:08 Ответить
Надеюсь что скоро подохнет.
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08.06.2024 18:57 Ответить
пані Голда Мейєр після вбивства олімпійської команди у Мюнхені сказала:
"Посилайте наших хлопчиків"
"Хлопчики" з Мосаду винищили всіх палестинських терористів так, щоб ні у кого не залишалось сумнівів, що це нещасний випадок.
Були арешти "хлопчиків" в Європі, скандали, але Ізраіль всіх їх витягнув із буцигарень....
"Холодний Яр" із свяченими ножами має стати стати нашим Мосадом.
навіть кращим, бо ми це вміємо !
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08.06.2024 19:16 Ответить
Еще не вечер. Хлопчики пани Мейер тоже не за неделю управились. Последнего причастного к убийству спортсменов они угандошили только через 20 лет.
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08.06.2024 19:20 Ответить
саме так, пане Олег !
ловили та вбивали довго та вперто.

наша екзекуція має бути ще більш зорштокою - нищити родини кацапських вбивць, включно із дітьми

бо помста за вбитих українських дітей та жінок має бути страшною !
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08.06.2024 19:53 Ответить
Наскільки помню, не все там гладко було. Було вбито непричатного громадянина Норвегії у Норвегії та 4 невиних людини в Бейруті - 2 ліванці, 1 англієць та 1 француженка.
Перші дві цілі також були за принципом "вбити аби кого, головне палестинця". Перша жертва Ваель Цвайтер взагалі виступав проти терора. Результатом операції "Гнів Божий" було не тільки покарання терористів, але й значне погіршення відносин із Францією і Скандинавськими країнами, яке є досьогодні.
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08.06.2024 22:48 Ответить
Наші хлопчики - це:
- полковник контррозвідки Червінський, той що з Донецька витягнув Цемаха в Україну і знищив Гіві і Моторолу. Роман Червінський зараз по надуманій справі сидить в сізо. Єрмак не відпускає хоча доказів суд не знаходить вже рік.
- Бурба оббріханий і вигнаний.
- Швед ледве вижив після того як сбу його авто розстріляло серед білого дня в жилому масиві.
- Група спецури 'Шведа' розігнана, на них теж шиють справи хз за що, і вони один за одним просто зникають. Це люди які профі по операціям в глибокому тилу ворога і робили це десятки разів.
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09.06.2024 06:03 Ответить
Кобзон зачекався цю падаль.
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08.06.2024 18:57 Ответить
Наконец-то хоть какие-то за сегодня появились новости.
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08.06.2024 18:59 Ответить
Шкода , що зрадника і колаборанта не вбили ,
щоб він здох 🤬
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08.06.2024 19:01 Ответить
Як на мене, хай краще та погань здихатиме довго і в страшних борошнах, ніж - ррраз! - і в теплому колі лихих парфумів.
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08.06.2024 19:34 Ответить
ага ...в борошнах))))
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08.06.2024 20:09 Ответить
У страшних борошнах!
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08.06.2024 21:03 Ответить
Критичний стан-не підведи...
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08.06.2024 19:08 Ответить
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08.06.2024 19:51 Ответить
"...у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ здав ворогу місто..." Джерело: https://censor.net/ua/n3493627
А "насєлєніє' Куп'янська було цілком задоволене мєром - "крєпкім хазяйствєніком".
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08.06.2024 19:14 Ответить
В самому Куп"янсуку було дуже багато сєпаратні!
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08.06.2024 19:39 Ответить
Совпадєніє?


https://i.ibb.co/wKMdsSW/post.jpg
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08.06.2024 20:11 Ответить
і що воно показує? в чому соупадєніє? дві карти не корелюють між собою
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08.06.2024 21:48 Ответить
Місця в Україні з найбільшим числом уродженців кацапії дивним чином співпадають з найвищим рівнем злочинності, і максимальною кількістю ригоаналів серед усіх жителів.
Та нє, - це просто випадковість.

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08.06.2024 22:04 Ответить
Є дох.я інших мап. А може це пов'язано з кількістю опадів чи рівнем убанізації, викидів формальдегідів на душу населення чи кількість бабаків на гектар степу.
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08.06.2024 22:46 Ответить
Рівень злочинності і урбанізації дійсно корелюють. Цікаво було б ще подивитися мапу - відсоток росіян-селян по областям України.
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08.06.2024 23:06 Ответить
Не секрет що інструментом зросійщення було місто. Тому багато "узкіх" це зросійщені українці
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09.06.2024 08:40 Ответить
Севастопіль і Черкаська обл. мають практично однаковий відсоток. Прокоментуєш?
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08.06.2024 23:01 Ответить
В Севастополі ще до окупації велика частина його жителів була громадянами РФ (моряки ЧФ, члени їх сімей). Вони все одно входили в статистику жителів міста, але як іноземці, не могли бути членами ПР. Звідси, - відносно менший відсоток ригаликів (3,58%), ніж по решті Криму (4,00%).

Якби не це, відсоток членів партії повинен би був бути не менше 4,5%. Адже рівень ватності в Севастополі завжди перевищував такий в Криму загалом.
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08.06.2024 23:43 Ответить
Є відео перших днів війни на якому саме Куп'янську багато людей вийшли з українськими прапорами і плакатами з вимогами щоб рашисти забиралися додому, коли туди зайшли рашитсти. Однак, дійсно, багато і зрадників. Але все ж таки порівнювати харківщину і донбас неможливо, донбас це тотальна зрада, було відео ще у 2014 році, які масові були там проросійські мітинги на тему "путин введи войска"
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08.06.2024 21:16 Ответить
Не знаю, чи зберігся десь в архівах репортаж, короткий епізод з якого я буду пам'ятати до кінця життя (якщо Альцгеймер не трафить).
Бамбас, весна 2014. Вже у розпалі "сабитія", але лінія зіткненя ще не оформилась, сполучення є, "нєзавісімиє журнаґлісти" беруть інтерв'ю в "учаснікав", майже виключно росєзиком...
Бабуся, в квітчастій хусточці, в кацавейці... Жвава молодиця - журналістка задає питання: "Как ви думаєте, кто все "ЕТО" затєял?". Бабця, з долонею біля рота (як це роблять люди, коли хочуть зменшити коло тих, хто може почути) тягнеться не до мікрофону, а до вуха журналістки, і чистісенькою солов'їною шепоче: "Люди кажуть, що це Западна".
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09.06.2024 00:13 Ответить
Денису нашему пушилину то давно срок вышел, уже сколько лишних лет воздух псуе, пара бы и его утилизировать, выродка.
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08.06.2024 19:18 Ответить
Zдох максим, ну й буй з ним.
А що гєна тільки в процесі, додихає, так то дрібниці несуттєві.
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08.06.2024 19:19 Ответить
У ГУР розповіли, що наразі стан зрадника - критичний.
=====
Значит во внутренние органы попали. Если бы в голову стреляли, то он даже не заметил бы
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08.06.2024 19:27 Ответить
Бажаємо швидкого знедуження!
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08.06.2024 19:31 Ответить
А я бажаю нешвидкого , а поступового . Що його різали по шматками й він зконав при повній свідомості й щоб воно стогнало заглушуючи рективний літак й зконало від отруєння парами його лайна й сечі ... й що це пів року чергувалося постійними поліпненнями стану , й погіршеннями .
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08.06.2024 19:58 Ответить
Смерть зрадникам.
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08.06.2024 19:38 Ответить
А мы не хотим поинтересоваться кто избрал его мэром,кто проголосовал за ОПЗЖ,как им сейчас и что они чувствуют?Это ведь они делегировали его во власть и все что он делал с их позволения и при их поддержке.
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08.06.2024 20:51 Ответить
... гнида.
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08.06.2024 21:11 Ответить
а я думаю де бАданов - а воно на завданні
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08.06.2024 22:44 Ответить
Ти диви яке кацапське падло живуче!
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09.06.2024 09:56 Ответить
 
 