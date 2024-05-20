Заочно судитимуть ексмера Куп’янська Мацегору, який у лютому 2022 року здав ворогу місто та зрадив Україну

У Харкові судитимуть ексмера Куп’янська Геннадія Мацегору, який у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ здав ворогу місто та зрадив Україну. Суд відбуватиметься заочно, оскільки Мацегора перебуває в розшуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Прокуратура затвердила і направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця за фактами державної зради (ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

За що судитимуть Мацегору

За даними слідства, в перші дні повномасштабного вторгнення РФ на територію України на той момент діючий Купʼянський міський голова Геннадій Мацегора добровільно перейшов на бік російських сил.



27 лютого 2022 року обвинувачений, перебуваючи у Купʼянську, записав відеозвернення з метою створення хибного враження у місцевого населення про турботу окупаційної влади, запобігання масових протестів, що може спричинити перешкоди діям збройних формувань рф.



Посадовець усіляко сприяв російським окупантам у Куп'янську, забезпечуючи їх транспортом, житлом, пальним та їжею.



Через його дії територія українського Куп’янська вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України.



У червні 2022 року зрадник підписав протокол засідання про створення окупаційної адміністрації під назвою "тимчасова цивільна адміністрація Харківської області".

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Як зазначається, обвинувачений перебуває у розшуку. Наразі встановлено, що він знаходиться на території бєлгородської області РФ.



Зрадника судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.



Обвинуваченому загрожує довічне увʼязнення.



Нагадаємо, у липні 2022 року голова Харківської ОВА повідомляв, що російські окупанти арештували мера Куп’янська Геннадія Мацегору і він перебуває під вартою.

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