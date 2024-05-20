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Заочно будут судить экс-мэра Купянска Мацегору, который в феврале 2022 года сдал врагу город и предал Украину

Судитимуть ексмера Куп’янська Мацегору

В Харькове будут судить экс-мэра Купянска Геннадия Мацегору, который в первые дни широкомасштабного вторжения РФ сдал врагу город и предал Украину. Суд будет проходить заочно, поскольку Мацегора находится в розыске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего чиновника по фактам государственной измены (ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

За что будут судить Мацегору

По данным следствия, в первые дни полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины на тот момент действующий Купянский городской голова Геннадий Мацегора добровольно перешел на сторону российских сил.

27 февраля 2022 года обвиняемый, находясь в Купянске, записал видеообращение с целью создания ложного впечатления у местного населения о заботе оккупационной власти, предотвращения массовых протестов, что может повлечь препятствия действиям вооруженных формирований РФ.

Чиновник всячески способствовал российским оккупантам в Купянске, обеспечивая их транспортом, жильем, топливом и едой.

Из-за его действий территория украинского Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины.

В июне 2022 года предатель подписал протокол заседания о создании оккупационной администрации под названием "временная гражданская администрация Харьковской области".

Также смотрите: Помогал рашистам готовить новое наступление на Харьковщину: СБУ задержала "на горячем" агента ФСБ в Харькове. ФОТО

Как отмечается, обвиняемый находится в розыске. Установлено, что он находится на территории Белгородской области РФ.

Предателя будут судить заочно в Червонозаводском районном суде г. Харькова.

Обвиняемому грозит пожизненное заключение.

Напомним, в июле 2022 года глава Харьковской ОГА сообщал, что российские оккупанты арестовали мэра Купянска Геннадия Мацегору и он находится под стражей.

Также смотрите: За госизмену будут судить чиновника с Сумщины, сотрудничавшего с ФСБ и сымитировавшего свое похищение. ФОТО

Автор: 

мэр (1648) суд (25084) государственная измена (1534) Купянск (618)


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Топ комментарии
+11
А коли будуть судити того шаличника, який все робив для того щоб здати державу в цілому?!
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20.05.2024 16:01
+5
Такий патріот ...у вишиванці..
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20.05.2024 15:57
+5
Сдать город он мог только в одном случае - если в нём был гарнизон, который находился бы в его распоряжении. И у него было две опции: сдать или сопротивляться.
Если никаких силовых структур в городе не было, то соответственно и вторая опция у него отсуствовала.
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20.05.2024 16:12
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Такий патріот ...у вишиванці..
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20.05.2024 15:57 Ответить
Я знаю ще одного патріота який разом разом з Мацегорою здавав місто. Зустрічаємо Валерій любо а та його синулька який нічого не знав Дмитро Любота діючий депутат від слуги урода..
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20.05.2024 16:08 Ответить
З тих пір як зелені риги прийшли до влади, це стало модою- всі малороси натягнули вишиванки і вчили жити тих, хто був на проукраїнській стороні завжди. А після 24.02.2024 вони ще й потроху на українську перейшли, тому зараз складніше розпізнати ментальну русню і какуюразніцу
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20.05.2024 21:06 Ответить
А його є-блєт покажуть теж "заочно"?
І посодють його теж... ЗАОЧНО?
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20.05.2024 15:59 Ответить
А коли будуть судити того шаличника, який все робив для того щоб здати державу в цілому?!
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20.05.2024 16:01 Ответить
Думаю з 21.05.2024 можна буде, термін придатності в членограя закінчився. І всі ті оди які будуть співати по телемарафону, нічого не змінять.
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20.05.2024 16:05 Ответить
До речі, термін цього шашличника вийшов так що можна і ПОТРІБНО. І взагалі, де воно подівалось, щось не видно на Цензорі "зеленський сказав, зеленський зустрівся"... часом вже не здриснув?
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20.05.2024 16:06 Ответить
А, скажімо, Ізраїльський Моссад спочатку б ліквідував гниду, а потім би судив...
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20.05.2024 16:03 Ответить
Добре було б випробувати ваші теорії на вас. Спочатку вас пристрелити, а потім шоб ви доводили шо нема за що
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20.05.2024 16:08 Ответить
Птенєц від колишньої партії регіонів, тієї партії, послугами якої по цей день користується Президент Украаїни Зеленський - єрмак, татаров, смірнов, шурма, подоляк та інші. А в парламенті ці депутати взяли собі нову назву і створили негласну коаліцію зі "слугами", разом голосують і приймають інші рішення.
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20.05.2024 16:04 Ответить
Все це добре.. але поясніть хто може - як він міг "не здавати" місто, коли замість шашликів туди ввалилися озброєні кацапи? Так, можливо чувак в чомусь і винен, але ж блін не в тому, що ЗСУ не змогли захистити його місто від нападу.
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20.05.2024 16:07 Ответить
Нє, стоп. В статті чітко написано "який у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ здав ворогу місто". Про інше я не сперечаюся, хоча там нехай суд встановлює деталі. А от яким чином він "здав ворогу місто"? Шозанахєр?
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20.05.2024 17:58 Ответить
Сдать город он мог только в одном случае - если в нём был гарнизон, который находился бы в его распоряжении. И у него было две опции: сдать или сопротивляться.
Если никаких силовых структур в городе не было, то соответственно и вторая опция у него отсуствовала.
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20.05.2024 16:12 Ответить
Зря чепуху затеяли про мэра. Конечно на статью наработал он. Но Там до Валуек кацапских 10км идеальной авто и жд дороги. Кацапы зашли как через Чонгар. Но кое кто из власти успел сквозануть, как потом выяснилось, сбу, налоговая, прокуратура итд. Часть подобных потом служила касапам. Но ведь мэр----выборная должность, не назначеная! Конечно мог просто уйти из кабинета домой. Врядли бы статью тогда прицепили. Тут сложно. Таких примеров много, почти массово был переход под власть кацапов. Но и комедия судить заочно зря.
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20.05.2024 22:12 Ответить
"Нагадаємо, у липні 2022 року голова Харківської ОВА повідомляв, що Куп'янська Геннадія Мацегору і він перебуває під вартою. " Как говорят: и с немцами не вышло, и перед партизанами неудобно
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20.05.2024 16:18 Ответить
А чому досі очно не засудили жодного мародера? Яйцелюб під парусами відпочиває, дерьмак - любитель гуманітарної допомоги вагонними нормами- країною керує, Тимошонка - любитель гуманітарних позашляховиків та великого крадівництво - вже схеми малює на фортифікаційних спорудах, шаурма.. - для суддів непочатий край роботи
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20.05.2024 16:44 Ответить
- Ізя! Ви знаєтє, Фіма за за глаза говоріт про вас такоє!
- Пхе! За глаза он мєня может даже побіть! (с)
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20.05.2024 16:54 Ответить
Стати колаборантом він то міг, а як це здати місто? Та ще при повній відсутності ЗСУ і тероборони на десятки км навкруги як було з нашим містечком на Сумщині в перший же день цієї навали БТГ. Це ті що дисертації писали трохи пропедалили а тепер залишається спригувати на всяких сєпарів.
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20.05.2024 17:52 Ответить
То нє Зєля з Єрьмаком здали пів-України?

То Мацегора?

А виходи з Криму і північ Київщини теж Мацегора здав?
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20.05.2024 18:32 Ответить
Може нарід переобрасть? Мьєр всеж-таки, обранець..
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20.05.2024 23:43 Ответить
 
 