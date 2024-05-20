Заочно будут судить экс-мэра Купянска Мацегору, который в феврале 2022 года сдал врагу город и предал Украину

В Харькове будут судить экс-мэра Купянска Геннадия Мацегору, который в первые дни широкомасштабного вторжения РФ сдал врагу город и предал Украину. Суд будет проходить заочно, поскольку Мацегора находится в розыске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего чиновника по фактам государственной измены (ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

За что будут судить Мацегору

По данным следствия, в первые дни полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины на тот момент действующий Купянский городской голова Геннадий Мацегора добровольно перешел на сторону российских сил.



27 февраля 2022 года обвиняемый, находясь в Купянске, записал видеообращение с целью создания ложного впечатления у местного населения о заботе оккупационной власти, предотвращения массовых протестов, что может повлечь препятствия действиям вооруженных формирований РФ.



Чиновник всячески способствовал российским оккупантам в Купянске, обеспечивая их транспортом, жильем, топливом и едой.



Из-за его действий территория украинского Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины.



В июне 2022 года предатель подписал протокол заседания о создании оккупационной администрации под названием "временная гражданская администрация Харьковской области".

Также смотрите: Помогал рашистам готовить новое наступление на Харьковщину: СБУ задержала "на горячем" агента ФСБ в Харькове. ФОТО

Как отмечается, обвиняемый находится в розыске. Установлено, что он находится на территории Белгородской области РФ.



Предателя будут судить заочно в Червонозаводском районном суде г. Харькова.



Обвиняемому грозит пожизненное заключение.



Напомним, в июле 2022 года глава Харьковской ОГА сообщал, что российские оккупанты арестовали мэра Купянска Геннадия Мацегору и он находится под стражей.

Также смотрите: За госизмену будут судить чиновника с Сумщины, сотрудничавшего с ФСБ и сымитировавшего свое похищение. ФОТО