Заочно будут судить экс-мэра Купянска Мацегору, который в феврале 2022 года сдал врагу город и предал Украину
В Харькове будут судить экс-мэра Купянска Геннадия Мацегору, который в первые дни широкомасштабного вторжения РФ сдал врагу город и предал Украину. Суд будет проходить заочно, поскольку Мацегора находится в розыске.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего чиновника по фактам государственной измены (ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины).
За что будут судить Мацегору
По данным следствия, в первые дни полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины на тот момент действующий Купянский городской голова Геннадий Мацегора добровольно перешел на сторону российских сил.
27 февраля 2022 года обвиняемый, находясь в Купянске, записал видеообращение с целью создания ложного впечатления у местного населения о заботе оккупационной власти, предотвращения массовых протестов, что может повлечь препятствия действиям вооруженных формирований РФ.
Чиновник всячески способствовал российским оккупантам в Купянске, обеспечивая их транспортом, жильем, топливом и едой.
Из-за его действий территория украинского Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины.
В июне 2022 года предатель подписал протокол заседания о создании оккупационной администрации под названием "временная гражданская администрация Харьковской области".
Как отмечается, обвиняемый находится в розыске. Установлено, что он находится на территории Белгородской области РФ.
Предателя будут судить заочно в Червонозаводском районном суде г. Харькова.
Обвиняемому грозит пожизненное заключение.
Напомним, в июле 2022 года глава Харьковской ОГА сообщал, что российские оккупанты арестовали мэра Купянска Геннадия Мацегору и он находится под стражей.
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І посодють його теж... ЗАОЧНО?
Если никаких силовых структур в городе не было, то соответственно и вторая опция у него отсуствовала.
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- Пхе! За глаза он мєня может даже побіть! (с)
То Мацегора?
А виходи з Криму і північ Київщини теж Мацегора здав?