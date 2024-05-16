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Новости Фото Война
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Помогал рашистам готовить новое наступление на Харьковщину: СБУ задержала "на горячем" агента ФСБ в Харькове. ФОТО

Служба безопасности провела спецоперацию в Харькове, в результате которой задержала еще одного агента ФСБ. Злоумышленник собирал информацию о подразделениях ВСУ, которые привлечены к обороне города. Российские оккупанты нуждались в этой информации для планирования нового наступления на Харьковщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Задание агента ФСБ

"Для выполнения вражеского задания фигурант пешком обходил город, где пытался найти места базирования украинских защитников.

В случае обнаружения "нужных" локаций он скрыто фотографировал их и обозначал координаты на картах Google для подготовки "отчета" в ФСБ", - говорится в сообщении.

СБУ затримала зрадника, який допомагав рашистам у Харкові

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Отмечается, что Служба безопасности заблаговременно разоблачила российского агента и задержала его "на горячем", когда он фотографировал военный объект. Тем самым спецслужба предотвратила передачу разведданных врагу.

Также были проведены дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности позиций ВСУ от возможных ракетно-бомбовых ударов агрессора.

У задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

СБУ затримала зрадника, який допомагав рашистам у Харкові
СБУ затримала зрадника, який допомагав рашистам у Харкові

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Кем оказался российский агент?

По данным следствия, вражеским пособником оказался 18-летний харьковчанин, которого дистанционно завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Белгородской области. Его личность уже установлена Службой безопасности.

"Внимание" российской спецслужбы молодой человек заслужил как активный пользователь российских Телеграмм-каналов, который искал "быстрый" заработок.

Дальнейшая коммуникация между ними происходила через анонимный чат в популярном мессенджере.

За сотрудничество с оккупантами предателю обещали денежное вознаграждение, которое должно было поступать на его банковские карты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шпионил за позициями ВСУ под видом прогулок с собакой: СБУ задержала "на горячем" информатора РФ в Харькове. ФОТОрепортаж

Что грозит?

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет. Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ. Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

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В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине: Враг атакует в направлении Липцев и Волчанска, продолжаются бои за 5 населенных пунктов, которые находились в серой зоне

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны поменяли позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих. Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города.

По состоянию на 16 мая ВСУ продолжают выполнять оборонительные и стабилизационные мероприятия в Волчанске.

Автор: 

СБУ (19890) Харьков (7475) Харьковщина (5577) государственная измена (1539)


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Топ комментарии
+7
Отведите его в места прилётов , расскажителюдям что это животное делало , и идите пить кофе.
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16.05.2024 10:33
+3
Расстрелять."Агент вчинив озброєний опір"
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16.05.2024 10:38
+2
Зеленська Олена. Сайт Миротворець
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16.05.2024 10:27
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Зеленська Олена. Сайт Миротворець
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16.05.2024 10:27 Ответить
Отведите его в места прилётов , расскажителюдям что это животное делало , и идите пить кофе.
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16.05.2024 10:33 Ответить
Расстрелять."Агент вчинив озброєний опір"
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16.05.2024 10:38 Ответить
Може краще вже буде корисним по пошивці амуніції на зоні. Засуджені можуть робити багато корисних для України речей, а от висловлювання типу "усіх розстріляти" або "усіх повісити" сприймаю як антиукраїнські та явно спрямованими на уподіблення українців московським нацистами котрі вже відкрито закликають знищувати усіх громадян України без розбору та вбивати усіх громадян Московії (т.з. "роССії") хто проти війни!!!
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16.05.2024 11:08 Ответить
Не можна. Бо так й вас завтра розстріляють бо комусь захотілось. Має бути суди й довічне ув'язнення або зміни до Закону й тоді вища міра.
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16.05.2024 11:17 Ответить
може й у вагнерів не стріляти? а то може ненароком вас за компанію кокнуть..
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16.05.2024 13:46 Ответить
Абрамс Фліскович у вас юнацький максималізм ще не пройшов.
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16.05.2024 23:19 Ответить
При всій повазі до Харківьяни, такі зрадники ще залишилися у місті. СБУ може/ повинна ловити їх кожен день.

Публічне та жорстке покарання їх дуже доцільне бо може тоді бажаючих буде меньше.
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16.05.2024 15:44 Ответить
Яблуко від яблуні… а батьки того ублюдка, що патріоти України ? Разом їх всіх до… к
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16.05.2024 10:48 Ответить
Разом, усіх?! А ти "Олег Мінів" часом не рашист котрий спить та мріє аби українці один одного зненавиділи та повбивали аби тільки не було кому чинити опір московським нацистам???!!!
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16.05.2024 11:05 Ответить
Но этот студент должен получить пожизненное
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16.05.2024 12:39 Ответить
Олег, сумуєте за часами срталіна?
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16.05.2024 11:18 Ответить
Скорее всего и его родители такая же 5-я колонна. Но все же лишение гражданских прав части ватного населения было бы нормальным, можно только дать вид на жительство, а самое лучшее, если они сами свалят в россию.
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16.05.2024 12:37 Ответить
Не розумію навіщо до статті про чергового молодого телепня що вирішив за гроші продати свою країну додавати стільки інформації про події біля Вовчанська, бо як було так і залишається в рашистів там надто мало сил аби здійсни якийсь "прорив" і все що там відбувається схоже не на спробу "захоплення Харкова" а виключно на відволікання військ ЗСУ та розтягування лінії боєзіткнення, аби зменшити супротив українців у Донецькій та Луганській областях. Як писали розумні аналітики для наступу саме на Харків угрупування ворожих військ біля нього надто мале і якщо Сирський чи хтось з його генералів цього не бачить то їх помилки по перекиданню сил обійдуться нам надто високою ціною під Часовим Яром а далі вже по дійсно можливому прориву до Краматорська та Слов'янська!!!
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16.05.2024 11:03 Ответить
Є докази - суд - вища міра покарання!
В країні війна чи ЄдинийЛохотрон?
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16.05.2024 11:15 Ответить
Давно пора вішати наких на стовпах. Або як мінімум розстрілювати за рішенням польового суду. Правосуддя - занадто велика розкіш для таких покидьків.
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16.05.2024 11:20 Ответить
Підор малолітній.
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16.05.2024 11:45 Ответить
Для початку - по сраці "студєнту" паском надавати, щоб тиждень на унітаз не сів...
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16.05.2024 12:54 Ответить
 
 