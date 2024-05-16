Помогал рашистам готовить новое наступление на Харьковщину: СБУ задержала "на горячем" агента ФСБ в Харькове. ФОТО

Служба безопасности провела спецоперацию в Харькове, в результате которой задержала еще одного агента ФСБ. Злоумышленник собирал информацию о подразделениях ВСУ, которые привлечены к обороне города. Российские оккупанты нуждались в этой информации для планирования нового наступления на Харьковщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Задание агента ФСБ

"Для выполнения вражеского задания фигурант пешком обходил город, где пытался найти места базирования украинских защитников.

В случае обнаружения "нужных" локаций он скрыто фотографировал их и обозначал координаты на картах Google для подготовки "отчета" в ФСБ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Служба безопасности заблаговременно разоблачила российского агента и задержала его "на горячем", когда он фотографировал военный объект. Тем самым спецслужба предотвратила передачу разведданных врагу.

Также были проведены дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности позиций ВСУ от возможных ракетно-бомбовых ударов агрессора.

У задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.









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Кем оказался российский агент?

По данным следствия, вражеским пособником оказался 18-летний харьковчанин, которого дистанционно завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Белгородской области. Его личность уже установлена Службой безопасности.

"Внимание" российской спецслужбы молодой человек заслужил как активный пользователь российских Телеграмм-каналов, который искал "быстрый" заработок.

Дальнейшая коммуникация между ними происходила через анонимный чат в популярном мессенджере.

За сотрудничество с оккупантами предателю обещали денежное вознаграждение, которое должно было поступать на его банковские карты.

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Что грозит?

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет. Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ. Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

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В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

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Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны поменяли позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих. Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города.

По состоянию на 16 мая ВСУ продолжают выполнять оборонительные и стабилизационные мероприятия в Волчанске.