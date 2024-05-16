Допомагав рашистам готувати новий наступ на Харківщину: СБУ затримала "на гарячому" агента ФСБ у Харкові. ФОТО

Служба безпеки провела спецоперацію у Харкові, у результаті якої затримала ще одного агента ФСБ. Зловмисник збирав інформацію про підрозділи ЗСУ, які залучені до оборони міста. Російські окупанти потребували цю інформацію для планування нового наступу на Харківщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Завдання агента ФСБ

"Для виконання ворожого завдання фігурант пішки обходив місто, де намагався знайти місця базування українських захисників.

У разі виявлення "потрібних" локацій він приховано фотографував їх та позначав координати на картах Google для підготовки "звіту" до ФСБ", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Служба безпеки завчасно викрила російського агента і затримала його "на гарячому", коли він фотографував військовий об’єкт. Тим самим спецслужба запобігла передачі розвідданих ворогу.

Також були проведені додаткові заходи для убезпечення позицій ЗСУ від можливих ракетно-бомбових ударів агресора.

У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.









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Ким виявися російський агент?

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 18-річний харків’янин, якого дистанційно завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Бєлгородській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

"До уваги" російської спецслужби молодик потрапив як активний користувач російських Телеграм-каналів, який шукав "швидкий" заробіток.

Подальша комунікація між ними відбувалась через анонімний чат у популярному месенджері.

За співпрацю з окупантами зраднику обіцяли грошову винагороду, яка мала надходити на його банківські картки.

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Що загрожує?

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає. Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ. Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

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У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста.

Станом на 16 травня ЗСУ продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську.