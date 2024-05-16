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Новини Фото Війна
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Допомагав рашистам готувати новий наступ на Харківщину: СБУ затримала "на гарячому" агента ФСБ у Харкові. ФОТО

Служба безпеки провела спецоперацію у Харкові, у результаті якої затримала ще одного агента ФСБ. Зловмисник збирав інформацію про підрозділи ЗСУ, які залучені до оборони міста. Російські окупанти потребували цю інформацію для планування нового наступу на Харківщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Завдання агента ФСБ

"Для виконання ворожого завдання фігурант пішки обходив місто, де намагався знайти місця базування українських захисників.

У разі виявлення "потрібних" локацій він приховано фотографував їх та позначав координати на картах Google для підготовки "звіту" до ФСБ", - йдеться у повідомленні.

СБУ затримала зрадника, який допомагав рашистам у Харкові

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Зазначається, що Служба безпеки завчасно викрила російського агента і затримала його "на гарячому", коли він фотографував військовий об’єкт. Тим самим спецслужба запобігла передачі розвідданих ворогу.

Також були проведені додаткові заходи для убезпечення позицій ЗСУ від можливих ракетно-бомбових ударів агресора.

У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

СБУ затримала зрадника, який допомагав рашистам у Харкові
СБУ затримала зрадника, який допомагав рашистам у Харкові

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Ким виявися російський агент? 

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 18-річний харків’янин, якого дистанційно завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Бєлгородській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

"До уваги" російської спецслужби молодик потрапив як активний користувач російських Телеграм-каналів, який шукав "швидкий" заробіток.

Подальша комунікація між ними відбувалась через анонімний чат у популярному месенджері.

За співпрацю з окупантами зраднику обіцяли грошову винагороду, яка мала надходити на його банківські картки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шпигував за позиціями ЗСУ під виглядом прогулянок з собакою: СБУ затримала "на гарячому" інформатора РФ у Харкові. ФОТОрепортаж

Що загрожує?

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає. Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ. Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

Також читайте: Росіяни задіяли 30 тисяч військових для наступу на півночі Харківщини, - секретар РНБО Литвиненко

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста.

Станом на 16 травня ЗСУ продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську.

Автор: 

СБУ (12809) Харків (5591) Харківщина (6054) державна зрада (1685)


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Топ коментарі
+7
Отведите его в места прилётов , расскажителюдям что это животное делало , и идите пить кофе.
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16.05.2024 10:33
+3
Расстрелять."Агент вчинив озброєний опір"
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16.05.2024 10:38
+2
Зеленська Олена. Сайт Миротворець
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16.05.2024 10:27
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Зеленська Олена. Сайт Миротворець
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16.05.2024 10:27 Відповісти
Отведите его в места прилётов , расскажителюдям что это животное делало , и идите пить кофе.
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16.05.2024 10:33 Відповісти
Расстрелять."Агент вчинив озброєний опір"
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16.05.2024 10:38 Відповісти
Може краще вже буде корисним по пошивці амуніції на зоні. Засуджені можуть робити багато корисних для України речей, а от висловлювання типу "усіх розстріляти" або "усіх повісити" сприймаю як антиукраїнські та явно спрямованими на уподіблення українців московським нацистами котрі вже відкрито закликають знищувати усіх громадян України без розбору та вбивати усіх громадян Московії (т.з. "роССії") хто проти війни!!!
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16.05.2024 11:08 Відповісти
Не можна. Бо так й вас завтра розстріляють бо комусь захотілось. Має бути суди й довічне ув'язнення або зміни до Закону й тоді вища міра.
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16.05.2024 11:17 Відповісти
може й у вагнерів не стріляти? а то може ненароком вас за компанію кокнуть..
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16.05.2024 13:46 Відповісти
Абрамс Фліскович у вас юнацький максималізм ще не пройшов.
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16.05.2024 23:19 Відповісти
При всій повазі до Харківьяни, такі зрадники ще залишилися у місті. СБУ може/ повинна ловити їх кожен день.

Публічне та жорстке покарання їх дуже доцільне бо може тоді бажаючих буде меньше.
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16.05.2024 15:44 Відповісти
Яблуко від яблуні… а батьки того ублюдка, що патріоти України ? Разом їх всіх до… к
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16.05.2024 10:48 Відповісти
Разом, усіх?! А ти "Олег Мінів" часом не рашист котрий спить та мріє аби українці один одного зненавиділи та повбивали аби тільки не було кому чинити опір московським нацистам???!!!
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16.05.2024 11:05 Відповісти
Но этот студент должен получить пожизненное
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16.05.2024 12:39 Відповісти
Олег, сумуєте за часами срталіна?
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16.05.2024 11:18 Відповісти
Скорее всего и его родители такая же 5-я колонна. Но все же лишение гражданских прав части ватного населения было бы нормальным, можно только дать вид на жительство, а самое лучшее, если они сами свалят в россию.
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16.05.2024 12:37 Відповісти
Не розумію навіщо до статті про чергового молодого телепня що вирішив за гроші продати свою країну додавати стільки інформації про події біля Вовчанська, бо як було так і залишається в рашистів там надто мало сил аби здійсни якийсь "прорив" і все що там відбувається схоже не на спробу "захоплення Харкова" а виключно на відволікання військ ЗСУ та розтягування лінії боєзіткнення, аби зменшити супротив українців у Донецькій та Луганській областях. Як писали розумні аналітики для наступу саме на Харків угрупування ворожих військ біля нього надто мале і якщо Сирський чи хтось з його генералів цього не бачить то їх помилки по перекиданню сил обійдуться нам надто високою ціною під Часовим Яром а далі вже по дійсно можливому прориву до Краматорська та Слов'янська!!!
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16.05.2024 11:03 Відповісти
Є докази - суд - вища міра покарання!
В країні війна чи ЄдинийЛохотрон?
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16.05.2024 11:15 Відповісти
Давно пора вішати наких на стовпах. Або як мінімум розстрілювати за рішенням польового суду. Правосуддя - занадто велика розкіш для таких покидьків.
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16.05.2024 11:20 Відповісти
Підор малолітній.
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16.05.2024 11:45 Відповісти
Для початку - по сраці "студєнту" паском надавати, щоб тиждень на унітаз не сів...
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16.05.2024 12:54 Відповісти
 
 