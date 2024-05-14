До 15 років за ґратами засуджено бойовиків, які намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Донеччині, - СБУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті. Їх взяли в полон під час боїв у Бахмутському та Покровському районах області.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисники входили до складу окупаційних угруповань Південного військового округу РФ і брали участь у регулярних штурмах позицій ЗСУ на Донеччині. Українські захисники взяли обох зрадників у полон під час боїв у Бахмутському та Покровському районах області.

Так, одного з бойовиків затримали після повного знищення його підрозділу, який намагався прорвати оборону ЗСУ на Сіверському напрямку в лютому цього року. Ним виявився мешканець тимчасово окупованого Біловодська Луганської області, який у вересні 2023 року вступив до 123-ї окремої мотострілецької бригади російських військ. Після тренувань на полігонах його призначили до складу мінометного розрахунку для штурму околиць Білогорівки. Згодом бойовика перекинули в район селища Берестове, де він безуспішно атакував передові підрозділи ЗСУ.

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Другим засудженим є мешканець тимчасово окупованого Єнакієвого. Зловмисник із 2014 року воював проти сил АТО. Тоді він перебував у складі окупаційної комендантської роти так званого "козачого союзу області війська донського". На початку повномасштабного вторгнення РФ зрадник "перевівся" до 3-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу країни-агресора. Разом з іншими рашистами він брав участь у неодноразових спробах прорвати опорні пункти оборони ЗСУ в районі Новобахмутівки.



У СБУ зазначають, що за матеріалами слідчих та військових контррозвідників СБУ суд визнав обох ворожих поплічників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Злочинні дії зрадника з Єнакієвого додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2023 році в Україні засуджено 326 державних зрадників та 793 колаборантів.