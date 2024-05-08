Жителя Луцька, який ще до повномасштабного вторгнення шпигував на росіян, посадили на 12 років
Житель Луцька збирав для Головного управління Генштабу Збройних сил РФ інформацію про Луцький військовий аеродром. Його затримали в березні 2020 року, і тепер засудили до 12 років за ґратами.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловік служив на Луцькому військовому аеродромі. Він погодився виконувати завдання свого знайомого, який був завербований спецслужбами РФ.
Мешканець Луцька дізнавався під час спілкування в середовищі військовослужбовців інформацію про аеродром - охорону, кількість, види та типи літаків, запаси озброєння тощо. Ці дані потрапляли до представника ГУ Генштабу збройних сил РФ.
Діяльність ворожих агентів припинили в березні 2020 року. "Куратору" присудили 14 років за ґратами, зараз він оскаржує цей вирок.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Його затримали в березні 2020 року, і тепер засудили до 12 років за ґратами."
Джерело:
Але з 2019 року, Зеленський з оточенням на посадах в органах державного управління:
(Державне управління - це діяльність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8 державних органів виконавчої влади, яка полягає в організації виконання законів і нормативно-правових актів, здійсненні розпорядження ресурсами загальнодержавної власності, з метою комплексного соціально-економічного розвитку, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах життя.), так і не внесли ЗМІН до законодавства щодо значного посилення покарання осіб за вчинені нею злочини (ЖДУНИ-коригувальники)!!
Як результат, такої бездіяльності Зеленського та його призначенців, загинули Українці та знищено їх майно !