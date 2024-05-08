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Жителя Луцка, который еще до полномасштабного вторжения шпионил на россиян, посадили на 12 лет

Шпигуна, який збирав дані про Луцький аеродром, посадили на 12 років

Житель Луцка собирал для Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ информацию о Луцком военном аэродроме. Его задержали в марте 2020 года, и теперь приговорили к 12 годам тюрьмы.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина служил на Луцком военном аэродроме. Он согласился выполнять задание своего знакомого, который был завербован спецслужбами РФ.

Житель Луцка узнавал во время общения в среде военнослужащих информацию об аэродроме - об охране, количестве, видах и типах самолетов, запасах вооружения и тому подобном. Эти данные попадали к представителю ГУ Генштаба вооруженных сил РФ.

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Деятельность вражеских агентов прекратили в марте 2020 года. "Куратору" присудили 14 лет за решеткой, сейчас он оспаривает этот приговор.

Автор: 

Луцк (581) приговор (1211) шпионаж (1381) Офис Генпрокурора (2461)


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4 із 12 вже відсидів ...ще рік чи 2 посидить - і зможе вийти достроково
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08.05.2024 11:56 Ответить
Яка оперативність в покаранні підрашистського покидька!

"Його затримали в березні 2020 року, і тепер засудили до 12 років за ґратами."

Джерело:
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08.05.2024 12:01 Ответить
Не ''сметану'' часом? Таку заразу розстріляти треба!
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08.05.2024 12:19 Ответить
ЖДУН від ригоАНАЛІВ, убивав сусідів-Українців, щоб московітам сподобатися….

Але з 2019 року, Зеленський з оточенням на посадах в органах державного управління:

(Державне управління - це діяльність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8 державних органів виконавчої влади, яка полягає в організації виконання законів і нормативно-правових актів, здійсненні розпорядження ресурсами загальнодержавної власності, з метою комплексного соціально-економічного розвитку, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах життя.), так і не внесли ЗМІН до законодавства щодо значного посилення покарання осіб за вчинені нею злочини (ЖДУНИ-коригувальники)!!
Як результат, такої бездіяльності Зеленського та його призначенців, загинули Українці та знищено їх майно !
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08.05.2024 12:31 Ответить
Точно переселенець
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09.05.2024 08:41 Ответить
 
 