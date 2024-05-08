Жителя Луцка, который еще до полномасштабного вторжения шпионил на россиян, посадили на 12 лет
Житель Луцка собирал для Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ информацию о Луцком военном аэродроме. Его задержали в марте 2020 года, и теперь приговорили к 12 годам тюрьмы.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Мужчина служил на Луцком военном аэродроме. Он согласился выполнять задание своего знакомого, который был завербован спецслужбами РФ.
Житель Луцка узнавал во время общения в среде военнослужащих информацию об аэродроме - об охране, количестве, видах и типах самолетов, запасах вооружения и тому подобном. Эти данные попадали к представителю ГУ Генштаба вооруженных сил РФ.
Деятельность вражеских агентов прекратили в марте 2020 года. "Куратору" присудили 14 лет за решеткой, сейчас он оспаривает этот приговор.
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"Його затримали в березні 2020 року, і тепер засудили до 12 років за ґратами."
Джерело:
Але з 2019 року, Зеленський з оточенням на посадах в органах державного управління:
(Державне управління - це діяльність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8 державних органів виконавчої влади, яка полягає в організації виконання законів і нормативно-правових актів, здійсненні розпорядження ресурсами загальнодержавної власності, з метою комплексного соціально-економічного розвитку, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах життя.), так і не внесли ЗМІН до законодавства щодо значного посилення покарання осіб за вчинені нею злочини (ЖДУНИ-коригувальники)!!
Як результат, такої бездіяльності Зеленського та його призначенців, загинули Українці та знищено їх майно !