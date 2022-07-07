Рашисты арестовали подозреваемого в госизмене мэра Купянска Мацегору, - Синегубов
Российские оккупанты арестовали мэра Купянска Геннадия Мацегору, которого украинские правоохранители обвиняют в государственной измене и сотрудничестве с армией РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов.
"Мацегора арестован оккупантами, находится под стражей", – рассказал он.
Глава ОВА добавил, что сейчас нет информации, за что именно оккупанты арестовали Мацегору.
"Это у них системная работа, поскольку они сначала таких людей полностью используют, их ресурс, а после того их убирают. Мы понимаем, что подвал — это временная история, а дальше их ждет, наверное, более суровая история. Предатели своего народа, своей земли должны нести строжайшее наказание", — добавил он.
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А тим часом мер и голова району Б-Дністровського у прямому ефірі подралися
"Наркоман конченый, пошел вон отсюда, извращенец, тебе фото показать" .
Повістками карати будуть чи ета савсєм другоє(С).
кто кого зрадив та кто кого заарештував ?
ця мацегора подвійний чизбургер під подвійним прикриттям ?