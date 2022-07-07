Рашисты арестовали подозреваемого в госизмене мэра Купянска Мацегору, - Синегубов

Российские оккупанты арестовали мэра Купянска Геннадия Мацегору, которого украинские правоохранители обвиняют в государственной измене и сотрудничестве с армией РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов.

"Мацегора арестован оккупантами, находится под стражей", – рассказал он.

Глава ОВА добавил, что сейчас нет информации, за что именно оккупанты арестовали Мацегору.

"Это у них системная работа, поскольку они сначала таких людей полностью используют, их ресурс, а после того их убирают. Мы понимаем, что подвал — это временная история, а дальше их ждет, наверное, более суровая история. Предатели своего народа, своей земли должны нести строжайшее наказание", — добавил он.

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