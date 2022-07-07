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Новости Война
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Рашисты арестовали подозреваемого в госизмене мэра Купянска Мацегору, - Синегубов

мацегора

Российские оккупанты арестовали мэра Купянска Геннадия Мацегору, которого украинские правоохранители обвиняют в государственной измене и сотрудничестве с армией РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов.

"Мацегора арестован оккупантами, находится под стражей", – рассказал он.

Глава ОВА добавил, что сейчас нет информации, за что именно оккупанты арестовали Мацегору.

"Это у них системная работа, поскольку они сначала таких людей полностью используют, их ресурс, а после того их убирают. Мы понимаем, что подвал — это временная история, а дальше их ждет, наверное, более суровая история. Предатели своего народа, своей земли должны нести строжайшее наказание", — добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты принудительно вывозят жителей Купянска в РФ, – Денисова

арест (10454) Синегубов Олег (558) Купянск (613)


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Топ комментарии
+22
зараз зелені його обміняють ще й нагороду дадуть
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07.07.2022 17:53
+14
Хрін його зна. А хто заарештував того, хто наказав розмінувати Чонгар?
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07.07.2022 17:58
+8
Використані гумові вироби викидають...
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07.07.2022 17:53
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зараз зелені його обміняють ще й нагороду дадуть
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07.07.2022 17:53 Ответить
Використані гумові вироби викидають...
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07.07.2022 17:53 Ответить
может кафе "сепар" систематически не посещал, а может и лифтом брезговал ездить.
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07.07.2022 17:54 Ответить
Він отримає нагороду і там і тут.
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07.07.2022 17:55 Ответить
скоро в Купянске начнутся массовые аресты, сразу после бавовны и задымления.
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07.07.2022 17:57 Ответить
Хрін його зна. А хто заарештував того, хто наказав розмінувати Чонгар?
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07.07.2022 17:58 Ответить
Йому маше рукою і шле повітряні цілунки вже знову з роботи мер Південного.

А тим часом мер и голова району Б-Дністровського у прямому ефірі подралися
"Наркоман конченый, пошел вон отсюда, извращенец, тебе фото показать" .
Повістками карати будуть чи ета савсєм другоє(С).
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07.07.2022 18:01 Ответить
подралися бавовнa?
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08.07.2022 07:07 Ответить
don't mess with karma.....
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07.07.2022 18:07 Ответить
руZZофілія хвойди Мацегори виявилася недостатньо збоченою, як це прийнято на Московії?
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07.07.2022 18:15 Ответить
Традиційно, він виявився японським шпійоном...
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07.07.2022 18:42 Ответить
Зрадник-високоризикований стан...
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07.07.2022 18:15 Ответить
Ахахахах
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07.07.2022 18:33 Ответить
Кто на ком стоял? - Крикнул Филипп Филиппович, - потрудитесь излагать ваши мысли яснее. - Вопрос стоял об уплотнении. - Довольно! Я понял!

кто кого зрадив та кто кого заарештував ?
ця мацегора подвійний чизбургер під подвійним прикриттям ?
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07.07.2022 18:36 Ответить
так як би могло закінчитися інакше, віддячили русскіє за вірну службу, як і завжди, не залишать в покою допоки не замучають.
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07.07.2022 18:40 Ответить
єх, такого разведчика попалили.... у асвабадителей видимо крысить пытался
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07.07.2022 18:43 Ответить
"Не по чину брал!"
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07.07.2022 18:47 Ответить
Вроде как трубили со всех помоек что его СБУ арестовали еще в марте, не?
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07.07.2022 19:07 Ответить
Пищімо, що ми йому дуже "вдячні" за розвіддані для ЗСУ і підривну діяльність в тилу ворога ! Нехай його добре пресануть в підвалах !!!
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07.07.2022 19:10 Ответить
Савченко-2?
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07.07.2022 19:16 Ответить
В роки Великої війни німці забирали з собою всіх колаборантів (бургомістрів, поліцаї) разом із сім"ями, а хто не встиг..... Тактика НКВД була відпрацьована до дрібниць. Якщо це було в РФ отримував 10, якщо далі -25 або розстріл. А цей прищ щось не захотів робити, або вимагав гроші тому і в карцер, а може викопали біля мерії яму(зіндан) і туди кидають. Ну а саме поняття "зрада" для орків то святе. Щось станеться - зрада. Склади вибухають -зрада, Ну кругом іноагенти, так і хочуть супостати проникнути у свята святих - у свідомість орків, а її немає. Планета мавп, є старий фільм, раджу подивитись хоч трохи, тоді все стане ясно.
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07.07.2022 19:27 Ответить
Це щось аутоімунне...
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07.07.2022 23:30 Ответить
Тю.... не вгодив....він є скритий партизан
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08.07.2022 09:05 Ответить
"Зрадники свого народу, своєї землі мають нести найсуворіше покарання" - відновлення на посаді та моральна компенсація?
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08.07.2022 10:23 Ответить
 
 