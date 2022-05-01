Оккупанты принудительно вывозят жителей Купянска в РФ, – Денисова

Российские захватчики запугивают и принудительно вывозят жителей города Купянск Харьковской области и соседних населенных пунктов в Россию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена.

"Российские оккупанты запугивают и принудительно вывозят жителей города Купянск Харьковской области и соседних населенных пунктов в Российскую Федерацию. Кроме того, оккупанты распространяют фейковую информацию о якобы захвате Харькова, Киева и Запорожья", - сказано в сообщении.

Также в Бердянске, по сообщениям местных жителей, захватчики ходят по квартирам и домам, из которых выехали жители города, чтобы поселить туда коллаборантов и приехавших из так называемой "ДНР" и согласившихся работать в городском совете.

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В Мелитопольском районе, который во временной оккупации россиян, фермеров заставляют продавать зерно за бесценок, а у отказывающихся зерно отбирают силой, под дулами автоматов.

"Террор и жестокое обращение с мирными жителями на оккупированных территориях это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - отмечает Омбудсман Людмила Денисова.

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Уполномоченный ВР по правам человека обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений Россией прав человека в Украине.

Также она призвала международных партнеров предоставить оружие для борьбы со страной-агрессором.