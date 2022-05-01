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Оккупанты принудительно вывозят жителей Купянска в РФ, – Денисова

денісова

Российские захватчики запугивают и принудительно вывозят жителей города Купянск Харьковской области и соседних населенных пунктов в Россию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена.

"Российские оккупанты запугивают и принудительно вывозят жителей города Купянск Харьковской области и соседних населенных пунктов в Российскую Федерацию. Кроме того, оккупанты распространяют фейковую информацию о якобы захвате Харькова, Киева и Запорожья", - сказано в сообщении.

Также в Бердянске, по сообщениям местных жителей, захватчики ходят по квартирам и домам, из которых выехали жители города, чтобы поселить туда коллаборантов и приехавших из так называемой "ДНР" и согласившихся работать в городском совете.

Смотрите: Последствия оккупации в Русской Лозовой на Харьковщине. ФОТОрепортаж

В Мелитопольском районе, который во временной оккупации россиян, фермеров заставляют продавать зерно за бесценок, а у отказывающихся зерно отбирают силой, под дулами автоматов.

"Террор и жестокое обращение с мирными жителями на оккупированных территориях это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - отмечает Омбудсман Людмила Денисова.

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Уполномоченный ВР по правам человека обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений Россией прав человека в Украине.

Также она призвала международных партнеров предоставить оружие для борьбы со страной-агрессором.

Денисова Людмила (996) оккупация (10181) права человека (990) Купянск (670)


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І як у 39-му в Галичині, почнуть завозити рязанскіх.
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01.05.2022 18:37 Ответить
наберуть кілька млн. і знову ультиматуми до Києв посилатимуть..
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01.05.2022 18:41 Ответить
Відкрийте очі і визнайте очевидне, що за цих рузгегаварящіх потвор, паРаша і полізла в Україну.І якби не патріоти з полку ''Азоа'' ці підарасти ,зустрічали би руzzкіх вбивць з квітами. Після перемоги ,потрібно прийняти Закон про громадянство ,з певними обмеженнями для рузгецелюсних.У іншому випадку ця саранча ,трішкі ''відійде''і буде знову ''будувати рузге мір але вже з''человеческім ліцом''А воно нам аж ніяк непотрібно.
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01.05.2022 18:57 Ответить
Примусово? Хто зна. В березні знайома бабка з Харкова, полями якось(її хтось віз на машині) потеліпала в Ковшаровку.доїхала все ок. На моє-так там же кацапи,її- ну й що зате не ******** як в Харкові. Отой весь примус.
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01.05.2022 20:24 Ответить
...а що в цієї бабусі з верхньою губою? Розпухла мабуть?
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02.05.2022 01:53 Ответить
 
 