Последствия оккупации в Русской Лозовой на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Дергачевский городской совет обнародовал фотографии с последствиями оккупации и разрушениями в освобожденном селе Русская Лозовая Харьковской области, которое два месяца находилось под российской оккупацией.

Снимки опубликованы в телеграм-канале горсовета, сообщает Цензор.НЕТ.

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