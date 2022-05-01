Последствия оккупации в Русской Лозовой на Харьковщине. ФОТОрепортаж
Дергачевский городской совет обнародовал фотографии с последствиями оккупации и разрушениями в освобожденном селе Русская Лозовая Харьковской области, которое два месяца находилось под российской оккупацией.
Снимки опубликованы в телеграм-канале горсовета, сообщает Цензор.НЕТ.
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+9 Saskia Jansen
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+8 drowsy_cat
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показать весь комментарий01.05.2022 14:41 Ссылка
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Вже й свастику свою намалювали - не палучілось?
В общем ущерб на копейки, жить можно.
куда заходят кацапо-ордынские шизо-фашисты и азиопская паРаша, там смерть,
разрушения, кровь и слезы...
Горiть у пеклi рассєянськi шизо-фашисти!
Смерть рашистським окупантам!