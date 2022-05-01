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Наслідки окупації у Руській Лозовій на Харківщині. ФОТОрепортаж

Дергачівська міська рада оприлюднила фотографії з наслідками окупації та руйнувань у звільненому селі Руська Лозова на Харківщині, яке два місяці перебувало під російською окупацією.

Знімки опубліковані в телеграм-каналі міськради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також читайте: Близько сотні літніх людей 2 місяці жили у підвалах, - у визволеній Кутузівці на Харківщині розповіли про життя в окупації. ФОТОрепортаж

Наслідки окупації у Руській Лозовій на Харківщині 01
Наслідки окупації у Руській Лозовій на Харківщині 02
Наслідки окупації у Руській Лозовій на Харківщині 03
Наслідки окупації у Руській Лозовій на Харківщині 04
Наслідки окупації у Руській Лозовій на Харківщині 05
Наслідки окупації у Руській Лозовій на Харківщині 06
Наслідки окупації у Руській Лозовій на Харківщині 07
Наслідки окупації у Руській Лозовій на Харківщині 08
Наслідки окупації у Руській Лозовій на Харківщині 09
Наслідки окупації у Руській Лозовій на Харківщині 10

Автор: 

окупація (6739) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+9
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01.05.2022 16:21
+8
А шо там роблять азаровські "кулиничі". Воно й досі тут заробляє. Де СБУ?!
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01.05.2022 14:40
+8
так Куні- Лічі в нас в Харкові працює скрізь
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01.05.2022 14:41
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А шо там роблять азаровські "кулиничі". Воно й досі тут заробляє. Де СБУ?!
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01.05.2022 14:40 Відповісти
так Куні- Лічі в нас в Харкові працює скрізь
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01.05.2022 14:41 Відповісти
що таке куні поняття маю а що таке лічі невідомо
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01.05.2022 14:44 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%87%D1%96 https://uk.wikipedia.org/wiki/Лічі
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01.05.2022 14:48 Відповісти
Так вони колишнього харківського рига Мисіка, а про зв'язок із кравасісєю перший раз чую. Чи ви про те, як свої ж риги в часи чивокуні київські Куниличі у нього експропріювали?
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01.05.2022 14:49 Відповісти
Під Києвом , біля Васильковим завод Кулиничі працює.
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01.05.2022 15:24 Відповісти
те, що й азаровські єлдаки і татрови в ОП.
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01.05.2022 21:52 Відповісти
А вот если выйти ещё и к с. Проходы, то кацапье вынуждено будет уйти и из Липцев!!!
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01.05.2022 14:56 Відповісти
"А шо такоє?? В капейке бензін кончілся?"
Вже й свастику свою намалювали - не палучілось?
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01.05.2022 15:23 Відповісти
9-е фото: обычный дом. Чуть осколками фасад посекло. Газовая труба целая. Неужели кацапы металлопластиковые блоки оставили а на лестничных маршах поснимали?
В общем ущерб на копейки, жить можно.
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01.05.2022 15:37 Відповісти
от шоб ти так і жив і діти твої до сьомого коліна
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01.05.2022 15:55 Відповісти
сiрОжа, ти придурок? однак, є надiя, що не клiнiчний...
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01.05.2022 23:31 Відповісти
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01.05.2022 16:21 Відповісти
І назва села не врятувала від "асвободителей"
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01.05.2022 21:37 Відповісти
Руська не має нiякого вiдношення до рассєї-паРашi. Руська вiд Русь, а вiд рассєї - рассєянська.
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01.05.2022 23:29 Відповісти

куда заходят кацапо-ордынские шизо-фашисты и азиопская паРаша, там смерть,

разрушения, кровь и слезы...


Горiть у пеклi рассєянськi шизо-фашисти!

Смерть рашистським окупантам!
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01.05.2022 23:23 Відповісти
Там знайомий жив, сам з під Херсона, все нахвалював Руцкій мір, казав як гарно на Донбасі люди по дві пенсії отримують, довосхіщався кацапами. Зараз не знаю живий він чи ні, Савченко це судьба.
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02.05.2022 01:22 Відповісти
 
 