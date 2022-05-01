Наслідки окупації у Руській Лозовій на Харківщині. ФОТОрепортаж
Дергачівська міська рада оприлюднила фотографії з наслідками окупації та руйнувань у звільненому селі Руська Лозова на Харківщині, яке два місяці перебувало під російською окупацією.
Знімки опубліковані в телеграм-каналі міськради, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+9 Saskia Jansen
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+8 drowsy_cat
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+8 Paul Foxen
показати весь коментар01.05.2022 14:41 Посилання
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Вже й свастику свою намалювали - не палучілось?
В общем ущерб на копейки, жить можно.
куда заходят кацапо-ордынские шизо-фашисты и азиопская паРаша, там смерть,
разрушения, кровь и слезы...
Горiть у пеклi рассєянськi шизо-фашисти!
Смерть рашистським окупантам!