Наслідки окупації у Руській Лозовій на Харківщині. ФОТОрепортаж

Дергачівська міська рада оприлюднила фотографії з наслідками окупації та руйнувань у звільненому селі Руська Лозова на Харківщині, яке два місяці перебувало під російською окупацією.

Знімки опубліковані в телеграм-каналі міськради, повідомляє Цензор.НЕТ.

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