Окупанти примусово вивозять мешканців Куп'янська до РФ, – Денісова

Російські загарбники залякують та примусово вивозять жителів міста Куп'янськ, що на Харківщині, і сусідніх населених пунктів до Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу омбудсмена.

"Російські окупанти залякують та примусово вивозять жителів міста Куп'янськ Харківської області та сусідніх населених пунктів до російської федерації. Крім того, окупанти поширюють фейкову інформацію про нібито захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя", - сказано в повідомленні.

Також у Бердянську, за повідомленнями місцевих жителів, загарбники ходять по квартирах та будинках, з яких виїхали жителі міста, щоб поселити туди колаборантів та осіб, які приїхали з так званої "ДНР" та погодилися працювати у міській раді.

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У Мелітопольському районі, який у тимчасовій окупації росіян, фермерів змушують продавати зерно за безцінь, а у тих, хто відмовляється, зерно відбирають силою, під дулами автоматів.

"Терор та жорстоке поводження з мирними жителями на окупованих територіях це військовий злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", - наголошує Омбудсман Людмила Денісова.

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Уповноважена ВР з прав людини звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень Росією прав людини в Україні.

А також вона закликла міжнародних партнерів надати зброю для боротьби з країною-агресором.