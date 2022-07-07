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Новини Війна
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Рашисти арештували підозрюваного в держзраді мера Куп'янська Мацегору, - Синєгубов

мацегора

Російські окупанти арештували мера Куп’янська Геннадія Мацегору, якого українські правоохоронці звинувачують в державній зраді та співпраці з армією РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Мацегора заарештований окупантами, перебуває під вартою", - розповів він.

Глава ОВА додав, що нині немає інформації, за що саме окупанти арештували Мацегору.

"Це у них системна робота, оскільки вони спочатку таких людей повністю використовують, їхній ресурс, а після того їх прибирають. Ми розуміємо, що підвал - це тимчасова історія, а далі на них чекає, напевне, більш сувора історія. Зрадники свого народу, своєї землі мають нести найсуворіше покарання", - додав він.

Читайте: Окупанти примусово вивозять мешканців Куп'янська до РФ, – Денісова

Автор: 

арешт (2520) Синєгубов Олег (857) Куп’янськ (738)


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Топ коментарі
+22
зараз зелені його обміняють ще й нагороду дадуть
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07.07.2022 17:53
+14
Хрін його зна. А хто заарештував того, хто наказав розмінувати Чонгар?
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07.07.2022 17:58
+8
Використані гумові вироби викидають...
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07.07.2022 17:53
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зараз зелені його обміняють ще й нагороду дадуть
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07.07.2022 17:53 Відповісти
Використані гумові вироби викидають...
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07.07.2022 17:53 Відповісти
может кафе "сепар" систематически не посещал, а может и лифтом брезговал ездить.
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07.07.2022 17:54 Відповісти
Він отримає нагороду і там і тут.
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07.07.2022 17:55 Відповісти
скоро в Купянске начнутся массовые аресты, сразу после бавовны и задымления.
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07.07.2022 17:57 Відповісти
Хрін його зна. А хто заарештував того, хто наказав розмінувати Чонгар?
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07.07.2022 17:58 Відповісти
Йому маше рукою і шле повітряні цілунки вже знову з роботи мер Південного.

А тим часом мер и голова району Б-Дністровського у прямому ефірі подралися
"Наркоман конченый, пошел вон отсюда, извращенец, тебе фото показать" .
Повістками карати будуть чи ета савсєм другоє(С).
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07.07.2022 18:01 Відповісти
подралися бавовнa?
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08.07.2022 07:07 Відповісти
don't mess with karma.....
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07.07.2022 18:07 Відповісти
руZZофілія хвойди Мацегори виявилася недостатньо збоченою, як це прийнято на Московії?
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07.07.2022 18:15 Відповісти
Традиційно, він виявився японським шпійоном...
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07.07.2022 18:42 Відповісти
Зрадник-високоризикований стан...
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07.07.2022 18:15 Відповісти
Ахахахах
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07.07.2022 18:33 Відповісти
Кто на ком стоял? - Крикнул Филипп Филиппович, - потрудитесь излагать ваши мысли яснее. - Вопрос стоял об уплотнении. - Довольно! Я понял!

кто кого зрадив та кто кого заарештував ?
ця мацегора подвійний чизбургер під подвійним прикриттям ?
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07.07.2022 18:36 Відповісти
так як би могло закінчитися інакше, віддячили русскіє за вірну службу, як і завжди, не залишать в покою допоки не замучають.
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07.07.2022 18:40 Відповісти
єх, такого разведчика попалили.... у асвабадителей видимо крысить пытался
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07.07.2022 18:43 Відповісти
"Не по чину брал!"
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07.07.2022 18:47 Відповісти
Вроде как трубили со всех помоек что его СБУ арестовали еще в марте, не?
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07.07.2022 19:07 Відповісти
Пищімо, що ми йому дуже "вдячні" за розвіддані для ЗСУ і підривну діяльність в тилу ворога ! Нехай його добре пресануть в підвалах !!!
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07.07.2022 19:10 Відповісти
Савченко-2?
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07.07.2022 19:16 Відповісти
В роки Великої війни німці забирали з собою всіх колаборантів (бургомістрів, поліцаї) разом із сім"ями, а хто не встиг..... Тактика НКВД була відпрацьована до дрібниць. Якщо це було в РФ отримував 10, якщо далі -25 або розстріл. А цей прищ щось не захотів робити, або вимагав гроші тому і в карцер, а може викопали біля мерії яму(зіндан) і туди кидають. Ну а саме поняття "зрада" для орків то святе. Щось станеться - зрада. Склади вибухають -зрада, Ну кругом іноагенти, так і хочуть супостати проникнути у свята святих - у свідомість орків, а її немає. Планета мавп, є старий фільм, раджу подивитись хоч трохи, тоді все стане ясно.
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07.07.2022 19:27 Відповісти
Це щось аутоімунне...
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07.07.2022 23:30 Відповісти
Тю.... не вгодив....він є скритий партизан
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08.07.2022 09:05 Відповісти
"Зрадники свого народу, своєї землі мають нести найсуворіше покарання" - відновлення на посаді та моральна компенсація?
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08.07.2022 10:23 Відповісти
 
 