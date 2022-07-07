Рашисти арештували підозрюваного в держзраді мера Куп'янська Мацегору, - Синєгубов

Російські окупанти арештували мера Куп’янська Геннадія Мацегору, якого українські правоохоронці звинувачують в державній зраді та співпраці з армією РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Мацегора заарештований окупантами, перебуває під вартою", - розповів він.

Глава ОВА додав, що нині немає інформації, за що саме окупанти арештували Мацегору.

"Це у них системна робота, оскільки вони спочатку таких людей повністю використовують, їхній ресурс, а після того їх прибирають. Ми розуміємо, що підвал - це тимчасова історія, а далі на них чекає, напевне, більш сувора історія. Зрадники свого народу, своєї землі мають нести найсуворіше покарання", - додав він.

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