Рашисти арештували підозрюваного в держзраді мера Куп'янська Мацегору, - Синєгубов
Російські окупанти арештували мера Куп’янська Геннадія Мацегору, якого українські правоохоронці звинувачують в державній зраді та співпраці з армією РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив очільник ОВА Олег Синєгубов.
"Мацегора заарештований окупантами, перебуває під вартою", - розповів він.
Глава ОВА додав, що нині немає інформації, за що саме окупанти арештували Мацегору.
"Це у них системна робота, оскільки вони спочатку таких людей повністю використовують, їхній ресурс, а після того їх прибирають. Ми розуміємо, що підвал - це тимчасова історія, а далі на них чекає, напевне, більш сувора історія. Зрадники свого народу, своєї землі мають нести найсуворіше покарання", - додав він.
Топ коментарі
+22 Kolja Stambulskij
показати весь коментар07.07.2022 17:53
+14 Sashko Pavliuk
показати весь коментар07.07.2022 17:58
+8 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар07.07.2022 17:53
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А тим часом мер и голова району Б-Дністровського у прямому ефірі подралися
"Наркоман конченый, пошел вон отсюда, извращенец, тебе фото показать" .
Повістками карати будуть чи ета савсєм другоє(С).
кто кого зрадив та кто кого заарештував ?
ця мацегора подвійний чизбургер під подвійним прикриттям ?