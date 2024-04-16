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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, загинув міський голова Лебедина Олександр Бакликов. ФОТО

На війні, захищаючи Україну від російських загарбників, загинув міський голова Лебедина Сумської області Олександр Бакликов. Він вступив до лав ЗСУ восени 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне". 

Інформацію про загибель підтвердила колишня заступниця Олександра Бакликова - Олена Кірєєва.

13 вересня 2022 року у Facebook Олександр Бакликов повідомив, що долучається до захисту України: 

"Як міський голова, я вважав і вважаю, що з 24 лютого моїм головним завданням було не допустити окупації міста і всієї громади. Разом з вами та ЗСУ ми не тільки виконали цю святу місію, але й звільнили Сумщину від окупації.

Знаючи оперативну ситуацію, переконаний, що 24 лютого вже не повториться. Але є ще значна частина України, яка чекає на визволення... Колишніх десантників не буває. І мені, здоровому, досвідченому десантнику, неймовірно боляче ховати наших дітей, які гинуть за Україну, за кожного з нас. І тому я прийняв рішення, яке вважаю єдино правильним".

Загинув Олександр Бакликов

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Про загибель мера Лебедина також написали міський голова Тростянця Юрій Бова, голова Недригайлівської громади Костянтин Волков.

Із перших днів повномасштабної агресії РФ проти України Бакликов організував оборону міста.

Загинув Олександр Бакликов

Що відомо про Олександра Бакликова 

2015 року обраний на посаду Лебединського міського голови. З 2015 року – голова Лебединської міської організації політичної партії "Громадянська позиція".

У листопаді 2020 року він переміг на виборах Лебединського міського голови, Бакликов почав вдруге очолювати громаду. 

У вересні 2021 року депутати проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Лебедина. У травні 2022 року суд поновив на посаді Олександра Бакликова.

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Інтерв'ю з мером Лебедина Олександром Бакликовим можна прочитати на Цензор.НЕТ: "І тоді всі, хто міг працювати з РПГ-7, "мухами" – вийшли на вулицю Сумську – і вже готувалися до вуличних боїв", - драматична історія захисту міста Лебедин на Сумщині

Автор: 

мер (506) втрати (4398) Лебедин (4)


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Топ коментарі
+39
Вічна Пам'ять Герою. Відома людина, свідомий вибір, Повага і Біль
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16.04.2024 09:43
+34
Героям Слава.
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16.04.2024 09:41
+31
Слава Герою! На жаль, найкращі гинуть, покидьки жирують..
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16.04.2024 09:47
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Героям Слава.
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16.04.2024 09:41 Відповісти
Вічна Пам'ять Герою. Відома людина, свідомий вибір, Повага і Біль
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16.04.2024 09:43 Відповісти
Слава Герою! На жаль, найкращі гинуть, покидьки жирують..
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16.04.2024 09:47 Відповісти
и такие меры бывают...
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16.04.2024 09:50 Відповісти
Шкода,що не президенти.
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16.04.2024 09:54 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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16.04.2024 09:52 Відповісти
В Сумській області більшість мерів навесні 2022 особисто організовувули супротив кацапам. І Охтирка, і Суми, і Конотоп, і Тростянець.
Як пишуть на в'їздах - "Область партизанської слави"...
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16.04.2024 09:54 Відповісти
Ну про Конотоп вы погорячились.Семенихин чухнул из города,аж пятки засверкали,а появился через несколько дней,пока бизнесмены не порешали.И сейчас этот "герой",являясь действующим офицером ВСУ 10 месяцев в году пристраивает наворованные деньги в Европе.Не все в этой жизни белое и чёрное,как нам пытаются вбить в головы.
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16.04.2024 10:01 Відповісти
А де крендель із Конотопа, той що танцюрист - нардеп від Слуг ....? А....?
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16.04.2024 10:07 Відповісти
25 лютогоhttps://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF&action=edit&section=4 ред.

О 3:35 (UTC+2) російські війська, що наступали з північного сходу, оточили місто Конотоп і взяли його в облогуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF#cite_note-IAPonomarenko-4 [4] . Орієнтовно о 4:20 військова техніка з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C Бурині підійшла до Конотопаhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF#cite_note-%D0%9D%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%81%D1%96_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96-5 [5] . На ранок, під містом ворожу техніку було підбито.

На 11:00 міський голова Конотопа повідомив, що в місті відсутня електроенергія в районі Загребелля, працюють аварійні бригади. На окремих вулицях немає інтернету, його теж відновлюють. Конотопський хлібозавод працюєhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF#cite_note-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96._%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D-3 [3] .

Українські війська захищали свої позиції від обстрілу. Російська техніка горіла у місті вранці, містом пройшли важкі боїhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF#cite_note-6 [6] . Українська армія заявила, що російські війська, які оточили місто, були погано забезпечені та відступилиhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF#cite_note-Kontrolem-7 [7] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF#cite_note-8 [8] . Загалом українські захисники спалили близько 40 одиниць техніки окупантівhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF#cite_note-9 [9]
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16.04.2024 10:33 Відповісти
Ти , гнидо, чому сидиш і переховуєшся в Польші? Мер Конотопу знаходиться в Конотопі, він разом із місцевими жителями не пускав до міста окупантів, хоча міг би втекти, оскільки в росіянців вказівка - знищувати націоналістів без суда і слідства!
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16.04.2024 10:54 Відповісти
Город порешали за вечнозелёные,недоумок.
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16.04.2024 11:38 Відповісти
Вы как-то погорячились, фамилии попутали - это не Семенихин в Европу чухнул, а Марциевич. До сих пор в Польше сидит.
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16.04.2024 11:25 Відповісти
Я здесь с 16 года и возвращаться не собираюсь.И фамилию свою не скрываю,не шифруюсь.
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16.04.2024 11:42 Відповісти
Ну так и не трынди оттуда на тех, кто не драпанул из Украины и помогает ее защищать. Ты ведь сам ничем не помогаешь, верно?
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16.04.2024 14:40 Відповісти
Горе для України, мужні люди з принципами та позицією гинуть. Слава Герою!
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16.04.2024 10:10 Відповісти
Честь ! Схиляю голову.. Справжній Чоловік. Співчуваю рідним та побратимам.
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16.04.2024 10:19 Відповісти
Людина виконала свій обов"язок-присягнула на вірність державі
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16.04.2024 10:27 Відповісти
Кожен раз відкриваю такі статті, щоб подивитися на красиве обличчя загиблого. Черговий раз відзначаю, що герой був не "Слугою народа".
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16.04.2024 10:50 Відповісти
Олександр Бакликов - це наш цензорівський юзер і одночасно блогер...
Щоправда, самостійно встих надрукувати лише один блог:

""

Я там з ним сперечався...

Вічна пам'ять...
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16.04.2024 13:21 Відповісти
Царство Небесне Герою!

Жаль що такі Люди гинуть...
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16.04.2024 14:38 Відповісти
 
 