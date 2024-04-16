Захищаючи Україну, загинув міський голова Лебедина Олександр Бакликов. ФОТО

На війні, захищаючи Україну від російських загарбників, загинув міський голова Лебедина Сумської області Олександр Бакликов. Він вступив до лав ЗСУ восени 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Інформацію про загибель підтвердила колишня заступниця Олександра Бакликова - Олена Кірєєва.

13 вересня 2022 року у Facebook Олександр Бакликов повідомив, що долучається до захисту України:

"Як міський голова, я вважав і вважаю, що з 24 лютого моїм головним завданням було не допустити окупації міста і всієї громади. Разом з вами та ЗСУ ми не тільки виконали цю святу місію, але й звільнили Сумщину від окупації.

Знаючи оперативну ситуацію, переконаний, що 24 лютого вже не повториться. Але є ще значна частина України, яка чекає на визволення... Колишніх десантників не буває. І мені, здоровому, досвідченому десантнику, неймовірно боляче ховати наших дітей, які гинуть за Україну, за кожного з нас. І тому я прийняв рішення, яке вважаю єдино правильним".

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Про загибель мера Лебедина також написали міський голова Тростянця Юрій Бова, голова Недригайлівської громади Костянтин Волков.

Із перших днів повномасштабної агресії РФ проти України Бакликов організував оборону міста.

Що відомо про Олександра Бакликова

2015 року обраний на посаду Лебединського міського голови. З 2015 року – голова Лебединської міської організації політичної партії "Громадянська позиція".

У листопаді 2020 року він переміг на виборах Лебединського міського голови, Бакликов почав вдруге очолювати громаду.

У вересні 2021 року депутати проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Лебедина. У травні 2022 року суд поновив на посаді Олександра Бакликова.

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Інтерв'ю з мером Лебедина Олександром Бакликовим можна прочитати на Цензор.НЕТ: "І тоді всі, хто міг працювати з РПГ-7, "мухами" – вийшли на вулицю Сумську – і вже готувалися до вуличних боїв", - драматична історія захисту міста Лебедин на Сумщині