Защищая Украину, погиб городской голова Лебедина Александр Баклыков. ФОТО
На войне, защищая Украину от российских захватчиков, погиб мэр Лебедина Сумской области Александр Баклыков. Он вступил в ряды ВСУ осенью 2022 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Информацию о гибели подтвердила бывшая заместительница Александра Баклыкова – Елена Киреева.
13 сентября 2022 года в Facebook Александр Баклыков сообщил, что приобщается к защите Украины:
"Как городской голова, я считал и считаю, что с 24 февраля моей главной задачей было не допустить оккупации города и всей громады. Вместе с вами и ВСУ мы не только выполнили эту святую миссию, но и освободили Сумщину от оккупации.
Зная оперативную ситуацию, уверен, что 24 февраля уже не повторится. Но есть еще значительная часть Украины, которая ждет освобождения... Бывших десантников не бывает. И мне, здоровому, опытному десантнику, невероятно больно хоронить наших детей, которые гибнут за Украину, за каждого из нас. И потому я принял решение, которое считаю единственно верным".
О гибели мэра Лебедина также написали городской голова Тростянца Юрий Бова, глава Недригайловской громады Костянтин Волков.
С первых дней полномасштабной агрессии РФ против Украины Баклыков организовал оборону города.
Что известно об Александре Баклыкове
В 2015 году избран на должность Лебединского городского головы. С 2015 года – председатель Лебединской городской организации политической партии "Громадянська позиція".
В ноябре 2020 года он победил на выборах Лебединского городского головы, Баклыков начал во второй раз возглавлять громаду.
В сентябре 2021 года депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий городского головы Лебедина. В мае 2022 года суд восстановил в должности Александра Баклыкова.
Интервью с мэром Лебедина Александром Баклыковым можно прочитать на Цензор.НЕТ: "І тоді всі, хто міг працювати з РПГ-7, "мухами" – вийшли на вулицю Сумську – і вже готувалися до вуличних боїв", - драматична історія захисту міста Лебедин на Сумщині
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Як пишуть на в'їздах - "Область партизанської слави"...
О 3:35 (UTC+2) російські війська, що наступали з північного сходу, оточили місто Конотоп і взяли його в облогуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF#cite_note-IAPonomarenko-4 [4] . Орієнтовно о 4:20 військова техніка з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C Бурині підійшла до Конотопаhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF#cite_note-%D0%9D%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%81%D1%96_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96-5 [5] . На ранок, під містом ворожу техніку було підбито.
На 11:00 міський голова Конотопа повідомив, що в місті відсутня електроенергія в районі Загребелля, працюють аварійні бригади. На окремих вулицях немає інтернету, його теж відновлюють. Конотопський хлібозавод працюєhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF#cite_note-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96._%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D-3 [3] .
Українські війська захищали свої позиції від обстрілу. Російська техніка горіла у місті вранці, містом пройшли важкі боїhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF#cite_note-6 [6] . Українська армія заявила, що російські війська, які оточили місто, були погано забезпечені та відступилиhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF#cite_note-Kontrolem-7 [7] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF#cite_note-8 [8] . Загалом українські захисники спалили близько 40 одиниць техніки окупантівhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF#cite_note-9 [9]
Щоправда, самостійно встих надрукувати лише один блог:
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Я там з ним сперечався...
Вічна пам'ять...
Жаль що такі Люди гинуть...