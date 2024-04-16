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Новости Фото Война
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Защищая Украину, погиб городской голова Лебедина Александр Баклыков. ФОТО

На войне, защищая Украину от российских захватчиков, погиб мэр Лебедина Сумской области Александр Баклыков. Он вступил в ряды ВСУ осенью 2022 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне". 

Информацию о гибели подтвердила бывшая заместительница Александра Баклыкова – Елена Киреева.

13 сентября 2022 года в Facebook Александр Баклыков сообщил, что приобщается к защите Украины:

"Как городской голова, я считал и считаю, что с 24 февраля моей главной задачей было не допустить оккупации города и всей громады. Вместе с вами и ВСУ мы не только выполнили эту святую миссию, но и освободили Сумщину от оккупации.

Зная оперативную ситуацию, уверен, что 24 февраля уже не повторится. Но есть еще значительная часть Украины, которая ждет освобождения... Бывших десантников не бывает. И мне, здоровому, опытному десантнику, невероятно больно хоронить наших детей, которые гибнут за Украину, за каждого из нас. И потому я принял решение, которое считаю единственно верным".

Загинув Олександр Бакликов

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О гибели мэра Лебедина также написали городской голова Тростянца Юрий Бова, глава Недригайловской громады Костянтин Волков.

С первых дней полномасштабной агрессии РФ против Украины Баклыков организовал оборону города.

Загинув Олександр Бакликов

Что известно об Александре Баклыкове

В 2015 году избран на должность Лебединского городского головы. С 2015 года – председатель Лебединской городской организации политической партии "Громадянська позиція".

В ноябре 2020 года он победил на выборах Лебединского городского головы, Баклыков начал во второй раз возглавлять громаду.

В сентябре 2021 года депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий городского головы Лебедина. В мае 2022 года суд восстановил в должности Александра Баклыкова.

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Интервью с мэром Лебедина Александром Баклыковым можно прочитать на Цензор.НЕТ: "І тоді всі, хто міг працювати з РПГ-7, "мухами" – вийшли на вулицю Сумську – і вже готувалися до вуличних боїв", - драматична історія захисту міста Лебедин на Сумщині

Автор: 

мэр (1648) потери (4381) Лебедин (3)


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Топ комментарии
+39
Вічна Пам'ять Герою. Відома людина, свідомий вибір, Повага і Біль
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16.04.2024 09:43
+34
Героям Слава.
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16.04.2024 09:41
+31
Слава Герою! На жаль, найкращі гинуть, покидьки жирують..
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16.04.2024 09:47
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Правила форума Совет форумчан
Героям Слава.
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16.04.2024 09:41 Ответить
Вічна Пам'ять Герою. Відома людина, свідомий вибір, Повага і Біль
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16.04.2024 09:43 Ответить
Слава Герою! На жаль, найкращі гинуть, покидьки жирують..
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16.04.2024 09:47 Ответить
и такие меры бывают...
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16.04.2024 09:50 Ответить
Шкода,що не президенти.
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16.04.2024 09:54 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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16.04.2024 09:52 Ответить
В Сумській області більшість мерів навесні 2022 особисто організовувули супротив кацапам. І Охтирка, і Суми, і Конотоп, і Тростянець.
Як пишуть на в'їздах - "Область партизанської слави"...
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16.04.2024 09:54 Ответить
Ну про Конотоп вы погорячились.Семенихин чухнул из города,аж пятки засверкали,а появился через несколько дней,пока бизнесмены не порешали.И сейчас этот "герой",являясь действующим офицером ВСУ 10 месяцев в году пристраивает наворованные деньги в Европе.Не все в этой жизни белое и чёрное,как нам пытаются вбить в головы.
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16.04.2024 10:01 Ответить
А де крендель із Конотопа, той що танцюрист - нардеп від Слуг ....? А....?
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16.04.2024 10:07 Ответить
25 лютогоhttps://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF&action=edit&section=4 ред.

О 3:35 (UTC+2) російські війська, що наступали з північного сходу, оточили місто Конотоп і взяли його в облогуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF#cite_note-IAPonomarenko-4 [4] . Орієнтовно о 4:20 військова техніка з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C Бурині підійшла до Конотопаhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF#cite_note-%D0%9D%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%81%D1%96_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96-5 [5] . На ранок, під містом ворожу техніку було підбито.

На 11:00 міський голова Конотопа повідомив, що в місті відсутня електроенергія в районі Загребелля, працюють аварійні бригади. На окремих вулицях немає інтернету, його теж відновлюють. Конотопський хлібозавод працюєhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF#cite_note-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96._%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D-3 [3] .

Українські війська захищали свої позиції від обстрілу. Російська техніка горіла у місті вранці, містом пройшли важкі боїhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF#cite_note-6 [6] . Українська армія заявила, що російські війська, які оточили місто, були погано забезпечені та відступилиhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF#cite_note-Kontrolem-7 [7] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF#cite_note-8 [8] . Загалом українські захисники спалили близько 40 одиниць техніки окупантівhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF#cite_note-9 [9]
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16.04.2024 10:33 Ответить
Ти , гнидо, чому сидиш і переховуєшся в Польші? Мер Конотопу знаходиться в Конотопі, він разом із місцевими жителями не пускав до міста окупантів, хоча міг би втекти, оскільки в росіянців вказівка - знищувати націоналістів без суда і слідства!
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16.04.2024 10:54 Ответить
Город порешали за вечнозелёные,недоумок.
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16.04.2024 11:38 Ответить
Вы как-то погорячились, фамилии попутали - это не Семенихин в Европу чухнул, а Марциевич. До сих пор в Польше сидит.
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16.04.2024 11:25 Ответить
Я здесь с 16 года и возвращаться не собираюсь.И фамилию свою не скрываю,не шифруюсь.
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16.04.2024 11:42 Ответить
Ну так и не трынди оттуда на тех, кто не драпанул из Украины и помогает ее защищать. Ты ведь сам ничем не помогаешь, верно?
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16.04.2024 14:40 Ответить
Горе для України, мужні люди з принципами та позицією гинуть. Слава Герою!
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16.04.2024 10:10 Ответить
Честь ! Схиляю голову.. Справжній Чоловік. Співчуваю рідним та побратимам.
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16.04.2024 10:19 Ответить
Людина виконала свій обов"язок-присягнула на вірність державі
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16.04.2024 10:27 Ответить
Кожен раз відкриваю такі статті, щоб подивитися на красиве обличчя загиблого. Черговий раз відзначаю, що герой був не "Слугою народа".
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16.04.2024 10:50 Ответить
Олександр Бакликов - це наш цензорівський юзер і одночасно блогер...
Щоправда, самостійно встих надрукувати лише один блог:

""

Я там з ним сперечався...

Вічна пам'ять...
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16.04.2024 13:21 Ответить
Царство Небесне Герою!

Жаль що такі Люди гинуть...
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16.04.2024 14:38 Ответить
 
 