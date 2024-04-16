Защищая Украину, погиб городской голова Лебедина Александр Баклыков. ФОТО

На войне, защищая Украину от российских захватчиков, погиб мэр Лебедина Сумской области Александр Баклыков. Он вступил в ряды ВСУ осенью 2022 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Информацию о гибели подтвердила бывшая заместительница Александра Баклыкова – Елена Киреева.

13 сентября 2022 года в Facebook Александр Баклыков сообщил, что приобщается к защите Украины:

"Как городской голова, я считал и считаю, что с 24 февраля моей главной задачей было не допустить оккупации города и всей громады. Вместе с вами и ВСУ мы не только выполнили эту святую миссию, но и освободили Сумщину от оккупации.

Зная оперативную ситуацию, уверен, что 24 февраля уже не повторится. Но есть еще значительная часть Украины, которая ждет освобождения... Бывших десантников не бывает. И мне, здоровому, опытному десантнику, невероятно больно хоронить наших детей, которые гибнут за Украину, за каждого из нас. И потому я принял решение, которое считаю единственно верным".

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О гибели мэра Лебедина также написали городской голова Тростянца Юрий Бова, глава Недригайловской громады Костянтин Волков.

С первых дней полномасштабной агрессии РФ против Украины Баклыков организовал оборону города.

Что известно об Александре Баклыкове

В 2015 году избран на должность Лебединского городского головы. С 2015 года – председатель Лебединской городской организации политической партии "Громадянська позиція".

В ноябре 2020 года он победил на выборах Лебединского городского головы, Баклыков начал во второй раз возглавлять громаду.

В сентябре 2021 года депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий городского головы Лебедина. В мае 2022 года суд восстановил в должности Александра Баклыкова.

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Интервью с мэром Лебедина Александром Баклыковым можно прочитать на Цензор.НЕТ: "І тоді всі, хто міг працювати з РПГ-7, "мухами" – вийшли на вулицю Сумську – і вже готувалися до вуличних боїв", - драматична історія захисту міста Лебедин на Сумщині