Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) воину Станиславу Прощенко, погибшему во время обороны Черниговщины, - петиция. ФОТО

Украинцев призывают подписать петицию о присвоении погибшему военнослужащему Прощенко Станиславу Ивановичу звания Героя Украины. Если она наберет 25 тыс. голосов – президент Владимир Зеленский будет обязан отреагировать.

Об этом пишет в фейсбуке его побратим Алексей Скиртач, информирует Цензор.НЕТ.

Подписать документ можно по ссылке. В настоящее время собрано чуть более 4 тыс. голосов

"Тем, кто подпишет петицию о присвоении моему Другу Станислав Прощенко звание Героя Украины, буду благодарен до конца своих дней! За десять лет войны я похоронил много друзей, но только Слава появляется в моих снах, где он постоянно улыбается, как в жизни. Судьба нас свела в 14-м году в 41 ОМПБ и с тех пор до его гибели мы всегда были очень близки, хотя и ссорились в 2019 году на политические темы, о чем я до сих пор сожалею. Слава был успешным бизнесменом и интеллектуалом, но весной 2014 года добровольно пошел воевать. Все, кто с ним хоть раз общался, моментально влюблялись в его волшебную улыбку. Но в боях он был бесстрашным воином", – отмечает Скиртач.





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Автор петиции Анатолий Слипак отмечает: "Станислав Прощенко героически погиб 1 марта 2022 в стрелковом бою с оккупантами в селе Дорогинка, Прилукского района, Черниговской области от огнестрельного ранения. Побратимы, которые нашли еще живого Станислава, едва расцепили ему пальцы чтобы забрать гранату с вытянутой чекой. Даже смертельно раненый он готов был взорвать ее, чтобы не попасть в плен. Один из организаторов обороны Нежина в первые дни вторжения. Боец мобильной огневой группы, неоднократно принимавший непосредственное участие в засадах на колонны окупантов. Активный участник Майдана. Его жизнь не только пример военного подвига, но и пример служения своей стране. За восемь лет с начала московско-украинской войны до самой своей гибели Станислав Прощенко не только сражался с оружием в руках, он занимался волонтерским делом, вкладывая исключительно собственные средства. Будучи глубоко верующим человеком, он один из первых понял роль "русского правосавия" в агрессии против нашей страны, поэтому активно помогал громадам с переходом из УПЦ МП в ВТО (юридическое сопровождение); поддерживал молодежную патриотическую общественную организацию "Дозір Крук", потому что был уверен, что войны выигрывают священники и учителя. Десятки людей уже после гибели нежинского активиста рассказывали о действенной и конкретной помощи: побратиму на операцию, семье погибшего, капеллану… Он не жалел ни времени, ни финансов для патриотического воспитания молодежи; вступал в полемику с теми, кто не хотел видеть войны; разоблачал недобросовестных чиновников… Героической была вся его жизнь, не только гибель в бою во время обороны родного Нежина. Сотни людей благодарны ему за конкретную помощь, но тысячи – за несокрушимую позицию, твердые убеждения и несомненную веру в победу Украины, как в войне против российских оккупантов, так и в победу украинского в Украине. Уникальное доказательство тому – переименование центральной улицы Нежина уже 11 марта 2022 года (через одиннадцать дней после гибели!!!) в его честь!!! Станислав Прощенко при жизни был для многих примером настоящего героя Украины. Но невероятная скромность исключала какие-либо попытки отметить его заслуги. Сегодняшняя петиция – не об увековечении памяти защитника, а об исторической справедливости, потому что на таких авторитетных личностях и держатся страна, общество, победа. В биографии Станислава Прощенко героичен каждый поступок: защитника, волонтера, общественного деятеля. Героическая и трагическая его гибель. Нежин и Черниговщина уважают и помнят своего героического земляка и обращаются к Президенту Украины о присвоении ему звания Герой Украины (посмертно).

В сообщении отмечается, что у Станислава осталась жена и двое несовершеннолетних детей.

"Прошу каждого потратить две минуты и подписать петицию! На небесах Вам это засчитается! Вечная СЛАВА Станиславу!!!", - резюмирует Скыртач.