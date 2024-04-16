Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) воїну Станіславу Прощенку, який загинув під час оборони Чернігівщини, - петиція. ФОТО

Українців закликають підписати петицію про присвоєння загиблому військовослужбовцю Прощенку Станіславу Івановичу звання Героя України. Якщо вона набере 25 тис. голосів - президент Володимир Зеленський буде зобов’язаний відреагувати.

Про це пише у фейсбуці його побратим Олексій Скиртач, інформує Цензор.НЕТ.

Підписати документ можна за посиланням. Наразі зібрано трохи більше 4 тис. голосів

"Тим, хто підпише петицію про присвоєння моєму Другу Станіслав Прощенко звання Героя Україну, буду вдячний до кінця своїх днів! За десять років війни я поховав дуже багато друзів, але тільки Слава з'являється в моїх снах, де він постійно посміхається, як в житті. Доля нас звела в 14-му році в 41 ОМПБ і з тих пір до його загибелі ми завжди були дуже близькі, хоч і сварилися в 2019 на політичні теми, за що я досі шкодую. Слава був успішним бізнесменом і інтелектуалом, але навесні 2014 добровільно пішов воювати. Усі, хто з ним хоч раз спілкувався, моментально закохувалися в його чарівну посмішку. Але в боях він був безстрашним воїном", - зазначає Скиртач.





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Автор петиції Анатолій Сліпак зазначає: "Станіслав Прощенко героїчно загинув 1 березня 2022 року в стрілецькому бою з окупантами в селі Дорогинка, Прилуцького району, Чернігівської області від вогнепального поранення. Побратими, які знайшли ще живого Станіслава, ледве розчепили йому пальці щоб забрати гранату з витягнутою чекою. Навіть смертельно поранений він готовий був підірвати її, щоб не потрапити в полон. Один з організаторів оборони Ніжина в перші дні вторгнення. Боєць мобільної вогневої групи, який неодноразово брав безпосередню участь в засідках на колони окупантів. Активний учасник Майдану. Його життя не лише приклад військового подвигу, а й приклад служіння своїй країні. За вісім років від початку московсько-української війни до самої своєї загибелі Станіслав Прощенко не тільки воював зі зброєю в руках, він займався волонтерською справою, вкладаючи виключно власні кошти. Будучи глибоко віруючою людиною, він один з перших зрозумів роль "русского правосавія" в агресії проти нашої країни тому активно допомагав громадам з переходом з УПЦ МП до ПЦУ (юридичний супровід); підтримував молодіжну патріотичну громадську організацію "Дозір Крук", бо був впевнений, що війни виграють священики і вчителі. Десятки людей вже після загибелі ніжинського активіста розповідали про дієву і конкретну допомогу: побратиму на операцію, родині загиблого, капелану… Він не шкодував ані часу, ані фінансів для патріотичного виховання молоді; вступав у полеміку з тими, хто не хотів бачити війни; викривав недобросовісних чиновників… Героїчним було все його життя, не тільки загибель в бою під час оборони рідного Ніжина. Сотні людей вдячні йому за конкретну допомогу, але тисячі - за незламну позицію, тверді переконання і безсумнівну віру у перемогу України, як в війні проти російських окупантів, так і в перемогу українського в Україні. Унікальний доказ тому - перейменування центральної вулиці Ніжина вже 11 березня 2022 року (через одинадцять днів після загибелі!!!) на його честь!!! Станіслав Прощенко за життя був для багатьох прикладом справжнього героя України. Але неймовірна скромність виключала будь-які намагання відзначити його заслуги. Сьогоднішня петиція - не про увічнення памʼяті захисника, а про історичну справедливість, бо на таких авторитетних особистостях і тримаються країна, суспільство, перемога. В біографії Станіслава Прощенко героїчний кожен вчинок: захисника, волонтера, громадського діяча. Героїчна і трагічна його загибель. Ніжин і Чернігівщина шанують і пам’ятають свого героїчного земляка і звертаються до Президента України про присвоєння йому звання Герой України (посмертно)."

У дописі зазначається, що у Станіслава залишилася дружина і двоє неповнолітніх дітей.

"Прошу кожного витратити дві хвилини і підписати петицію! На небесах Вам це зарахується! Вічна СЛАВА Станіславу!!!", - резюмує Скиртач.