На фронте погиб боец 59-й отдельной мотопехотной бригады Павел Петриченко
Павел Петриченко погиб в Донецкой области. Он был аэроразведчиком, воевал на Херсонском и Донецком направлениях. В начале полномасштабного вторжения занимался Фондом Сергея Притулы. Именно Петриченко являлся автором петиции об онлайн-казино.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила его сестра Марина в фейсбуке.
"Сегодня на Донетчине во время выполнения боевого задания погиб мой брат, сержант 59-й бригады Павел Петриченко.
Просьба не беспокоить нашу семью некоторое время.
О месте и времени прощания сообщим позже", – написала Марина Петриченко.
Павел Петриченко был младшим сержантом, командиром отделения БПЛА в 59-й ОМПБр. Имел награду "Железный Крест" от Валерия Залужного.
До войны Павел был проектным менеджером. Перед полномасштабным вторжением вел проекты у Сергея Притулы. Первые несколько месяцев войны занимался Фондом Сергея Притулы.
Павел Петриченко также известен тем, что создал на сайте президента петицию относительно ограничений на работу онлайн-казино. Она набрала более 25 тысяч подписей за день, президент Зеленский отреагировал на нее в обращении, а затем провел совещание по поводу проблемы с казино.
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https://twitter.com/lucky__soldier/status/1779987817294143530 Тред про Петриченко у твітері.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Lt41NXjJFtVWhgYKg1yFrzepckmJ6FyGECoVvZA7SY9XJycoB6w2j9j89vWBedMHl&id=100094136896745&__cft__[0]=AZUFPbZUxS4i4uRv6tk8S7KvEeaHqLUSdnryi33jLwmdKPNAXzAbltN6v1XqKMin6RkY0AP2Y9FC02Q45HZssjC1zTN_OzUT9rJ9MOrn9h5pZ9Fm50LjVNZJvnlad-fWLPchECqkCX_SyIg5QvrxJSShQ1r2mXI-lMNHO_Hn87uFbw&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
Думаєте випадково?
Загинув сержант 59-ї бригади Павло Петриченко.
Саме він надав суспільного розголосу лудоманії серед українських військових та створив петицію на сайті президента, яка зібрала необхідну кількість голосів.
До війни чоловік був проєктним менеджером, учасником громадських ініціатив. У ЗСУ пішов у квітні 2022 року у аеророзвідку.
Він загинув на Донеччині. 59 бригада не приймала зараз участі у бойових діях. Сьогодні в нього день народження. Нар. 16 квітня 1992 р.