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Новости Война
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На фронте погиб боец 59-й отдельной мотопехотной бригады Павел Петриченко

павло,петриченко

Павел Петриченко погиб в Донецкой области. Он был аэроразведчиком, воевал на Херсонском и Донецком направлениях. В начале полномасштабного вторжения занимался Фондом Сергея Притулы. Именно Петриченко являлся автором петиции об онлайн-казино.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила его сестра Марина в фейсбуке.

"Сегодня на Донетчине во время выполнения боевого задания погиб мой брат, сержант 59-й бригады Павел Петриченко.

Просьба не беспокоить нашу семью некоторое время.

О месте и времени прощания сообщим позже", – написала Марина Петриченко.

Павел Петриченко был младшим сержантом, командиром отделения БПЛА в 59-й ОМПБр. Имел награду "Железный Крест" от Валерия Залужного.

До войны Павел был проектным менеджером. Перед полномасштабным вторжением вел проекты у Сергея Притулы. Первые несколько месяцев войны занимался Фондом Сергея Притулы.

Павел Петриченко также известен тем, что создал на сайте президента петицию относительно ограничений на работу онлайн-казино. Она набрала более 25 тысяч подписей за день, президент Зеленский отреагировал на нее в обращении, а затем провел совещание по поводу проблемы с казино.

Автор: 

герой (260) потери (4368) ВСУ (6539)


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Топ комментарии
+22
Прикро, що люди віддають своє життя за Україну, а Нелох отримує весь зиск з цього
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15.04.2024 22:38
+22
Слава Герою!!! 🙏
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15.04.2024 22:51
+22
Боляче(((. Спочивай з миром, Герой! Співчуття родині та побратимам Павла. Велика втрата для країни.
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15.04.2024 23:01
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Прикро, що люди віддають своє життя за Україну, а Нелох отримує весь зиск з цього
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15.04.2024 22:38 Ответить
але ж люди не проти такого порядку речей.. мовчать як риби об льод ! так було ,є , та буде завжди
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15.04.2024 23:09 Ответить
а казали Буданов
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15.04.2024 22:39 Ответить
Честь
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15.04.2024 22:40 Ответить
Слава Герою!!! 🙏
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15.04.2024 22:51 Ответить
Боляче(((. Спочивай з миром, Герой! Співчуття родині та побратимам Павла. Велика втрата для країни.
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15.04.2024 23:01 Ответить
Сумуємо за нашим Героєм 😪😪😪
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15.04.2024 23:46 Ответить
Вічна Пам'ять славному Сину України і щира вдячність за захист рідної землі. Глибокі співчуття родині💔💙💛
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16.04.2024 00:15 Ответить
Интересно при каких обстоятельствах погиб. Может к его смерти люди из онлайн-казино причастны.
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16.04.2024 00:15 Ответить
А чого ж, за вашою логікою, Лачен зі Стерненком живі, вони так само топили за закриття казино?
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16.04.2024 08:14 Ответить
так вони не воюють їх тяжче, а тут пошли туди не відомо куди і результат. на війні сотні способів людину вюити непомітно
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16.04.2024 10:32 Ответить
Все набагато простіше. Пан Петриченко часто бував у самих запеклих подіях, почитайте тред про нього. Нажаль, останнього разу йому не пощастило, і він загинув

https://twitter.com/lucky__soldier/status/1779987817294143530 Тред про Петриченко у твітері.
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16.04.2024 14:16 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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16.04.2024 00:19 Ответить
И эти онлайн-игры привели гибели Украинских бойцов ,проигрованию зарплат , проигрованию в долг ,эти игры приводят к повышенной стресовой ситуций на войе . И как пишут что эти игры стали эпидемией в армий. Нехороший человек был.
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16.04.2024 04:15 Ответить
Вибачте. Але пече. Сирському зараз не до Павла, йому ДУК треба ... розігнати по фронту. Щоб зеленсКИЙ не обісрався, почувши про новий Майдан. ЗБРОЙНИЙ. Слава Україні ! Слава героям ! Вічна пам'ять полеглим за Батьківщину.
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16.04.2024 06:45 Ответить
хлопця вбили за петицію - 100%.отака в нас правда,українці - скінчилась епоха гідності.
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16.04.2024 06:50 Ответить
Что то часто в последнее время начали вычислять наших дроноводов...
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16.04.2024 08:42 Ответить
зробив петицію про заборону онлайн-казино і загинув. співпадіння?
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16.04.2024 10:17 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100094136896745&__cft__[0]=AZUFPbZUxS4i4uRv6tk8S7KvEeaHqLUSdnryi33jLwmdKPNAXzAbltN6v1XqKMin6RkY0AP2Y9FC02Q45HZssjC1zTN_OzUT9rJ9MOrn9h5pZ9Fm50LjVNZJvnlad-fWLPchECqkCX_SyIg5QvrxJSShQ1r2mXI-lMNHO_Hn87uFbw&__tn__=-UC%2CP-R Олена Верба-Трохименко

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Lt41NXjJFtVWhgYKg1yFrzepckmJ6FyGECoVvZA7SY9XJycoB6w2j9j89vWBedMHl&id=100094136896745&__cft__[0]=AZUFPbZUxS4i4uRv6tk8S7KvEeaHqLUSdnryi33jLwmdKPNAXzAbltN6v1XqKMin6RkY0AP2Y9FC02Q45HZssjC1zTN_OzUT9rJ9MOrn9h5pZ9Fm50LjVNZJvnlad-fWLPchECqkCX_SyIg5QvrxJSShQ1r2mXI-lMNHO_Hn87uFbw&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Думаєте випадково?

Загинув сержант 59-ї бригади Павло Петриченко.
Саме він надав суспільного розголосу лудоманії серед українських військових та створив петицію на сайті президента, яка зібрала необхідну кількість голосів.

До війни чоловік був проєктним менеджером, учасником громадських ініціатив. У ЗСУ пішов у квітні 2022 року у аеророзвідку.

Він загинув на Донеччині. 59 бригада не приймала зараз участі у бойових діях. Сьогодні в нього день народження. Нар. 16 квітня 1992 р.
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16.04.2024 11:36 Ответить
 
 