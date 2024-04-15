На фронте погиб боец 59-й отдельной мотопехотной бригады Павел Петриченко

Павел Петриченко погиб в Донецкой области. Он был аэроразведчиком, воевал на Херсонском и Донецком направлениях. В начале полномасштабного вторжения занимался Фондом Сергея Притулы. Именно Петриченко являлся автором петиции об онлайн-казино.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила его сестра Марина в фейсбуке.

"Сегодня на Донетчине во время выполнения боевого задания погиб мой брат, сержант 59-й бригады Павел Петриченко.

Просьба не беспокоить нашу семью некоторое время.

О месте и времени прощания сообщим позже", – написала Марина Петриченко.

Павел Петриченко был младшим сержантом, командиром отделения БПЛА в 59-й ОМПБр. Имел награду "Железный Крест" от Валерия Залужного.

До войны Павел был проектным менеджером. Перед полномасштабным вторжением вел проекты у Сергея Притулы. Первые несколько месяцев войны занимался Фондом Сергея Притулы.

Павел Петриченко также известен тем, что создал на сайте президента петицию относительно ограничений на работу онлайн-казино. Она набрала более 25 тысяч подписей за день, президент Зеленский отреагировал на нее в обращении, а затем провел совещание по поводу проблемы с казино.