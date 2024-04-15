На фронті загинув боєць 59 окремої мотопіхотної бригади Павло Петриченко

Павло Петриченко загинув на Донеччині. Він був аеророзвідником, воював на Херсонському та Донецькому напрямках. На початку повномасштабного вторгнення займався Фондом Сергія Притули. Саме Петриченко був автором петиції про онлайн-казино.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила його сестра Марина у фейсбуці.

"Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко.

Прохання не турбувати нашу родину деякий час.

Про місце та час прощання повідомимо згодом", - написала Марина Петриченко.

Павло Петриченко був молодшим сержантом, командиром відділення БпЛА в 59 ОМПБр. Мав нагороду "Залізний Хрест" від Валерія Залужного.

До війни Павло був проєктним менеджером. Перед повномасштабним вторгненням вів проєкти в Сергія Притули. Перші кілька місяців великої війни займався Фондом Сергія Притули.

Павло Петриченко також відомий тим, що створив на сайті президента петицію щодо обмежень на роботу онлайн-казино. Вона набрала понад 25 тисяч підписів за день, Президент Зеленський відреагував на неї у зверненні, а потім провів нараду стосовно проблеми з казино.