На фронті загинув боєць 59 окремої мотопіхотної бригади Павло Петриченко
Павло Петриченко загинув на Донеччині. Він був аеророзвідником, воював на Херсонському та Донецькому напрямках. На початку повномасштабного вторгнення займався Фондом Сергія Притули. Саме Петриченко був автором петиції про онлайн-казино.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила його сестра Марина у фейсбуці.
"Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко.
Прохання не турбувати нашу родину деякий час.
Про місце та час прощання повідомимо згодом", - написала Марина Петриченко.
Павло Петриченко був молодшим сержантом, командиром відділення БпЛА в 59 ОМПБр. Мав нагороду "Залізний Хрест" від Валерія Залужного.
До війни Павло був проєктним менеджером. Перед повномасштабним вторгненням вів проєкти в Сергія Притули. Перші кілька місяців великої війни займався Фондом Сергія Притули.
Павло Петриченко також відомий тим, що створив на сайті президента петицію щодо обмежень на роботу онлайн-казино. Вона набрала понад 25 тисяч підписів за день, Президент Зеленський відреагував на неї у зверненні, а потім провів нараду стосовно проблеми з казино.
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https://twitter.com/lucky__soldier/status/1779987817294143530 Тред про Петриченко у твітері.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Lt41NXjJFtVWhgYKg1yFrzepckmJ6FyGECoVvZA7SY9XJycoB6w2j9j89vWBedMHl&id=100094136896745&__cft__[0]=AZUFPbZUxS4i4uRv6tk8S7KvEeaHqLUSdnryi33jLwmdKPNAXzAbltN6v1XqKMin6RkY0AP2Y9FC02Q45HZssjC1zTN_OzUT9rJ9MOrn9h5pZ9Fm50LjVNZJvnlad-fWLPchECqkCX_SyIg5QvrxJSShQ1r2mXI-lMNHO_Hn87uFbw&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
Думаєте випадково?
Загинув сержант 59-ї бригади Павло Петриченко.
Саме він надав суспільного розголосу лудоманії серед українських військових та створив петицію на сайті президента, яка зібрала необхідну кількість голосів.
До війни чоловік був проєктним менеджером, учасником громадських ініціатив. У ЗСУ пішов у квітні 2022 року у аеророзвідку.
Він загинув на Донеччині. 59 бригада не приймала зараз участі у бойових діях. Сьогодні в нього день народження. Нар. 16 квітня 1992 р.