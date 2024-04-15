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Новини Війна
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На фронті загинув боєць 59 окремої мотопіхотної бригади Павло Петриченко

павло,петриченко

Павло Петриченко загинув на Донеччині. Він був аеророзвідником, воював на Херсонському та Донецькому напрямках. На початку повномасштабного вторгнення займався Фондом Сергія Притули. Саме Петриченко був автором петиції про онлайн-казино.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила його сестра Марина у фейсбуці.

"Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко.

Прохання не турбувати нашу родину деякий час.

Про місце та час прощання повідомимо згодом", - написала Марина Петриченко.

Павло Петриченко був молодшим сержантом, командиром відділення БпЛА в 59 ОМПБр. Мав нагороду "Залізний Хрест" від Валерія Залужного.

До війни Павло був проєктним менеджером. Перед повномасштабним вторгненням вів проєкти в Сергія Притули. Перші кілька місяців великої війни займався Фондом Сергія Притули.

Павло Петриченко також відомий тим, що створив на сайті президента петицію щодо обмежень на роботу онлайн-казино. Вона набрала понад 25 тисяч підписів за день, Президент Зеленський відреагував на неї у зверненні, а потім провів нараду стосовно проблеми з казино.

Автор: 

герой (200) втрати (4393) ЗСУ (7528)


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Топ коментарі
+22
Прикро, що люди віддають своє життя за Україну, а Нелох отримує весь зиск з цього
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15.04.2024 22:38
+22
Слава Герою!!! 🙏
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15.04.2024 22:51
+22
Боляче(((. Спочивай з миром, Герой! Співчуття родині та побратимам Павла. Велика втрата для країни.
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15.04.2024 23:01
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Прикро, що люди віддають своє життя за Україну, а Нелох отримує весь зиск з цього
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15.04.2024 22:38 Відповісти
але ж люди не проти такого порядку речей.. мовчать як риби об льод ! так було ,є , та буде завжди
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15.04.2024 23:09 Відповісти
а казали Буданов
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15.04.2024 22:39 Відповісти
Честь
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15.04.2024 22:40 Відповісти
Слава Герою!!! 🙏
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15.04.2024 22:51 Відповісти
Боляче(((. Спочивай з миром, Герой! Співчуття родині та побратимам Павла. Велика втрата для країни.
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15.04.2024 23:01 Відповісти
Сумуємо за нашим Героєм 😪😪😪
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15.04.2024 23:46 Відповісти
Вічна Пам'ять славному Сину України і щира вдячність за захист рідної землі. Глибокі співчуття родині💔💙💛
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16.04.2024 00:15 Відповісти
Интересно при каких обстоятельствах погиб. Может к его смерти люди из онлайн-казино причастны.
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16.04.2024 00:15 Відповісти
А чого ж, за вашою логікою, Лачен зі Стерненком живі, вони так само топили за закриття казино?
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16.04.2024 08:14 Відповісти
так вони не воюють їх тяжче, а тут пошли туди не відомо куди і результат. на війні сотні способів людину вюити непомітно
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16.04.2024 10:32 Відповісти
Все набагато простіше. Пан Петриченко часто бував у самих запеклих подіях, почитайте тред про нього. Нажаль, останнього разу йому не пощастило, і він загинув

https://twitter.com/lucky__soldier/status/1779987817294143530 Тред про Петриченко у твітері.
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16.04.2024 14:16 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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16.04.2024 00:19 Відповісти
И эти онлайн-игры привели гибели Украинских бойцов ,проигрованию зарплат , проигрованию в долг ,эти игры приводят к повышенной стресовой ситуций на войе . И как пишут что эти игры стали эпидемией в армий. Нехороший человек был.
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16.04.2024 04:15 Відповісти
Вибачте. Але пече. Сирському зараз не до Павла, йому ДУК треба ... розігнати по фронту. Щоб зеленсКИЙ не обісрався, почувши про новий Майдан. ЗБРОЙНИЙ. Слава Україні ! Слава героям ! Вічна пам'ять полеглим за Батьківщину.
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16.04.2024 06:45 Відповісти
хлопця вбили за петицію - 100%.отака в нас правда,українці - скінчилась епоха гідності.
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16.04.2024 06:50 Відповісти
Что то часто в последнее время начали вычислять наших дроноводов...
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16.04.2024 08:42 Відповісти
зробив петицію про заборону онлайн-казино і загинув. співпадіння?
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16.04.2024 10:17 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100094136896745&__cft__[0]=AZUFPbZUxS4i4uRv6tk8S7KvEeaHqLUSdnryi33jLwmdKPNAXzAbltN6v1XqKMin6RkY0AP2Y9FC02Q45HZssjC1zTN_OzUT9rJ9MOrn9h5pZ9Fm50LjVNZJvnlad-fWLPchECqkCX_SyIg5QvrxJSShQ1r2mXI-lMNHO_Hn87uFbw&__tn__=-UC%2CP-R Олена Верба-Трохименко

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Lt41NXjJFtVWhgYKg1yFrzepckmJ6FyGECoVvZA7SY9XJycoB6w2j9j89vWBedMHl&id=100094136896745&__cft__[0]=AZUFPbZUxS4i4uRv6tk8S7KvEeaHqLUSdnryi33jLwmdKPNAXzAbltN6v1XqKMin6RkY0AP2Y9FC02Q45HZssjC1zTN_OzUT9rJ9MOrn9h5pZ9Fm50LjVNZJvnlad-fWLPchECqkCX_SyIg5QvrxJSShQ1r2mXI-lMNHO_Hn87uFbw&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Думаєте випадково?

Загинув сержант 59-ї бригади Павло Петриченко.
Саме він надав суспільного розголосу лудоманії серед українських військових та створив петицію на сайті президента, яка зібрала необхідну кількість голосів.

До війни чоловік був проєктним менеджером, учасником громадських ініціатив. У ЗСУ пішов у квітні 2022 року у аеророзвідку.

Він загинув на Донеччині. 59 бригада не приймала зараз участі у бойових діях. Сьогодні в нього день народження. Нар. 16 квітня 1992 р.
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16.04.2024 11:36 Відповісти
 
 