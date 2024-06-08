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У Росії скоїли замах на мера-колаборанта Куп’янська Геннадія Мацегору. Він у критичному стані, - ГУР

У ГУР повідомили, що у Росії скоїли замах на мера-колаборанта Куп’янська Геннадія Мацегору

У п'ятницю, 7 червня, у російському місті Старий Оскол було здіснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору. Колаборант раніше обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії ОПЗЖ.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

У ГУР розповіли, що наразі стан зрадника - критичний.

У розвідці також нагадали, що Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками. Зокрема, у червні 2022 року колаборант підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив.

"Після звільнення Купʼянська утік з росіянами до Белгородської області, де московські господарі приставили до Мацегори посилену охорону, яка, однак, не вберегла мера-колаборанта", - йдеться у повідомленні ГУР МО.

Раніше повідомлялося, що у Харкові судитимуть ексмера Куп’янська Геннадія Мацегору, який у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ здав ворогу місто та зрадив Україну. Суд відбуватиметься заочно, оскільки Мацегора перебуває в розшуку.

Читайте також: Зрадника, який під час окупації Куп’янська вступив до "МВС РФ", засуджено до 12 років ув’язнення, - СБУ
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Топ коментарі
+36
Дай боже подохне.
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08.06.2024 18:57
+21
пані Голда Мейєр після вбивства олімпійської команди у Мюнхені сказала:
"Посилайте наших хлопчиків"
"Хлопчики" з Мосаду винищили всіх палестинських терористів так, щоб ні у кого не залишалось сумнівів, що це нещасний випадок.
Були арешти "хлопчиків" в Європі, скандали, але Ізраіль всіх їх витягнув із буцигарень....
"Холодний Яр" із свяченими ножами має стати стати нашим Мосадом.
навіть кращим, бо ми це вміємо !
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08.06.2024 19:16
+16
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08.06.2024 18:56
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08.06.2024 18:56 Відповісти
Дай боже подохне.
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08.06.2024 18:57 Відповісти
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08.06.2024 19:01 Відповісти
No nje tak bistro - pustj sperva pomuchajetsja.
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08.06.2024 21:08 Відповісти
Надеюсь что скоро подохнет.
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08.06.2024 18:57 Відповісти
пані Голда Мейєр після вбивства олімпійської команди у Мюнхені сказала:
"Посилайте наших хлопчиків"
"Хлопчики" з Мосаду винищили всіх палестинських терористів так, щоб ні у кого не залишалось сумнівів, що це нещасний випадок.
Були арешти "хлопчиків" в Європі, скандали, але Ізраіль всіх їх витягнув із буцигарень....
"Холодний Яр" із свяченими ножами має стати стати нашим Мосадом.
навіть кращим, бо ми це вміємо !
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08.06.2024 19:16 Відповісти
Еще не вечер. Хлопчики пани Мейер тоже не за неделю управились. Последнего причастного к убийству спортсменов они угандошили только через 20 лет.
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08.06.2024 19:20 Відповісти
саме так, пане Олег !
ловили та вбивали довго та вперто.

наша екзекуція має бути ще більш зорштокою - нищити родини кацапських вбивць, включно із дітьми

бо помста за вбитих українських дітей та жінок має бути страшною !
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08.06.2024 19:53 Відповісти
Наскільки помню, не все там гладко було. Було вбито непричатного громадянина Норвегії у Норвегії та 4 невиних людини в Бейруті - 2 ліванці, 1 англієць та 1 француженка.
Перші дві цілі також були за принципом "вбити аби кого, головне палестинця". Перша жертва Ваель Цвайтер взагалі виступав проти терора. Результатом операції "Гнів Божий" було не тільки покарання терористів, але й значне погіршення відносин із Францією і Скандинавськими країнами, яке є досьогодні.
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08.06.2024 22:48 Відповісти
Наші хлопчики - це:
- полковник контррозвідки Червінський, той що з Донецька витягнув Цемаха в Україну і знищив Гіві і Моторолу. Роман Червінський зараз по надуманій справі сидить в сізо. Єрмак не відпускає хоча доказів суд не знаходить вже рік.
- Бурба оббріханий і вигнаний.
- Швед ледве вижив після того як сбу його авто розстріляло серед білого дня в жилому масиві.
- Група спецури 'Шведа' розігнана, на них теж шиють справи хз за що, і вони один за одним просто зникають. Це люди які профі по операціям в глибокому тилу ворога і робили це десятки разів.
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09.06.2024 06:03 Відповісти
Кобзон зачекався цю падаль.
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08.06.2024 18:57 Відповісти
Наконец-то хоть какие-то за сегодня появились новости.
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08.06.2024 18:59 Відповісти
Шкода , що зрадника і колаборанта не вбили ,
щоб він здох 🤬
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08.06.2024 19:01 Відповісти
Як на мене, хай краще та погань здихатиме довго і в страшних борошнах, ніж - ррраз! - і в теплому колі лихих парфумів.
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08.06.2024 19:34 Відповісти
ага ...в борошнах))))
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08.06.2024 20:09 Відповісти
У страшних борошнах!
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08.06.2024 21:03 Відповісти
Критичний стан-не підведи...
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08.06.2024 19:08 Відповісти
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08.06.2024 19:51 Відповісти
"...у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ здав ворогу місто..." Джерело: https://censor.net/ua/n3493627
А "насєлєніє' Куп'янська було цілком задоволене мєром - "крєпкім хазяйствєніком".
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08.06.2024 19:14 Відповісти
В самому Куп"янсуку було дуже багато сєпаратні!
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08.06.2024 19:39 Відповісти
Совпадєніє?


https://i.ibb.co/wKMdsSW/post.jpg
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08.06.2024 20:11 Відповісти
і що воно показує? в чому соупадєніє? дві карти не корелюють між собою
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08.06.2024 21:48 Відповісти
Місця в Україні з найбільшим числом уродженців кацапії дивним чином співпадають з найвищим рівнем злочинності, і максимальною кількістю ригоаналів серед усіх жителів.
Та нє, - це просто випадковість.

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08.06.2024 22:04 Відповісти
Є дох.я інших мап. А може це пов'язано з кількістю опадів чи рівнем убанізації, викидів формальдегідів на душу населення чи кількість бабаків на гектар степу.
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08.06.2024 22:46 Відповісти
Рівень злочинності і урбанізації дійсно корелюють. Цікаво було б ще подивитися мапу - відсоток росіян-селян по областям України.
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08.06.2024 23:06 Відповісти
Не секрет що інструментом зросійщення було місто. Тому багато "узкіх" це зросійщені українці
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09.06.2024 08:40 Відповісти
Севастопіль і Черкаська обл. мають практично однаковий відсоток. Прокоментуєш?
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08.06.2024 23:01 Відповісти
В Севастополі ще до окупації велика частина його жителів була громадянами РФ (моряки ЧФ, члени їх сімей). Вони все одно входили в статистику жителів міста, але як іноземці, не могли бути членами ПР. Звідси, - відносно менший відсоток ригаликів (3,58%), ніж по решті Криму (4,00%).

Якби не це, відсоток членів партії повинен би був бути не менше 4,5%. Адже рівень ватності в Севастополі завжди перевищував такий в Криму загалом.
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08.06.2024 23:43 Відповісти
Є відео перших днів війни на якому саме Куп'янську багато людей вийшли з українськими прапорами і плакатами з вимогами щоб рашисти забиралися додому, коли туди зайшли рашитсти. Однак, дійсно, багато і зрадників. Але все ж таки порівнювати харківщину і донбас неможливо, донбас це тотальна зрада, було відео ще у 2014 році, які масові були там проросійські мітинги на тему "путин введи войска"
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08.06.2024 21:16 Відповісти
Не знаю, чи зберігся десь в архівах репортаж, короткий епізод з якого я буду пам'ятати до кінця життя (якщо Альцгеймер не трафить).
Бамбас, весна 2014. Вже у розпалі "сабитія", але лінія зіткненя ще не оформилась, сполучення є, "нєзавісімиє журнаґлісти" беруть інтерв'ю в "учаснікав", майже виключно росєзиком...
Бабуся, в квітчастій хусточці, в кацавейці... Жвава молодиця - журналістка задає питання: "Как ви думаєте, кто все "ЕТО" затєял?". Бабця, з долонею біля рота (як це роблять люди, коли хочуть зменшити коло тих, хто може почути) тягнеться не до мікрофону, а до вуха журналістки, і чистісенькою солов'їною шепоче: "Люди кажуть, що це Западна".
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09.06.2024 00:13 Відповісти
Денису нашему пушилину то давно срок вышел, уже сколько лишних лет воздух псуе, пара бы и его утилизировать, выродка.
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08.06.2024 19:18 Відповісти
Zдох максим, ну й буй з ним.
А що гєна тільки в процесі, додихає, так то дрібниці несуттєві.
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08.06.2024 19:19 Відповісти
У ГУР розповіли, що наразі стан зрадника - критичний.
=====
Значит во внутренние органы попали. Если бы в голову стреляли, то он даже не заметил бы
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08.06.2024 19:27 Відповісти
Бажаємо швидкого знедуження!
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08.06.2024 19:31 Відповісти
А я бажаю нешвидкого , а поступового . Що його різали по шматками й він зконав при повній свідомості й щоб воно стогнало заглушуючи рективний літак й зконало від отруєння парами його лайна й сечі ... й що це пів року чергувалося постійними поліпненнями стану , й погіршеннями .
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08.06.2024 19:58 Відповісти
Смерть зрадникам.
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08.06.2024 19:38 Відповісти
А мы не хотим поинтересоваться кто избрал его мэром,кто проголосовал за ОПЗЖ,как им сейчас и что они чувствуют?Это ведь они делегировали его во власть и все что он делал с их позволения и при их поддержке.
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08.06.2024 20:51 Відповісти
... гнида.
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08.06.2024 21:11 Відповісти
а я думаю де бАданов - а воно на завданні
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08.06.2024 22:44 Відповісти
Ти диви яке кацапське падло живуче!
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09.06.2024 09:56 Відповісти
 
 