У Росії скоїли замах на мера-колаборанта Куп’янська Геннадія Мацегору. Він у критичному стані, - ГУР

У п'ятницю, 7 червня, у російському місті Старий Оскол було здіснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору. Колаборант раніше обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії ОПЗЖ.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

У ГУР розповіли, що наразі стан зрадника - критичний.

У розвідці також нагадали, що Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками. Зокрема, у червні 2022 року колаборант підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив.

"Після звільнення Купʼянська утік з росіянами до Белгородської області, де московські господарі приставили до Мацегори посилену охорону, яка, однак, не вберегла мера-колаборанта", - йдеться у повідомленні ГУР МО.

Раніше повідомлялося, що у Харкові судитимуть ексмера Куп’янська Геннадія Мацегору, який у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ здав ворогу місто та зрадив Україну. Суд відбуватиметься заочно, оскільки Мацегора перебуває в розшуку.

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