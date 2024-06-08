У Росії скоїли замах на мера-колаборанта Куп’янська Геннадія Мацегору. Він у критичному стані, - ГУР
У п'ятницю, 7 червня, у російському місті Старий Оскол було здіснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору. Колаборант раніше обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії ОПЗЖ.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.
У ГУР розповіли, що наразі стан зрадника - критичний.
У розвідці також нагадали, що Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками. Зокрема, у червні 2022 року колаборант підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив.
"Після звільнення Купʼянська утік з росіянами до Белгородської області, де московські господарі приставили до Мацегори посилену охорону, яка, однак, не вберегла мера-колаборанта", - йдеться у повідомленні ГУР МО.
Раніше повідомлялося, що у Харкові судитимуть ексмера Куп’янська Геннадія Мацегору, який у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ здав ворогу місто та зрадив Україну. Суд відбуватиметься заочно, оскільки Мацегора перебуває в розшуку.
Будь ласка, зачекайте...
"Посилайте наших хлопчиків"
"Хлопчики" з Мосаду винищили всіх палестинських терористів так, щоб ні у кого не залишалось сумнівів, що це нещасний випадок.
Були арешти "хлопчиків" в Європі, скандали, але Ізраіль всіх їх витягнув із буцигарень....
"Холодний Яр" із свяченими ножами має стати стати нашим Мосадом.
навіть кращим, бо ми це вміємо !
ловили та вбивали довго та вперто.
наша екзекуція має бути ще більш зорштокою - нищити родини кацапських вбивць, включно із дітьми
бо помста за вбитих українських дітей та жінок має бути страшною !
Перші дві цілі також були за принципом "вбити аби кого, головне палестинця". Перша жертва Ваель Цвайтер взагалі виступав проти терора. Результатом операції "Гнів Божий" було не тільки покарання терористів, але й значне погіршення відносин із Францією і Скандинавськими країнами, яке є досьогодні.
- полковник контррозвідки Червінський, той що з Донецька витягнув Цемаха в Україну і знищив Гіві і Моторолу. Роман Червінський зараз по надуманій справі сидить в сізо. Єрмак не відпускає хоча доказів суд не знаходить вже рік.
- Бурба оббріханий і вигнаний.
- Швед ледве вижив після того як сбу його авто розстріляло серед білого дня в жилому масиві.
- Група спецури 'Шведа' розігнана, на них теж шиють справи хз за що, і вони один за одним просто зникають. Це люди які профі по операціям в глибокому тилу ворога і робили це десятки разів.
щоб він здох 🤬
А "насєлєніє' Куп'янська було цілком задоволене мєром - "крєпкім хазяйствєніком".
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Та нє, - це просто випадковість.
Якби не це, відсоток членів партії повинен би був бути не менше 4,5%. Адже рівень ватності в Севастополі завжди перевищував такий в Криму загалом.
Бамбас, весна 2014. Вже у розпалі "сабитія", але лінія зіткненя ще не оформилась, сполучення є, "нєзавісімиє журнаґлісти" беруть інтерв'ю в "учаснікав", майже виключно росєзиком...
Бабуся, в квітчастій хусточці, в кацавейці... Жвава молодиця - журналістка задає питання: "Как ви думаєте, кто все "ЕТО" затєял?". Бабця, з долонею біля рота (як це роблять люди, коли хочуть зменшити коло тих, хто може почути) тягнеться не до мікрофону, а до вуха журналістки, і чистісенькою солов'їною шепоче: "Люди кажуть, що це Западна".
А що гєна тільки в процесі, додихає, так то дрібниці несуттєві.
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Значит во внутренние органы попали. Если бы в голову стреляли, то он даже не заметил бы