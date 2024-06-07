Зрадника, який під час окупації Куп’янська вступив до "МВС РФ", засуджено до 12 років ув’язнення, - СБУ
Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один зрадник, який співпрацював з Росією під час окупації Куп’янська на Харківщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, зловмисником є місцевий житель, який у період захоплення громади підтримав рашистів, а згодом вступив до місцевого "відділу МВС РФ".
Там його призначили до складу "патрульного" підрозділу, що охороняв будівлі, в яких базувались угруповання російських загарбників.
Також зловмисник, разом з озброєними окупантами, обходив територію міста і шукав учасників руху опору.
Після звільнення Куп’янська колаборант намагався сховатися від правосуддя, змінюючи адреси тимчасового проживання.
Однак співробітники СБУ розшукали його та затримали у травні 2023 року в результаті стабілізаційних заходів у деокупованому районі.
За матеріалами Служби безпеки зловмисника визнано винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому 12 років позбавлення волі.
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