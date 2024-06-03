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Зрадника, який готував ракетний удар по Миколаївській ТЕЦ, засуджено до 15 років позбавлення волі, - СБУ. ФОТО

Російський агент, який готував ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини, отримав 15 років за ґратами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що серед основних цілей ворога була теплоелектроцентраль, яка забезпечує опаленням майже половину житлових будинків та промислових підприємств обласного центру.

Щоб уточнити інформацію про геолокацію і технологічні потужності ТЕЦ, зловмисник фотографував периметр енергооб’єкта.

Співробітники СБУ своєчасно викрили ворожого агента, задокументували його розвідактивність і затримали у вересні 2022 року.

Російський агент у Миколаєві

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Як встановило розслідування, засудженим є 74-річний мешканець Миколаєва, ідеологічний прихильник кремлівського режиму, якого окупанти дистанційно завербували влітку 2022 року.

За співпрацю на користь РФ зраднику обіцяли грошову "винагороду" та лояльне ставлення рашистів у разі захоплення регіону.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив зловмиснику 15 років тюрми.

Його визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 15 років за ґратами засуджено зрадника, який наводив фосфорні снаряди РФ на Миколаївщину, - СБУ

Автор: 

Миколаївська область (2281) вирок (1078) СБУ (12854)


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Топ коментарі
+6
"Щоб уточнити інформацію про геолокацію і технологічні потужності ТЕЦ"
https://ntec.mk.ua/istoriya-rozvytku/ Тут вся історія цієї ТЕЦ, починаючи з 1895-го року по 2020-й. Що будувалося, як змінювалось обладнання та потужність...
Геолокація, здається, теж статична і не змінює з часом свої координати...
То чим цей старий дурень міг допомогти кацапським 3,14дарам?
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03.06.2024 14:50
+4
и рожа у этого приговорённого наводчика замазана!?
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03.06.2024 14:58
+3
На зоні йогО вже чекають.
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03.06.2024 15:21
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вот и первый московит появился! сейчас начнёт зеленского расхваливать
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03.06.2024 14:55 Відповісти
"Щоб уточнити інформацію про геолокацію і технологічні потужності ТЕЦ"
https://ntec.mk.ua/istoriya-rozvytku/ Тут вся історія цієї ТЕЦ, починаючи з 1895-го року по 2020-й. Що будувалося, як змінювалось обладнання та потужність...
Геолокація, здається, теж статична і не змінює з часом свої координати...
То чим цей старий дурень міг допомогти кацапським 3,14дарам?
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03.06.2024 14:50 Відповісти
и рожа у этого приговорённого наводчика замазана!?
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03.06.2024 14:58 Відповісти
"Граждане судьи, спасибо за доверие!"
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03.06.2024 14:53 Відповісти
На зоні йогО вже чекають.
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03.06.2024 15:21 Відповісти
найдется другой предатель, подозреваю , что к зиме придем вообще без тец
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03.06.2024 15:29 Відповісти
 
 