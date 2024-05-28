Ідентифіковано трьох російських окупантів, які жорстоко вбили патріота України на Миколаївщині за передачу даних для ЗСУ, - Нацполіція. ФОТО

Слідчі Національної поліції у взаємодії зі співробітниками ГУР МО України ідентифікували трьох воєнних злочинців - офіцерів російської окупаційної армії, які жорстоко катували й вбили проукраїнського мешканця Миколаївщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Відомо, що у березні 2022 року на території одного із населених пунктів Снігурівського району Миколаївської області російські загарбники застрелили 53-річного чоловіка.

Зазначається, що місцевий мешканець мав принципову активну українську позицію.

Вбивство цивільного

"Перебуваючи в окупації, він ретельно нотував кількість, напрямок та дати пересування російської техніки й передавав цю інформацію Збройним силам України. За це окупанти спочатку його били й катували: звʼязали руки пластиковими хомутами й пиляли напильником зуби, а після відрубали пальці рук і застрелили. Цю інформацію у ході оглядів місця події, допитів свідків, проведення слідчих експериментів та сотень інших слідчих дій повідомили очевидці злочину", - йдеться у повідомленні.

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З метою встановлення осіб вбивць поліція звернулася до ГУР МО України, співробітники якого оперативно допомогли ідентифікувати російських військовослужбовців, які на момент скоєння злочину дислокувалися у Снігурівському районі Миколаївської області.

"Маючи всі необхідні відомості, слідчі Національної поліції встановили та довели причетність до катування і вбивства мирного мешканця трьох військовослужбовців РФ, а саме - командирів та солдата 108 десантно-штурмового полку з Краснодарського краю", - зазначили правоохоронці.

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Підозри окупантам

Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, за вбивство і катування цивільного на Миколаївщині їм повідомили про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими або цивільним населенням, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Поліцейські ретельно перевіряють десятки інших фактів воєнних злочинів, до яких можуть бути причетні ці російські військові.