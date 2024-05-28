Идентифицированы три российских оккупанта, жестоко убившие патриота Украины на Николаевщине за передачу данных для ВСУ, - Нацполиция. ФОТО

Следователи Национальной полиции во взаимодействии с сотрудниками ГУР МО Украины идентифицировали трех военных преступников - офицеров российской оккупационной армии, которые жестоко пытали и убили проукраинского жителя Николаевщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Известно, что в марте 2022 года на территории одного из населенных пунктов Снигиревского района Николаевской области российские захватчики застрелили 53-летнего мужчину.

Отмечается, что местный житель имел принципиальную активную украинскую позицию.

Убийство гражданского

"Находясь в оккупации, он тщательно записывал количество, направление и даты передвижения российской техники и передавал эту информацию Вооруженным силам Украины. За это оккупанты сначала его били и пытали: связали руки пластиковыми хомутами и пилили напильником зубы, а после отрубили пальцы рук и застрелили. Эту информацию в ходе осмотров места происшествия, допросов свидетелей, проведения следственных экспериментов и сотен других следственных действий сообщили очевидцы преступления", - говорится в сообщении.

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С целью установления личностей убийц полиция обратилась в ГУР МО Украины, сотрудники которого оперативно помогли идентифицировать российских военнослужащих, которые на момент совершения преступления дислоцировались в Снигиревском районе Николаевской области.

"Имея все необходимые сведения, следователи Национальной полиции установили и доказали причастность к пыткам и убийству мирного жителя трех военнослужащих РФ, а именно - командиров и солдата 108-го десантно-штурмового полка из Краснодарского края", - отметили правоохранители.

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Подозрения оккупантам

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, за убийство и пытки гражданского на Николаевщине им сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Полицейские тщательно проверяют десятки других фактов военных преступлений, к которым могут быть причастны эти российские военные.