Будут судить трех предателей, которые 16 суток удерживали и пытали несовершеннолетнего во время оккупации Купянщины, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Перед судом предстанут трое жителей Купянского района Харьковской области, которые во время оккупации Купянщины перешли на сторону врага. В частности, они похитили 16-летнего парня и пытали его в течение 16 суток.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, следствие установило, что летом 2022 года в одном из населенных пунктов Купянского района, когда 16-летний парень возвращался домой, к нему подъехала машина, из которой вышли трое вооруженных обвиняемых, одетых в военную форму. Они силой затащили парня в автомобиль и отвезли в пыточную, которая была обустроена в помещении Купянского райотдела полиции. Пострадавшего удерживали там 16 суток.

Сообщается, что мужчины пытали и издевались над подростком: ему на голову надевали противогаз с перекрыванием дыхательных путей, заставляли приседать, отжиматься от пола. Также парня систематически избивали, почти не кормили, а вместо питьевой воды давали техническую.

Кроме того, подростка отправляли разбирать завалы, вызванные обстрелами вооруженных сил РФ, и заставляли мыть автомобили российских военных.

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Как сообщается в Офисе Генпрокурора, такими жестокими действиями обвиняемые пытались получить от 16-летнего парня информацию о проукраински настроенных гражданах и участниках АТО/ООС на Купянщине.

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Также установлено, что во время захвата громады один из обвиняемых стал так называемым "заместителем начальника отдела уголовного розыска Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области". Еще один обвиняемый занял псевдодолжность "и.о. помощника участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции".





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В отношении трех мужчин Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт по факту нарушения законов и обычаев войны по предварительному сговору группой (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Двум из них также инкриминируется коллаборационистская деятельность (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Харьковщины в целом выявлено 28 пыточных.