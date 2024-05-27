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Будут судить трех предателей, которые 16 суток удерживали и пытали несовершеннолетнего во время оккупации Купянщины, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Перед судом предстанут трое жителей Купянского района Харьковской области, которые во время оккупации Купянщины перешли на сторону врага. В частности, они похитили 16-летнего парня и пытали его в течение 16 суток.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, следствие установило, что летом 2022 года в одном из населенных пунктов Купянского района, когда 16-летний парень возвращался домой, к нему подъехала машина, из которой вышли трое вооруженных обвиняемых, одетых в военную форму. Они силой затащили парня в автомобиль и отвезли в пыточную, которая была обустроена в помещении Купянского райотдела полиции. Пострадавшего удерживали там 16 суток.

Катівня на Харківщині

Сообщается, что мужчины пытали и издевались над подростком: ему на голову надевали противогаз с перекрыванием дыхательных путей, заставляли приседать, отжиматься от пола. Также парня систематически избивали, почти не кормили, а вместо питьевой воды давали техническую.

Кроме того, подростка отправляли разбирать завалы, вызванные обстрелами вооруженных сил РФ, и заставляли мыть автомобили российских военных.

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Катівня на Харківщині
Катівня на Харківщині

Как сообщается в Офисе Генпрокурора, такими жестокими действиями обвиняемые пытались получить от 16-летнего парня информацию о проукраински настроенных гражданах и участниках АТО/ООС на Купянщине.

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Также установлено, что во время захвата громады один из обвиняемых стал так называемым "заместителем начальника отдела уголовного розыска Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области". Еще один обвиняемый занял псевдодолжность "и.о. помощника участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции".

Катівня на Харківщині
Катівня на Харківщині

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В отношении трех мужчин Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт по факту нарушения законов и обычаев войны по предварительному сговору группой (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Двум из них также инкриминируется коллаборационистская деятельность (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Харьковщины в целом выявлено 28 пыточных.

Автор: 

пытки (837) Харьковщина (5577) Офис Генпрокурора (2473)


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Топ комментарии
+12
Будуть судити вони... Ви їх спіймайте спочатку ! Ато якось "тєкст па дєбільнаму напісан" !!!
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27.05.2024 20:02
+8
Це все заочно, чи впіймали підарів?
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27.05.2024 20:14
+7
Треба вводить для таких виродків смертну кару, за законом військового часу. Те що ми залишаємо таким тварюкам життя лише множить майбутнє зло
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27.05.2024 20:15
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Будуть судити вони... Ви їх спіймайте спочатку ! Ато якось "тєкст па дєбільнаму напісан" !!!
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27.05.2024 20:02 Ответить
Їх ГУРівці спіймають, як Ківу.
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27.05.2024 20:03 Ответить
Це все заочно, чи впіймали підарів?
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27.05.2024 20:14 Ответить
Треба вводить для таких виродків смертну кару, за законом військового часу. Те що ми залишаємо таким тварюкам життя лише множить майбутнє зло
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27.05.2024 20:15 Ответить
Скільки років уже добиваюся тут від ДЛБЙБів щоб вони мені ті "закони воєнного часу" показали! Мовчать! Мабуть "секретні" "закони"!
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27.05.2024 20:58 Ответить
Да нет "закона военного времени"! Это отговорка палачей и садистов для оправдания внутреннего желания позверствовать, как не существует и "двух больших разниц". И эта, тебе Демусика привет передаёт.
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28.05.2024 06:30 Ответить
Ти що - не зрозумів що я "стібуся"? ********** деякі придурки "красивими словами" кидаться В кримінальному праві це іменується "позасудовою розправою"
За "привіт" дякую!
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28.05.2024 07:11 Ответить
В райвідділку поліції?
По розміру пик явно наші менти.

То вони потім з кацапами не звалили? Залишились в Куп'янську?
Не паливно завсім...
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27.05.2024 20:19 Ответить
ти мзду 3,14зду на......
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27.05.2024 21:24 Ответить
тупой рускій свінья ха-ха
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27.05.2024 22:13 Ответить
люсьєн обдристович спалився....
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27.05.2024 23:12 Ответить
в мєнти не прийняли, вони подалися в бандіти
знакома картина
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27.05.2024 21:08 Ответить
Почему нет смертной казни?
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28.05.2024 00:26 Ответить
Smertnaja kaznj njenuzhna. Prosto 'rasstrel na mestje po zakonam vojennovo vremenji'.
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28.05.2024 04:15 Ответить
 
 