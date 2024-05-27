Судитимуть трьох зрадників, які 16 діб утримували й катували неповнолітнього під час окупації Куп’янщини, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Перед судом постануть троє мешканців Куп’янського району Харківської області, які під час окупації Куп’янщини перейшли на бік ворога. Зокрема, вони викрали 16-річного хлопця і катували його протягом 16 діб.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, слідство встановило, що влітку 2022 року в одному з населених пунктів Купʼянського району, коли 16-річний хлопець повертався додому, до нього підʼїхала автівка, з якої вийшли троє озброєних обвинувачених, вдягнених у військову форму. Вони силоміць затягнули хлопця до авто та відвезли до катівні, що була облаштована в приміщенні Купʼянського райвідділу поліції. Потерпілого утримували там 16 діб.

Повідомляється, що чоловіки катували та знущалися з підлітка: йому на голову надягали протигаз з перекриванням дихальних шляхів, змушували присідати, віджиматися від підлоги. Також хлопця систематично били, майже не годували, а замість питної води давали технічну.

Крім того, підлітка відправляли розбирати завали, спричинені обстрілами збройних сил РФ, та примушували мити автомобілі російських військових.

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Як повідомляється в Офісі Генпрокурора, такими жорстокими діями обвинувачені намагались отримати від 16-річного хлопця інформацію щодо проукраїнськи налаштованих громадян та учасників АТО/ООС на Купʼянщині.

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Також встановлено, що під час захоплення громади один з обвинувачених став так званим "заместителем начальника отдела уголовного розыска Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области". Ще один обвинувачений обійняв псевдопосаду "и.о. помощника участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции".





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Стосовно трьох чоловіків Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за фактом порушення законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Двом з них також інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на території Харківщини загалом виявлено 28 катівень.