УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12025 відвідувачів онлайн
Новини Фото
6 107 18

Судитимуть трьох зрадників, які 16 діб утримували й катували неповнолітнього під час окупації Куп’янщини, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Перед судом постануть троє мешканців Куп’янського району Харківської області, які під час окупації Куп’янщини перейшли на бік ворога. Зокрема, вони викрали 16-річного хлопця і катували його протягом 16 діб.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, слідство встановило, що влітку 2022 року в одному з населених пунктів Купʼянського району, коли 16-річний хлопець повертався додому, до нього підʼїхала автівка, з якої вийшли троє озброєних обвинувачених, вдягнених у військову форму. Вони силоміць затягнули хлопця до авто та відвезли до катівні, що була облаштована в приміщенні Купʼянського райвідділу поліції. Потерпілого утримували там 16 діб.

Катівня на Харківщині

Повідомляється, що чоловіки катували та знущалися з підлітка: йому на голову надягали протигаз з перекриванням дихальних шляхів, змушували присідати, віджиматися від підлоги. Також хлопця систематично били, майже не годували, а замість питної води давали технічну.

Крім того, підлітка відправляли розбирати завали, спричинені обстрілами збройних сил РФ, та примушували мити автомобілі російських військових.

Дивіться: Судитимуть працівника ФСБ РФ за катування мирних жителів Харківщини під час окупації, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Катівня на Харківщині
Катівня на Харківщині

Як повідомляється в Офісі Генпрокурора, такими жорстокими діями обвинувачені намагались отримати від 16-річного хлопця інформацію щодо проукраїнськи налаштованих громадян та учасників АТО/ООС на Купʼянщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судитимуть трьох військових РФ, які катували цивільних під час окупації Київщини, - Офіс генпрокурора

Також встановлено, що під час захоплення громади один з обвинувачених став так званим "заместителем начальника отдела уголовного розыска Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области". Ще один обвинувачений обійняв псевдопосаду "и.о. помощника участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции".

Катівня на Харківщині
Катівня на Харківщині

Також читайте: Затримано ексохоронця російської катівні у Херсоні, який намагався сховатися від правосуддя у лавах ЗСУ, - СБУ

Стосовно трьох чоловіків Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за фактом порушення законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Двом з них також інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на території Харківщини загалом виявлено 28 катівень.

Автор: 

катування (603) Харківщина (6054) Офіс Генпрокурора (3255)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Будуть судити вони... Ви їх спіймайте спочатку ! Ато якось "тєкст па дєбільнаму напісан" !!!
показати весь коментар
27.05.2024 20:02
+8
Це все заочно, чи впіймали підарів?
показати весь коментар
27.05.2024 20:14
+7
Треба вводить для таких виродків смертну кару, за законом військового часу. Те що ми залишаємо таким тварюкам життя лише множить майбутнє зло
показати весь коментар
27.05.2024 20:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будуть судити вони... Ви їх спіймайте спочатку ! Ато якось "тєкст па дєбільнаму напісан" !!!
показати весь коментар
27.05.2024 20:02 Відповісти
Їх ГУРівці спіймають, як Ківу.
показати весь коментар
27.05.2024 20:03 Відповісти
Це все заочно, чи впіймали підарів?
показати весь коментар
27.05.2024 20:14 Відповісти
Треба вводить для таких виродків смертну кару, за законом військового часу. Те що ми залишаємо таким тварюкам життя лише множить майбутнє зло
показати весь коментар
27.05.2024 20:15 Відповісти
Скільки років уже добиваюся тут від ДЛБЙБів щоб вони мені ті "закони воєнного часу" показали! Мовчать! Мабуть "секретні" "закони"!
показати весь коментар
27.05.2024 20:58 Відповісти
Да нет "закона военного времени"! Это отговорка палачей и садистов для оправдания внутреннего желания позверствовать, как не существует и "двух больших разниц". И эта, тебе Демусика привет передаёт.
показати весь коментар
28.05.2024 06:30 Відповісти
Ти що - не зрозумів що я "стібуся"? ********** деякі придурки "красивими словами" кидаться В кримінальному праві це іменується "позасудовою розправою"
За "привіт" дякую!
показати весь коментар
28.05.2024 07:11 Відповісти
В райвідділку поліції?
По розміру пик явно наші менти.

То вони потім з кацапами не звалили? Залишились в Куп'янську?
Не паливно завсім...
показати весь коментар
27.05.2024 20:19 Відповісти
ти мзду 3,14зду на......
показати весь коментар
27.05.2024 21:24 Відповісти
тупой рускій свінья ха-ха
показати весь коментар
27.05.2024 22:13 Відповісти
люсьєн обдристович спалився....
показати весь коментар
27.05.2024 23:12 Відповісти
в мєнти не прийняли, вони подалися в бандіти
знакома картина
показати весь коментар
27.05.2024 21:08 Відповісти
Почему нет смертной казни?
показати весь коментар
28.05.2024 00:26 Відповісти
Smertnaja kaznj njenuzhna. Prosto 'rasstrel na mestje po zakonam vojennovo vremenji'.
показати весь коментар
28.05.2024 04:15 Відповісти
 
 