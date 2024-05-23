Затримано ексохоронця російської катівні у Херсоні, який намагався сховатися від правосуддя у лавах ЗСУ, - СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного колаборанта, який співпрацював з РФ під час окупації Херсона.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зрадник "служив" у російській катівні, яку рашисти облаштували на базі захопленої на той час Дар’ївської виправної колонії № 10.

Там він перебував на "посаді" охоронця окупаційного об’єкта, до якого окупанти звозили репресованих місцевих жителів, зокрема проукраїнських активістів.

Після звільнення правобережної Херсонщини колаборант певний час переховувався, а згодом мобілізувався до українського війська, де сподівався уникнути правосуддя.

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Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігуранта та його спроби сховатися від правосуддя в одній із військових частин на півдні України.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Миколаївщини, ідеологічний прихильник рашизму.

На початку повномасштабного вторгнення він підтримав окупантів, за що був призначений охоронцем російської катівні.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.