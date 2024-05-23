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Новини
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Затримано ексохоронця російської катівні у Херсоні, який намагався сховатися від правосуддя у лавах ЗСУ, - СБУ

СБУ затримала колаборанта у Херсоні

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного колаборанта, який співпрацював з РФ під час окупації Херсона.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зрадник "служив" у російській катівні, яку рашисти облаштували на базі захопленої на той час Дар’ївської виправної колонії № 10.

Там він перебував на "посаді" охоронця окупаційного об’єкта, до якого окупанти звозили репресованих місцевих жителів, зокрема проукраїнських активістів.

Після звільнення правобережної Херсонщини колаборант певний час переховувався, а згодом мобілізувався до українського війська, де сподівався уникнути правосуддя.

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Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігуранта та його спроби сховатися від правосуддя в одній із військових частин на півдні України.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Миколаївщини, ідеологічний прихильник рашизму.

На початку повномасштабного вторгнення він підтримав окупантів, за що був призначений охоронцем російської катівні.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Автор: 

катування (598) СБУ (12790) Херсон (3341) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+8
Класс! Але дешевше повісити урода.
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23.05.2024 16:22
+4
скорше отримав завдання легалізуватися і вступити до ЗСУ
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23.05.2024 16:47
+3
видно плаває хєрово, не став ризикувати перепливати Тису.
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23.05.2024 16:26
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Класс! Але дешевше повісити урода.
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23.05.2024 16:22 Відповісти
... за гогошары у глухому лiсi, там i залишити.
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23.05.2024 16:31 Відповісти
видно плаває хєрово, не став ризикувати перепливати Тису.
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23.05.2024 16:26 Відповісти
скорше отримав завдання легалізуватися і вступити до ЗСУ
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23.05.2024 16:47 Відповісти
ви занадто завищуєте розумові здібності ватного довбойоба. Такі екземпляри навіть фсб ***** не потрібні, щоби вони його розшукували в Україні та давали якісь завдання.
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23.05.2024 16:54 Відповісти
А я думаю що ця гнида не просто так полізла в армію
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23.05.2024 16:58 Відповісти
звісно не просто так. Зараз таким чином краще всього сховатись, якщо був колаборантом.
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23.05.2024 17:04 Відповісти
тобто в ЗСУ любе лайно може попасти аби тільки тцк і сп план виконало ?
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23.05.2024 17:55 Відповісти
Ні. Тебе не візьмуть
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23.05.2024 19:13 Відповісти
 
 