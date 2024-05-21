Шістьом бойовикам, які захоплювали Соледар та хотіли прорватися до Куп’янська, повідомлено про підозру, - СБУ

Ще шість зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті, отримали підозри від СБУ.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Згідно із зібраною доказовою базою, зловмисники перебували у складі регулярних військ РФ і брали участь у штурмах позицій ЗСУ у Харківській, Донецькій та Луганській областях. Навесні 2024 року українські захисники взяли бойовиків у полон. Трьох із них – під час інтенсивних боїв на Покровському напрямку. Інших бойовиків затримали, коли вони намагалися "прорватися" до Куп’янська, а також закріпитися поблизу Соледара.



Як повідомили в СБУ, серед затриманих – зрадник із тимчасово окупованого Криму. На початку цього року він прибув до Москви та "записався" до російських військ у місцевому військкоматі. Тоді його зарахували до 2-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ. Після нетривалих курсів бойової підготовки під Воронежем фігуранта відрядили на передову. На посаді стрільця його залучали до "м’ясних" штурмів на Куп’янському напрямку.

Дивіться також: Готували удари РФ по базах спецпризначенців ГУР МО на Харківщині: двох зрадників засудили до 15 років тюрми, - СБУ. ФОТО

Ще троє зрадників – з тимчасово окупованих районів Донеччини. Від початку повномасштабного вторгнення РФ вони приєдналися до 9-го окремого полку морської піхоти російських військ. Там вони брали участь у захопленні Соледара та облаштовували фортифікаційні споруди і вогневі точки поблизу Мар’їнки.

Інші двоє бойовиків – мешканці тимчасово захопленої частини території Луганщини, які вступили до складу 123-ї окремої мотострілецької бригади російських військ. У лавах рашистів вони охороняли військові штаби командування окупаційних угруповань РФ. Згодом їх залучали до атак на селище Берестове на Донеччині.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада); ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Також читайте: Заочно судитимуть ексмера Куп’янська Мацегору, який у лютому 2022 року здав ворогу місто та зрадив Україну

Зловмисникам загрожує від 15 років тюрми до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2023 році в Україні засуджено 326 державних зрадників та 793 колаборантів.