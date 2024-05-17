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Затримано зрадницю, яка агітувала мешканців Херсону "приєднатися" до РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одну організаторку псевдореферендуму, який рашисти проводили під час окупації Херсонщини восени 2022 року. Жінці загрожує до 10 років в’язниці з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисницею виявилася мешканка захопленого на той час Бериславського району, яка підтримала загарбників і запропонувала їм свою допомогу. За це її призначили до окупаційного "виборчкому" на території Борозенської громади, де зрадниця займалася підготовкою до фейкового плебісциту щодо "приєднання" регіону до складу Росії. Із цією метою вона готувала списки місцевих жителів, а потім обходила двори й агітувала людей "проголосувати" на користь Кремля.

Затримано зрадницю

Під час таких "рейдів" фігурантка брала із собою бюлетені, в яких із погрозами закликала односельчан поставити "потрібні відмітки". У разі відмови "натякала", що наступного разу прийде у супроводі озброєних рашистів.

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Повідомляється, що після звільнення правобережної Херсонщини зрадниця "залягла на дно" і тривалий час переховувалася від правосуддя. Однак співробітники СБУ все одно задокументували злочинну діяльність фігурантки, встановили місце її перебування і затримали.

Так, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Нині вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте: На Херсонщині колишньому наглядачу окупаційного ізолятора, який депортував до Росії понад 150 українських в’язнів, повідомили про підозру

Раніше повідомлялося, що у 2023 році в Україні засуджено 326 державних зрадників та 793 колаборантів.

Автор: 

СБУ (12812) колабораціонізм (1158) псевдореферендум (192) Херсонська область (5750)


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Топ коментарі
+11
а нахуа цій курві рило заблюрели, люди повинні знати своїх героїв. Чи бояться що виявиться що вона раніше агітувала за найвеличнішого.)))
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17.05.2024 18:25
+9
в мене сусудка така ж шмара. Займаєтся розповсюдженням фейків про ЗСУ. Свого часу вихваляла окупацію Херсону "що там не бомболять". Але за гуманітаркою по всьому місту мандрувала
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17.05.2024 18:23
+8
за сівочолого за Херсон орки і не мріяли. Саме так к про Марік, Лісічанск. А за сіпатого ухилянта це сталося
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17.05.2024 19:09
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в мене сусудка така ж шмара. Займаєтся розповсюдженням фейків про ЗСУ. Свого часу вихваляла окупацію Херсону "що там не бомболять". Але за гуманітаркою по всьому місту мандрувала
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17.05.2024 18:23 Відповісти
Чому , Ви не заявили , куди слід , про цю потвору посібницю терростів ?
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17.05.2024 18:57 Відповісти
Заявити про що? Вона скаже що я брешу і що вона біла та пухнаста.
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17.05.2024 19:06 Відповісти
В мене на роботі був такий директор інституту, який на листах-зверненнях закреслював адреси замовників, які знаходяться на вул. ім. Степана Бандери і був дуже промосковською тварюкою. Писали на нього в СБУ - 0 реакції! В кінці 2023 року та тварюка таки звалила на рашку, при чому **** призовного віку... Як його випустили і не посадили???
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17.05.2024 19:35 Відповісти
Тю, а с врагом - его же методами: инкогнито насиксотничать и пусть оправдывается.
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17.05.2024 19:49 Відповісти
на гіляку запроданку !!!
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17.05.2024 18:24 Відповісти
а нахуа цій курві рило заблюрели, люди повинні знати своїх героїв. Чи бояться що виявиться що вона раніше агітувала за найвеличнішого.)))
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17.05.2024 18:25 Відповісти
ні, за сивочолого
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17.05.2024 18:47 Відповісти
Та да, всі зрадники в Херсоні були за сивочолого)) Особливо Ковальов, та Шевченко, з дитинства за Пороха.
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17.05.2024 18:56 Відповісти
за сівочолого за Херсон орки і не мріяли. Саме так к про Марік, Лісічанск. А за сіпатого ухилянта це сталося
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17.05.2024 19:09 Відповісти
Так таких її сподвижників, он скільки сидить у ВРУ, цілими фракціями, вони, майже щотижня, усим скопом, на поклон ЛІТАЛИ до прутіна (у миру-просто ******), щоб засвідчити свою зраду Україні !! Уся ота, опозажопна та ригоАНАЛЬНА сволота, так і досі, спокійно сидить у ВРУ !! Бойко шуфрич та сотні, таких зкацаплених агентів, по Українським РАДАМ так сидить і чекає на парад за три дні! А деякі з них же, ще і підробляють коригувальниками, для орків московських!! Сусідів, своїх же,Убивають!
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17.05.2024 18:26 Відповісти
А ОПівських кротяк коли до цугундера відправлять?!
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17.05.2024 18:29 Відповісти
В мене є повідомлення про агента!
Сидить непоймихто в ОПі але керує країною!
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17.05.2024 18:32 Відповісти
Наскільки б кращим був заголовок "Закопано ..." (далі за текстом)
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17.05.2024 18:52 Відповісти
зараз суд винесе жорстоке покарання зрадниці - змусить вивчити гімн
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17.05.2024 19:00 Відповісти
Вы о чём,каких 10? Пожизненное и не как иначе..
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17.05.2024 19:14 Відповісти
Ну ладно, зрадниця и в Африка будет зрадницею. Но на шо она расчитывала, почему не свалила с отступающими орками? тупая кацапка до не могу, типо если закроет глаза, значит спряталась? Чи тупо, опять же дыбiльнэ кацапськэ АВОСЬ?
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17.05.2024 19:46 Відповісти
в пктлю свинособаку и всех делов!
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17.05.2024 20:14 Відповісти
вопрос абсолютно демократический! Глаз за глаз-спросите тех предателей..Не убить,а отравить и отпустить...есть кстати жидкая взрывчатка,и пусть встречается с мокшанским куратором....
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17.05.2024 21:00 Відповісти
 
 