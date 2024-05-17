Затримано зрадницю, яка агітувала мешканців Херсону "приєднатися" до РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одну організаторку псевдореферендуму, який рашисти проводили під час окупації Херсонщини восени 2022 року. Жінці загрожує до 10 років в’язниці з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисницею виявилася мешканка захопленого на той час Бериславського району, яка підтримала загарбників і запропонувала їм свою допомогу. За це її призначили до окупаційного "виборчкому" на території Борозенської громади, де зрадниця займалася підготовкою до фейкового плебісциту щодо "приєднання" регіону до складу Росії. Із цією метою вона готувала списки місцевих жителів, а потім обходила двори й агітувала людей "проголосувати" на користь Кремля.

Під час таких "рейдів" фігурантка брала із собою бюлетені, в яких із погрозами закликала односельчан поставити "потрібні відмітки". У разі відмови "натякала", що наступного разу прийде у супроводі озброєних рашистів.

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Повідомляється, що після звільнення правобережної Херсонщини зрадниця "залягла на дно" і тривалий час переховувалася від правосуддя. Однак співробітники СБУ все одно задокументували злочинну діяльність фігурантки, встановили місце її перебування і затримали.



Так, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Нині вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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Раніше повідомлялося, що у 2023 році в Україні засуджено 326 державних зрадників та 793 колаборантів.