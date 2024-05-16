Звільнення за неінформування про родичів у Росії та в окупації: Зеленський ветував законопроєкт

Президент Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт №7731, згідно із яким розширювалися можливості звільнення працівників роботодавцем.

Про це йдеться на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

15 травня президент наклав на законопроєкт вето та прикріпив до законопроєкту свої пропозиції. Сьогодні проєкт закону направили на розгляд до профільного комітету Ради.

Законопроєкт №7731: Основні норми

25 квітня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань".

Законом розширюються можливості звільнення працівників роботодавцем, за невиконання правил дій на підприємстві, зокрема за неінформування про родичів в Росії.

Так, закон передбачає можливість створення "правил поведінки на підприємстві, в установі, організації".

Правила поведінки мають містити положення, зокрема, про: