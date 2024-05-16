Звільнення за неінформування про родичів у Росії та в окупації: Зеленський ветував законопроєкт
Президент Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт №7731, згідно із яким розширювалися можливості звільнення працівників роботодавцем.
Про це йдеться на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.
15 травня президент наклав на законопроєкт вето та прикріпив до законопроєкту свої пропозиції. Сьогодні проєкт закону направили на розгляд до профільного комітету Ради.
Законопроєкт №7731: Основні норми
25 квітня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань".
Законом розширюються можливості звільнення працівників роботодавцем, за невиконання правил дій на підприємстві, зокрема за неінформування про родичів в Росії.
Так, закон передбачає можливість створення "правил поведінки на підприємстві, в установі, організації".
Правила поведінки мають містити положення, зокрема, про:
- надання працівниками інформації щодо родичів, які перебувають на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України;
- - зобов'язання працівників про нерозголошення інформації, що становить державну чи комерційну таємницю.
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Тобто, ЗЄ продовжує кришевати російську агентуру в ОП, КМУ, СБУ, ГПУ, судах, МВС і пр.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text
На побутовому рівні, на роботі, ніде!
Це запорука Перемоги та виживання України.
бо головне слово тут неінформування...
СБУ потом заинтересуется такими работодателями самостоятельно.
це було визнано помилкою і всім інтернованим японцям урядом,
разом з пробачяннями були виплачені не дуже маленькі гроші.
з тих японців, які вважали себе американцями,
було сформовано декілька підрозділів які воювали на европейському фронті - не тихоокеанському, і показали себе дуже справними вояками,
за що і були відзначені урядовими нагородами - як підрозділи, так і особистості.
все це не дуже важко при бажанні загуглити...
і давайте не плутати ті міста в які були переселені японці, з нацистскими концтаборами.
хочя і це таки було падлючеством, як на мене...
такого змісту:
"Складовою правил внутрішнього трудового розпорядку можуть бути
правила поведінки на підприємстві, в установі, організації, які містять
положення, зокрема, про:
надання працівниками інформації щодо наявних у них зв'язків з фізичними
особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких
знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території
України;
"наявних у них зв'язків" - это как же, вашу мать, эти связи понимать?
Законописатели - барбершоперы!