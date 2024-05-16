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Звільнення за неінформування про родичів у Росії та в окупації: Зеленський ветував законопроєкт

Зеленський ветував законопроєкт про звільнення з роботи за колабораціонізм

Президент Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт №7731, згідно із яким розширювалися можливості звільнення працівників роботодавцем.

Про це йдеться на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

15 травня президент наклав на законопроєкт вето та прикріпив до законопроєкту свої пропозиції. Сьогодні проєкт закону направили на розгляд до профільного комітету Ради.

Законопроєкт №7731: Основні норми

25 квітня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань".

Законом розширюються можливості звільнення працівників роботодавцем, за невиконання правил дій на підприємстві, зокрема за неінформування про родичів в Росії.

Так, закон передбачає можливість створення "правил поведінки на підприємстві, в установі, організації".

Правила поведінки мають містити положення, зокрема, про: 

Автор: 

ВР (14941) законопроєкт (3583) Зеленський Володимир (23683) колабораціонізм (1157)


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Топ коментарі
+34
Ага.
Тобто, ЗЄ продовжує кришевати російську агентуру в ОП, КМУ, СБУ, ГПУ, судах, МВС і пр.
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16.05.2024 16:54
+27
блазень наклав. Не тільки на закон про кацапських родичів, буба наклав на всю Україну.
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16.05.2024 16:56
+21
Апять сваіх нє брасают...
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16.05.2024 16:50
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Правила форума Рада форумчан
Апять сваіх нє брасают...
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16.05.2024 16:50 Відповісти
агент "Артист"
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16.05.2024 17:04 Відповісти
Ні, агент Буратіно....
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17.05.2024 07:19 Відповісти
Єрмак - син ГРУ-шника, що мешкає за поребріком.
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16.05.2024 19:03 Відповісти
Ага.
Тобто, ЗЄ продовжує кришевати російську агентуру в ОП, КМУ, СБУ, ГПУ, судах, МВС і пр.
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16.05.2024 16:54 Відповісти
блазень наклав. Не тільки на закон про кацапських родичів, буба наклав на всю Україну.
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16.05.2024 16:56 Відповісти
так, всю #ОПу i половину ВР треба розiгнати за цим законом.
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16.05.2024 16:56 Відповісти
Дотягнули законопроект до 20 травня, ось і уся логіка від «знавця права»…
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text
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16.05.2024 16:57 Відповісти
..."челядь, малчать!" - додав зе наостанок.
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16.05.2024 16:57 Відповісти
А иначе можно выйти на своих начиная с Творожного.
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16.05.2024 16:58 Відповісти
І завхозного Дєрьмака ...
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16.05.2024 18:39 Відповісти
закон і справді д*р*ий
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16.05.2024 17:01 Відповісти
Як для війни, закон корисний!
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16.05.2024 17:39 Відповісти
Ні якоі толерантності до москалів.

На побутовому рівні, на роботі, ніде!

Це запорука Перемоги та виживання України.
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16.05.2024 17:45 Відповісти
Та будь кого можна взяти на цугундер за родичів у касапії/окупації про яких навіть не знаєшь.
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16.05.2024 17:01 Відповісти
знаешЬ, кацапе, пишеться без знаку пом'якшення. Проколовся, свинорилий
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16.05.2024 17:06 Відповісти
та в мене тіки 3 класу освіти, скурив буквар
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16.05.2024 17:18 Відповісти
до речі, подивись у дзеркало на свою собачу пику
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17.05.2024 10:26 Відповісти
Пощастило - жодної тварюки по всім лініям.
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16.05.2024 17:07 Відповісти
А у мене, нажаль, були. "Були" не тому, що вмерли, а тому що для мене їх нема.
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16.05.2024 18:13 Відповісти
Оо, як файно кацапську кротівню в ОПі прикриває!
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16.05.2024 17:04 Відповісти
це зальот, херпіда.
бо головне слово тут неінформування...
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16.05.2024 17:04 Відповісти
але до цього довбня все одно ніколи не второпається...
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16.05.2024 17:11 Відповісти
Заетував, бо доведеться усю жОПу звільнити, 1/2 Кабміну і 1/3 Верховної зради
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16.05.2024 17:07 Відповісти
В Кабміні лише 15,5% етнічні українці, а в ВР близько 10%. Так що звільняти можна всіх.
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16.05.2024 17:43 Відповісти
Ветуваня закону під час війни це не що інше як підігравання ворогу ,можна влаштовувати осіб які жодного відношення до України не мають, чи сепарів з лднр ,сам же 95квартал створювали російські режисери і політтехнологи,тому своїх не кидаємо.
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16.05.2024 17:09 Відповісти
Це половину ОПи за цім законом треба звільнити
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16.05.2024 17:11 Відповісти
Мабуть, всіх...
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16.05.2024 17:17 Відповісти
На жаль навкруги 80% українці, але щось з ними явно "не так". Зокрема стосовно національної гідності...
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16.05.2024 17:47 Відповісти
Кругом агенти кремля! Не вийде вам, панове, створити державу "Україна". Вас мені не шкода, але ваших дітей і внуків шкода. Не буде в них Батьківщини і будуть вони безперспективно батрачити на деградуючий сбрід - Московію
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16.05.2024 17:44 Відповісти
Що йому, накажете позвільняти половину кварталістів, сценаристів, спічрайтерів, та політтехнологів, слуг з Ради, з уряду, відданих суддів, прокурорів і мєнтів? Та ще ОПешну шоблу розігнати?
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16.05.2024 17:56 Відповісти
В Германии для доступа к документам с грифом VS-Nfd (для служебного пользования) нужно немецкое гражданство и отсутвие другого. Для следующей ступени VS-Vertraulich (доверительно) нужна полугодовая проверка и отсутвие у родственников другого гражданства. Связано это в первую очередь с возможностью шантажа. А наличие родственнтков в воюющем Государстве вообще не возможно, особенно при доступе к VS-Geheim (секретно), как у главнокомандующего.
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16.05.2024 17:57 Відповісти
Гусские своих не сдают
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16.05.2024 18:19 Відповісти
НА МІЙ ПОГЛЯД ЦЕ ВЖЕ ПЕРЕБОР.... КОМАНДА ЗЕ ВСЯ МАЄ РІДНЮ В НА МАЦКОВІЇ....?????? ГАНЬБА... ХТО Ж БЕЗ РОБОТИ МІГ ЗАЛИШИТИСЯ??? ЄРМАК??? ПОДОЛЯК??? ВЕЛИКІ РИСКИ МАЄМО У ТАКІЙ ВІЙНІ ЧЕРЕЗ ТАКИХ ПОСАДОВЦІВ З РДНЕЮ В РАШЦІ... І ЦЕ ДО ПЕВНОГО ЧАСУ ВСЕ ТИХО..КОЛИСЬ "КРІТ" ВИЛІЗЕ НА ПОВЕРХНЮ...І ЦЕ МОЖЕ КОШТУВАТИ ДЛЯ УКРАЇНИ І УКРАЇНЦІВ БАГАТО ЧОГО..
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16.05.2024 18:24 Відповісти
Це повинно стосуватись тільки держслужбовців, та підприемств критичної та оборонної промисловості. Тоді в цьому є великий сенс. А випитувати, чи є у офіціантки родичі в окупації чи росії - дурня. Недолуге формолювання закону і такаж реакція президента. Закон такий потрібен але з іншім вектором.
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16.05.2024 18:26 Відповісти
у пианиста родственники в россии ?
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16.05.2024 18:27 Відповісти
У головнокомандувача( не верховного ) Є!
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16.05.2024 18:37 Відповісти
Это вето ни на что принципиально не повлияет. Работодатели в Украине не захотят иметь сотрудников, которые потенциально могут передавать информацию родственникам в россию.
СБУ потом заинтересуется такими работодателями самостоятельно.
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16.05.2024 19:08 Відповісти
Абсолютно необходимый закон ! Зелёный покрывает рашисткую агентуру : Ермака, Сыркина и т.д...
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16.05.2024 19:17 Відповісти
Колись, при "савєтах", заповнював такі анкети при прийомі на роботу....
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16.05.2024 19:45 Відповісти
Не на всі посади і не в кожне підпримство можна брати людей, які мають родичів в рф або під окупацією. І не тому, що вони по визначенню зрадники. Вони вразливі для ФСБ, їх можна шантажлм змусити співпрацювати.
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16.05.2024 19:56 Відповісти
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16.05.2024 21:51 Відповісти
Цікаво було б якщо б прийняли, Дніпрорудненський ЗЖРК працівники які виїхали працюють в Кривому Розі на ГОК, батьки їх залишились вдома в Дніпропудне та селах навколо. ЗАЕС працівники деякі на Південно-Українській АЕС, батьки так само…ну і Мелітополь, обленерго, відсотків 70 працівників виїхало і влаштувались де-інде, зокрема в Запоріжжяобленерго а батьки в Мелітополі, бо якщо ти пенсіонер 80річний де тобі їхати з свого житла і міста! Нехер було південь здавати щоб здаватися жертвою в очах світ
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16.05.2024 22:26 Відповісти
Цікаво, чи знає зеленосяйний, що під час останньої світової війни понад 120 000 американців японського походження із західного узбережжя було інтерновано в табори після нападу японців на Перл Харбор. А в нас на ключових державних посадах етнічних українців майже нема.
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16.05.2024 22:30 Відповісти
наскільки я знаю,
це було визнано помилкою і всім інтернованим японцям урядом,
разом з пробачяннями були виплачені не дуже маленькі гроші.
з тих японців, які вважали себе американцями,
було сформовано декілька підрозділів які воювали на европейському фронті - не тихоокеанському, і показали себе дуже справними вояками,
за що і були відзначені урядовими нагородами - як підрозділи, так і особистості.
все це не дуже важко при бажанні загуглити...
і давайте не плутати ті міста в які були переселені японці, з нацистскими концтаборами.
хочя і це таки було падлючеством, як на мене...
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16.05.2024 22:59 Відповісти
Своевременный закон на 11- ом году войны.
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16.05.2024 22:42 Відповісти
Статтю 142 після частини першої доповнити двома новими частинами
такого змісту:
"Складовою правил внутрішнього трудового розпорядку можуть бути
правила поведінки на підприємстві, в установі, організації, які містять
положення, зокрема, про:
надання працівниками інформації щодо наявних у них зв'язків з фізичними
особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких
знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території
України;

"наявних у них зв'язків" - это как же, вашу мать, эти связи понимать?
Законописатели - барбершоперы!
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17.05.2024 10:45 Відповісти
 
 