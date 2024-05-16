Увольнение за неинформирование о родственниках в России и в оккупации: Зеленский ветировал законопроект
Президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект №7731, согласно которому расширялись возможности увольнения работников работодателем.
Об этом говорится на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.
15 мая президент наложил на законопроект вето и прикрепил к законопроекту свои предложения. Сегодня проект закона направили на рассмотрение в профильный комитет Рады.
Законопроект №7731: Основные нормы
25 апреля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно установления дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя и некоторых других вопросов".
Законом расширяются возможности увольнения работников работодателем за невыполнение правил действий на предприятии, в частности - за неинформирование о родственниках в России.
Закон предусматривает возможность создания "правил поведения на предприятии, в учреждении, организации".
Правила поведения должны содержать положения, в частности, о:
- предоставление работниками информации о родственниках, которые находятся на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины;
- обязательстве работников о неразглашении информации, составляющей государственную или коммерческую тайну.
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Тобто, ЗЄ продовжує кришевати російську агентуру в ОП, КМУ, СБУ, ГПУ, судах, МВС і пр.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text
На побутовому рівні, на роботі, ніде!
Це запорука Перемоги та виживання України.
бо головне слово тут неінформування...
СБУ потом заинтересуется такими работодателями самостоятельно.
це було визнано помилкою і всім інтернованим японцям урядом,
разом з пробачяннями були виплачені не дуже маленькі гроші.
з тих японців, які вважали себе американцями,
було сформовано декілька підрозділів які воювали на европейському фронті - не тихоокеанському, і показали себе дуже справними вояками,
за що і були відзначені урядовими нагородами - як підрозділи, так і особистості.
все це не дуже важко при бажанні загуглити...
і давайте не плутати ті міста в які були переселені японці, з нацистскими концтаборами.
хочя і це таки було падлючеством, як на мене...
такого змісту:
"Складовою правил внутрішнього трудового розпорядку можуть бути
правила поведінки на підприємстві, в установі, організації, які містять
положення, зокрема, про:
надання працівниками інформації щодо наявних у них зв'язків з фізичними
особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких
знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території
України;
"наявних у них зв'язків" - это как же, вашу мать, эти связи понимать?
Законописатели - барбершоперы!