Увольнение за неинформирование о родственниках в России и в оккупации: Зеленский ветировал законопроект

Президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект №7731, согласно которому расширялись возможности увольнения работников работодателем.

Об этом говорится на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.

15 мая президент наложил на законопроект вето и прикрепил к законопроекту свои предложения. Сегодня проект закона направили на рассмотрение в профильный комитет Рады.

Законопроект №7731: Основные нормы

25 апреля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно установления дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя и некоторых других вопросов".

Законом расширяются возможности увольнения работников работодателем за невыполнение правил действий на предприятии, в частности - за неинформирование о родственниках в России.

Закон предусматривает возможность создания "правил поведения на предприятии, в учреждении, организации".

Правила поведения должны содержать положения, в частности, о: