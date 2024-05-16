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Увольнение за неинформирование о родственниках в России и в оккупации: Зеленский ветировал законопроект

Зеленський ветував законопроєкт про звільнення з роботи за колабораціонізм

Президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект №7731, согласно которому расширялись возможности увольнения работников работодателем.

Об этом говорится на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.

15 мая президент наложил на законопроект вето и прикрепил к законопроекту свои предложения. Сегодня проект закона направили на рассмотрение в профильный комитет Рады.

Законопроект №7731: Основные нормы

25 апреля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно установления дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя и некоторых других вопросов".

Законом расширяются возможности увольнения работников работодателем за невыполнение правил действий на предприятии, в частности - за неинформирование о родственниках в России.

Закон предусматривает возможность создания "правил поведения на предприятии, в учреждении, организации".

Правила поведения должны содержать положения, в частности, о:

  • предоставление работниками информации о родственниках, которые находятся на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины;
  • обязательстве работников о неразглашении информации, составляющей государственную или коммерческую тайну.

Автор: 

ВР (29227) законопроект (3219) Зеленский Владимир (20224) коллаборационизм (869)


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Топ комментарии
+34
Ага.
Тобто, ЗЄ продовжує кришевати російську агентуру в ОП, КМУ, СБУ, ГПУ, судах, МВС і пр.
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16.05.2024 16:54
+27
блазень наклав. Не тільки на закон про кацапських родичів, буба наклав на всю Україну.
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16.05.2024 16:56
+21
Апять сваіх нє брасают...
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16.05.2024 16:50
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Апять сваіх нє брасают...
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16.05.2024 16:50 Ответить
агент "Артист"
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16.05.2024 17:04 Ответить
Ні, агент Буратіно....
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17.05.2024 07:19 Ответить
Єрмак - син ГРУ-шника, що мешкає за поребріком.
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16.05.2024 19:03 Ответить
Ага.
Тобто, ЗЄ продовжує кришевати російську агентуру в ОП, КМУ, СБУ, ГПУ, судах, МВС і пр.
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16.05.2024 16:54 Ответить
блазень наклав. Не тільки на закон про кацапських родичів, буба наклав на всю Україну.
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16.05.2024 16:56 Ответить
так, всю #ОПу i половину ВР треба розiгнати за цим законом.
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16.05.2024 16:56 Ответить
Дотягнули законопроект до 20 травня, ось і уся логіка від «знавця права»…
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text
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16.05.2024 16:57 Ответить
..."челядь, малчать!" - додав зе наостанок.
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16.05.2024 16:57 Ответить
А иначе можно выйти на своих начиная с Творожного.
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16.05.2024 16:58 Ответить
І завхозного Дєрьмака ...
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16.05.2024 18:39 Ответить
закон і справді д*р*ий
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16.05.2024 17:01 Ответить
Як для війни, закон корисний!
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16.05.2024 17:39 Ответить
Ні якоі толерантності до москалів.

На побутовому рівні, на роботі, ніде!

Це запорука Перемоги та виживання України.
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16.05.2024 17:45 Ответить
Та будь кого можна взяти на цугундер за родичів у касапії/окупації про яких навіть не знаєшь.
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16.05.2024 17:01 Ответить
знаешЬ, кацапе, пишеться без знаку пом'якшення. Проколовся, свинорилий
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16.05.2024 17:06 Ответить
та в мене тіки 3 класу освіти, скурив буквар
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16.05.2024 17:18 Ответить
до речі, подивись у дзеркало на свою собачу пику
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17.05.2024 10:26 Ответить
Пощастило - жодної тварюки по всім лініям.
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16.05.2024 17:07 Ответить
А у мене, нажаль, були. "Були" не тому, що вмерли, а тому що для мене їх нема.
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16.05.2024 18:13 Ответить
Оо, як файно кацапську кротівню в ОПі прикриває!
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16.05.2024 17:04 Ответить
це зальот, херпіда.
бо головне слово тут неінформування...
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16.05.2024 17:04 Ответить
але до цього довбня все одно ніколи не второпається...
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16.05.2024 17:11 Ответить
Заетував, бо доведеться усю жОПу звільнити, 1/2 Кабміну і 1/3 Верховної зради
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16.05.2024 17:07 Ответить
В Кабміні лише 15,5% етнічні українці, а в ВР близько 10%. Так що звільняти можна всіх.
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16.05.2024 17:43 Ответить
Ветуваня закону під час війни це не що інше як підігравання ворогу ,можна влаштовувати осіб які жодного відношення до України не мають, чи сепарів з лднр ,сам же 95квартал створювали російські режисери і політтехнологи,тому своїх не кидаємо.
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16.05.2024 17:09 Ответить
Це половину ОПи за цім законом треба звільнити
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16.05.2024 17:11 Ответить
Мабуть, всіх...
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16.05.2024 17:17 Ответить
На жаль навкруги 80% українці, але щось з ними явно "не так". Зокрема стосовно національної гідності...
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16.05.2024 17:47 Ответить
Кругом агенти кремля! Не вийде вам, панове, створити державу "Україна". Вас мені не шкода, але ваших дітей і внуків шкода. Не буде в них Батьківщини і будуть вони безперспективно батрачити на деградуючий сбрід - Московію
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16.05.2024 17:44 Ответить
Що йому, накажете позвільняти половину кварталістів, сценаристів, спічрайтерів, та політтехнологів, слуг з Ради, з уряду, відданих суддів, прокурорів і мєнтів? Та ще ОПешну шоблу розігнати?
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16.05.2024 17:56 Ответить
В Германии для доступа к документам с грифом VS-Nfd (для служебного пользования) нужно немецкое гражданство и отсутвие другого. Для следующей ступени VS-Vertraulich (доверительно) нужна полугодовая проверка и отсутвие у родственников другого гражданства. Связано это в первую очередь с возможностью шантажа. А наличие родственнтков в воюющем Государстве вообще не возможно, особенно при доступе к VS-Geheim (секретно), как у главнокомандующего.
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16.05.2024 17:57 Ответить
Гусские своих не сдают
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16.05.2024 18:19 Ответить
НА МІЙ ПОГЛЯД ЦЕ ВЖЕ ПЕРЕБОР.... КОМАНДА ЗЕ ВСЯ МАЄ РІДНЮ В НА МАЦКОВІЇ....?????? ГАНЬБА... ХТО Ж БЕЗ РОБОТИ МІГ ЗАЛИШИТИСЯ??? ЄРМАК??? ПОДОЛЯК??? ВЕЛИКІ РИСКИ МАЄМО У ТАКІЙ ВІЙНІ ЧЕРЕЗ ТАКИХ ПОСАДОВЦІВ З РДНЕЮ В РАШЦІ... І ЦЕ ДО ПЕВНОГО ЧАСУ ВСЕ ТИХО..КОЛИСЬ "КРІТ" ВИЛІЗЕ НА ПОВЕРХНЮ...І ЦЕ МОЖЕ КОШТУВАТИ ДЛЯ УКРАЇНИ І УКРАЇНЦІВ БАГАТО ЧОГО..
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16.05.2024 18:24 Ответить
Це повинно стосуватись тільки держслужбовців, та підприемств критичної та оборонної промисловості. Тоді в цьому є великий сенс. А випитувати, чи є у офіціантки родичі в окупації чи росії - дурня. Недолуге формолювання закону і такаж реакція президента. Закон такий потрібен але з іншім вектором.
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16.05.2024 18:26 Ответить
у пианиста родственники в россии ?
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16.05.2024 18:27 Ответить
У головнокомандувача( не верховного ) Є!
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16.05.2024 18:37 Ответить
Это вето ни на что принципиально не повлияет. Работодатели в Украине не захотят иметь сотрудников, которые потенциально могут передавать информацию родственникам в россию.
СБУ потом заинтересуется такими работодателями самостоятельно.
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16.05.2024 19:08 Ответить
Абсолютно необходимый закон ! Зелёный покрывает рашисткую агентуру : Ермака, Сыркина и т.д...
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16.05.2024 19:17 Ответить
Колись, при "савєтах", заповнював такі анкети при прийомі на роботу....
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16.05.2024 19:45 Ответить
Не на всі посади і не в кожне підпримство можна брати людей, які мають родичів в рф або під окупацією. І не тому, що вони по визначенню зрадники. Вони вразливі для ФСБ, їх можна шантажлм змусити співпрацювати.
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16.05.2024 19:56 Ответить
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16.05.2024 21:51 Ответить
Цікаво було б якщо б прийняли, Дніпрорудненський ЗЖРК працівники які виїхали працюють в Кривому Розі на ГОК, батьки їх залишились вдома в Дніпропудне та селах навколо. ЗАЕС працівники деякі на Південно-Українській АЕС, батьки так само…ну і Мелітополь, обленерго, відсотків 70 працівників виїхало і влаштувались де-інде, зокрема в Запоріжжяобленерго а батьки в Мелітополі, бо якщо ти пенсіонер 80річний де тобі їхати з свого житла і міста! Нехер було південь здавати щоб здаватися жертвою в очах світ
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16.05.2024 22:26 Ответить
Цікаво, чи знає зеленосяйний, що під час останньої світової війни понад 120 000 американців японського походження із західного узбережжя було інтерновано в табори після нападу японців на Перл Харбор. А в нас на ключових державних посадах етнічних українців майже нема.
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16.05.2024 22:30 Ответить
наскільки я знаю,
це було визнано помилкою і всім інтернованим японцям урядом,
разом з пробачяннями були виплачені не дуже маленькі гроші.
з тих японців, які вважали себе американцями,
було сформовано декілька підрозділів які воювали на европейському фронті - не тихоокеанському, і показали себе дуже справними вояками,
за що і були відзначені урядовими нагородами - як підрозділи, так і особистості.
все це не дуже важко при бажанні загуглити...
і давайте не плутати ті міста в які були переселені японці, з нацистскими концтаборами.
хочя і це таки було падлючеством, як на мене...
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16.05.2024 22:59 Ответить
Своевременный закон на 11- ом году войны.
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16.05.2024 22:42 Ответить
Статтю 142 після частини першої доповнити двома новими частинами
такого змісту:
"Складовою правил внутрішнього трудового розпорядку можуть бути
правила поведінки на підприємстві, в установі, організації, які містять
положення, зокрема, про:
надання працівниками інформації щодо наявних у них зв'язків з фізичними
особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких
знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території
України;

"наявних у них зв'язків" - это как же, вашу мать, эти связи понимать?
Законописатели - барбершоперы!
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17.05.2024 10:45 Ответить
 
 