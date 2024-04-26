Рада разрешила увольнять рабочих за неинформирование о родственниках в России и на оккупированных территориях
25 апреля 2024 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно установления дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя и некоторых других вопросов" (законопроект под реестр. №7731), который расширяет возможности увольнения работников работодателем, за невыполнение правил действий на предприятии, в частности за неинформирование о родственниках в России.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
Закон предусматривает возможность создания "правил поведения на предприятии, в учреждении, организации".
Соответствующие правила поведения должны содержать положения, в частности, о:
- - предоставление работниками информации о родственниках, которые находятся на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины;
- - обязательства работников о неразглашении информации, составляющей государственную или коммерческую тайну.
Установление таких правил поведения является обязательным на предприятиях, в учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектах или операторах критической инфраструктуры.
Своим решением Верховная Рада Украины также предоставила соответствующим работодателям право расторгнуть трудовой договор с лицом, в случае если:
- в законную силу вступил приговор суда, которым работник осужден (кроме освобождения от отбывания наказания с испытанием) за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины;
- работник не выполняет правил поведения на предприятии, в учреждении, организации.
С целью недопущения работодателем безосновательного увольнения работника в обоих случаях, Комитетом расширены положения статьи 43 КЗоТ, согласно которым, расторжение трудового договора по вышеупомянутым основаниям может быть проведено только с предварительного согласия выборного органа (профсоюзного представителя), первичной профсоюзной организации, членом которой является работник, кроме случаев, когда расторжение трудового договора по указанным основаниям осуществляется с прокурором, полицейским и работником Национальной полиции, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Бюро экономической безопасности Украины или органов, осуществляющих контроль за соблюдением налогового и таможенного законодательства (если, конечно, работник является членом профсоюза).
В то же время Законом нормирована возможность отстранения работника от работы в случае проведения служебной проверки работодателем, который отнесен к перечню объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектов или операторов критической инфраструктуры.
Настоящий Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования. Кабинет Министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона должен:
- привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;
- обеспечить пересмотр и приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом
Напомним, что 14 февраля 2024 года Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде Украины принять законопроект под рег. №7731 во втором чтении и в целом.
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Бо в них там вся сім'я
ето другоє!!!
щодо тебе чи мене то знайдуть третє ребро віл сраки
а батько, брат в рф у людини яка має доступ до держтаємниці,
у ОПІ та оточенні боневтіка, це норма!!!!
збереження життя українців
Рада дозволила звільняти робітників за неінформування про родичів у Росії та на окупованих територіях Джерело:
Хто вирішувать буде що якщо там родичі у одного то звільнить, а у іншого то нічо страшного?
Це рішення як з вихолощеною "мобілізацією", - якщо люди з ріднею на параші становлять загрозу то звільняйте. Ні то ні.
Ніякого практичного сенсу це інформування не несе.
то не мали б сьогодні проблем
.
сказки бабушкі Аріни (ас пушкін)
ЕКСКЛЮЗИВ
26 квiтня, 2024, 15:00
А мова йде про зв'язок з фізичними особами на ТОТ чи в росії.
Ось оригінальний текст повідомлення:
"Відповідні правила поведінки мають містити положення, зокрема, про:
- надання працівниками інформації щодо наявних у них зв'язків з фізичними особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України;".