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Рада разрешила увольнять рабочих за неинформирование о родственниках в России и на оккупированных территориях

Рада дозволила звільняти робітників за неінформування про родичів у РФ

25 апреля 2024 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно установления дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя и некоторых других вопросов" (законопроект под реестр. №7731), который расширяет возможности увольнения работников работодателем, за невыполнение правил действий на предприятии, в частности за неинформирование о родственниках в России.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Закон предусматривает возможность создания "правил поведения на предприятии, в учреждении, организации".

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Соответствующие правила поведения должны содержать положения, в частности, о:

  • - предоставление работниками информации о родственниках, которые находятся на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины;
  • - обязательства работников о неразглашении информации, составляющей государственную или коммерческую тайну.

Установление таких правил поведения является обязательным на предприятиях, в учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектах или операторах критической инфраструктуры.

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Своим решением Верховная Рада Украины также предоставила соответствующим работодателям право расторгнуть трудовой договор с лицом, в случае если:

  1. в законную силу вступил приговор суда, которым работник осужден (кроме освобождения от отбывания наказания с испытанием) за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины;
  2. работник не выполняет правил поведения на предприятии, в учреждении, организации.

С целью недопущения работодателем безосновательного увольнения работника в обоих случаях, Комитетом расширены положения статьи 43 КЗоТ, согласно которым, расторжение трудового договора по вышеупомянутым основаниям может быть проведено только с предварительного согласия выборного органа (профсоюзного представителя), первичной профсоюзной организации, членом которой является работник, кроме случаев, когда расторжение трудового договора по указанным основаниям осуществляется с прокурором, полицейским и работником Национальной полиции, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Бюро экономической безопасности Украины или органов, осуществляющих контроль за соблюдением налогового и таможенного законодательства (если, конечно, работник является членом профсоюза).

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В то же время Законом нормирована возможность отстранения работника от работы в случае проведения служебной проверки работодателем, который отнесен к перечню объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектов или операторов критической инфраструктуры.

Настоящий Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования. Кабинет Министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона должен:

  • привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;
  • обеспечить пересмотр и приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом

Напомним, что 14 февраля 2024 года Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде Украины принять законопроект под рег. №7731 во втором чтении и в целом.

Автор: 

ВР (29227) нацбезопасность (226) увольнение (2674)


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Топ комментарии
+24
Всі повинні звітувати, крім голови ОП і Головнокомандувача
Бо в них там вся сім'я
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26.04.2024 16:50
+13
ето нє то
ето другоє!!!
щодо тебе чи мене то знайдуть третє ребро віл сраки
а батько, брат в рф у людини яка має доступ до держтаємниці,
у ОПІ та оточенні боневтіка, це норма!!!!
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26.04.2024 17:08
+11
Поки верещать зелені покидьки, з пеной у рта що так треба
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26.04.2024 16:54
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Правила форума Совет форумчан
Нє шатайтє лотку!!!
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26.04.2024 16:49 Ответить
Та у ЗЕермачили батько з ФСБ живе москві, тобто по логіці негайно звільняти. Судді які з руцькими аусвайсами, а я забув, тут з поправочкою- тільки для лохів.
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26.04.2024 17:32 Ответить
"зато паржьом...і па-пріколу.."
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26.04.2024 18:14 Ответить
Всі повинні звітувати, крім голови ОП і Головнокомандувача
Бо в них там вся сім'я
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26.04.2024 16:50 Ответить
ето нє то
ето другоє!!!
щодо тебе чи мене то знайдуть третє ребро віл сраки
а батько, брат в рф у людини яка має доступ до держтаємниці,
у ОПІ та оточенні боневтіка, це норма!!!!
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26.04.2024 17:08 Ответить
Права людини вже нікого не цікавлять!
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26.04.2024 16:51 Ответить
під час війни - ні, т.зв. кацапські "права людини" не цікавлять, цікавить

збереження життя українців
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26.04.2024 18:05 Ответить
Що ти мелеш? Такі вимоги мали б бути ще 30 років тому. Для працівників стратегічних та оборонних підприємств. Бо зараз маємо в усіх установах шпигунів та запроданців.
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26.04.2024 19:11 Ответить
і громадян рашки міністрами оборони - лєбєдєв
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26.04.2024 19:27 Ответить
а 63 стаття Конституції? Зовсім оборзели.
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26.04.2024 16:52 Ответить
А що у вас на раісії вже вивчають Конституцію України?
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26.04.2024 22:25 Ответить
пішов в дупу долбо.б
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26.04.2024 23:04 Ответить
Та шо,не вивчають, росіянин ?
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26.04.2024 23:05 Ответить
Зараз опозиціонери всіх мастей верещатимуть. Їм цей закон як серпом по.....)
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26.04.2024 16:52 Ответить
Поки верещать зелені покидьки, з пеной у рта що так треба
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26.04.2024 16:54 Ответить
Ти тупой дебіл трахнутий віідосіком.В богатьох є родичі в рашці.В мене наприклад сестра по матері.І що тепер що тикх як я та інших треба просто звільняти.І хто буде звільняти-работодавець.Є придприємство "азот" в луцьку.Воно належить кацапському алігарху Новинському і це він буде звільняти людину у якої родичі в рашці.
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26.04.2024 17:03 Ответить
Для "не тупого" і не "дебіла". Чучка мабуть не читатель,

Рада дозволила звільняти робітників за неінформування про родичів у Росії та на окупованих територіях Джерело:
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26.04.2024 17:09 Ответить
Інформування про родичів, яких ти не знаеш і ніколи про них нечув? Ви покидьки людей стравлюєте безпідставно
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26.04.2024 17:14 Ответить
Що кацапчик, підгорає?
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26.04.2024 17:22 Ответить
Коли кацапська ботоферма надівши вишиванку називає когось кацапом, як тим, хто є чимось ненориальним, це просто чудово!
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26.04.2024 17:36 Ответить
Де написано про родичів про яких ніколи не чув?
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26.04.2024 19:12 Ответить
Ну он у Сирського там родичі.
Хто вирішувать буде що якщо там родичі у одного то звільнить, а у іншого то нічо страшного?
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26.04.2024 16:55 Ответить
Якщо він повідомив, то нічого страшного.
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26.04.2024 17:00 Ответить
Тоді який а цьому сенс?
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26.04.2024 17:02 Ответить
Не повідомив - значить щось замишляєш. Повідомив - співпрацюєш з державою.
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26.04.2024 17:10 Ответить
Факт повідомлення не заважає щось замишляти.
Це рішення як з вихолощеною "мобілізацією", - якщо люди з ріднею на параші становлять загрозу то звільняйте. Ні то ні.
Ніякого практичного сенсу це інформування не несе.
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26.04.2024 17:29 Ответить
Це означає що офіс президента розгонять к такойто матері.
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26.04.2024 16:58 Ответить
Та у "можновладців" через одного- родичі в зас_рашці, а ще й жони з зас_рашиськими пашпортами, і що?
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26.04.2024 16:59 Ответить
А дальше треба створити табори для цих осіб. Як в 2 світову США для япоців які проживали в Америці.Інтерніровані .
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26.04.2024 17:05 Ответить
Юлія Володимировна ще у 2004 пропонувала огородити Бамбас колючкю -

то не мали б сьогодні проблем

.
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26.04.2024 18:54 Ответить
І її саму теж потрібно було там закрити
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26.04.2024 19:09 Ответить
Пора би й смертну кару повернути як це хотіли Третякова та Безугла. А що бавитись. Як в 1937 бах в потилицю і все....нема людини і немає проблем.
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26.04.2024 17:15 Ответить
Нарешті! Ще с початку війни треба було це зробити!
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26.04.2024 17:18 Ответить
З
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26.04.2024 17:29 Ответить
ОПа, великий шмат Ради й уряду - на вихід!!!
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26.04.2024 17:36 Ответить
Мали
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26.04.2024 17:53 Ответить
Після звільнення поясниш це своєму роботодавцю.
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26.04.2024 18:00 Ответить
99,99% українців мають родичів у рф ?

сказки бабушкі Аріни (ас пушкін)

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26.04.2024 18:09 Ответить
Мене не звільнять😁
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26.04.2024 19:27 Ответить
А що ж так мало дев'яток поставив після коми, провокаторе?
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26.04.2024 19:28 Ответить
ДЕТЕКТИВИ НАБУ ПРОВЕЛИ ОБШУКИ В ГЕНШТАБІ

ЕКСКЛЮЗИВ

26 квiтня, 2024, 15:00
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26.04.2024 17:43 Ответить
Автор ЦН даного допису вводить читачів в оману, оскільки про родичів в росії у законопроєкті 7731 не йдеться.
А мова йде про зв'язок з фізичними особами на ТОТ чи в росії.
Ось оригінальний текст повідомлення:
"Відповідні правила поведінки мають містити положення, зокрема, про:
- надання працівниками інформації щодо наявних у них зв'язків з фізичними особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України;".
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26.04.2024 18:41 Ответить
Может напомнить про такие города как Новый Уренгой, Ноябрьск, Тюмень, Салехард, Нижневартовск и другие там же примерно? Кто знает, тот знает о чём это!
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26.04.2024 20:22 Ответить
Ой блд. Може суддів і чиновників з мокшанськими паспортами спочатку позвільняйте нах.
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26.04.2024 20:37 Ответить
Якщо мобілізований в армії не повідомить, то його теж звільнять?
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26.04.2024 21:15 Ответить
Питання, а нафіга Цензору поширювати відверту брехню? Просто тупо передрали статтю з сайту ВР змінивши "зв'язків з фізичними особами" на "родичів". Ось оригінал - https://www.rada.gov.ua/news/razom/248938.html
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27.04.2024 00:00 Ответить
 
 