Рада разрешила увольнять рабочих за неинформирование о родственниках в России и на оккупированных территориях

25 апреля 2024 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно установления дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя и некоторых других вопросов" (законопроект под реестр. №7731), который расширяет возможности увольнения работников работодателем, за невыполнение правил действий на предприятии, в частности за неинформирование о родственниках в России.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Закон предусматривает возможность создания "правил поведения на предприятии, в учреждении, организации".

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Соответствующие правила поведения должны содержать положения, в частности, о:

- предоставление работниками информации о родственниках, которые находятся на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины;

- обязательства работников о неразглашении информации, составляющей государственную или коммерческую тайну.

Установление таких правил поведения является обязательным на предприятиях, в учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектах или операторах критической инфраструктуры.

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Своим решением Верховная Рада Украины также предоставила соответствующим работодателям право расторгнуть трудовой договор с лицом, в случае если:

в законную силу вступил приговор суда, которым работник осужден (кроме освобождения от отбывания наказания с испытанием) за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины; работник не выполняет правил поведения на предприятии, в учреждении, организации.

С целью недопущения работодателем безосновательного увольнения работника в обоих случаях, Комитетом расширены положения статьи 43 КЗоТ, согласно которым, расторжение трудового договора по вышеупомянутым основаниям может быть проведено только с предварительного согласия выборного органа (профсоюзного представителя), первичной профсоюзной организации, членом которой является работник, кроме случаев, когда расторжение трудового договора по указанным основаниям осуществляется с прокурором, полицейским и работником Национальной полиции, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Бюро экономической безопасности Украины или органов, осуществляющих контроль за соблюдением налогового и таможенного законодательства (если, конечно, работник является членом профсоюза).

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В то же время Законом нормирована возможность отстранения работника от работы в случае проведения служебной проверки работодателем, который отнесен к перечню объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектов или операторов критической инфраструктуры.

Настоящий Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования. Кабинет Министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона должен:

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить пересмотр и приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом

Напомним, что 14 февраля 2024 года Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде Украины принять законопроект под рег. №7731 во втором чтении и в целом.