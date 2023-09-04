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Новости Война в Украине
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нацбезопасность (220) ГБР (2550)

ГБР открыло более 1,8 тыс. уголовных производств по преступлениям против нацбезопасности

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гбр

С начала полномасштабного вторжения Государственное бюро расследований проводило расследование 1 тысячи 813 уголовных производств по преступлениям против безопасности Украины.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению предателей и коллаборантов. В рамках уголовных производств собираются доказательства и свидетельские показания, прорабатываются другие материалы.

Это все будет использовано для привлечения к ответственности лиц, предавших Украину во время войны. Преступления против нацбезопасности не имеют срока давности", - говорится в сообщении.

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С начала полномасштабного вторжения ГБР проводило расследование 1 тысячи 813 уголовных производств по преступлениям против безопасности нашего государства. Среди них:

  • 1406 уголовных производств по факту госизмены (ст. 111 УКУ),
  • 327 уголовных производств – коллаборационная деятельность (ст. 111-1 УКУ),
  • 25 уголовных производств в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ) и другие.

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По результатам проведения досудебного расследования:

  • 857 лицам особам сообщено о подозрении,
  • 486 лиц объявлено в розыск,
  • 1071 лицо проверяется на причастность к госизмене и коллаборационной деятельности,
  • 561 обвинительный акт направлен в суд по этим статьям.

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Що, невже і щодо Баканова? Чи це лише блогерів-дегенератів і ОПЗЖистів, які втекли в рашку, стосується?
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04.09.2023 13:53 Ответить
І жодного провадження проти оточення ЗЄ, не дивлячись на те, що підстав достатньо.
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04.09.2023 13:57 Ответить
"підозра / розшук / перевірка / направлено до суду"
Тобто, за півтора року "роботи" ще нікого не засуджено.
Чудовий результат, так тримати!
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04.09.2023 13:58 Ответить
Ну намагалися Пороха засудити - отримали за щоку.
Бо, окрім фальсифікації доказів, ці довбойоби ні на що не здатні.

А ні - вони ще вміють дуже швилко тікати від війни та знищувати документи.
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04.09.2023 14:04 Ответить
я не зрозумів, це гумор або сатира?
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04.09.2023 13:58 Ответить
Це ***** за яку ДБР гроші платять - замовні справи, фейкові провадження, кілткість хтозна чого.
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04.09.2023 14:01 Ответить
Шапіто...
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04.09.2023 14:17 Ответить
ДБР - 🤮🤮🤮
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04.09.2023 14:21 Ответить
 
 