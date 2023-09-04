ГБР открыло более 1,8 тыс. уголовных производств по преступлениям против нацбезопасности

С начала полномасштабного вторжения Государственное бюро расследований проводило расследование 1 тысячи 813 уголовных производств по преступлениям против безопасности Украины.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению предателей и коллаборантов. В рамках уголовных производств собираются доказательства и свидетельские показания, прорабатываются другие материалы.

Это все будет использовано для привлечения к ответственности лиц, предавших Украину во время войны. Преступления против нацбезопасности не имеют срока давности", - говорится в сообщении.

Также читайте: Авиакатастрофа Ми-8 в Донецкой области: ГБР начало расследование, рассматривают диверсию или поражение врагом

С начала полномасштабного вторжения ГБР проводило расследование 1 тысячи 813 уголовных производств по преступлениям против безопасности нашего государства. Среди них:

1406 уголовных производств по факту госизмены (ст. 111 УКУ),

327 уголовных производств – коллаборационная деятельность (ст. 111-1 УКУ),

25 уголовных производств в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ) и другие.

Читайте также: Расследуется более 1,2 тысяч дел с преступлениями против нацбезопасности, - ГБР. ИНФОГРАФИКА

По результатам проведения досудебного расследования:

857 лицам особам сообщено о подозрении,

486 лиц объявлено в розыск,

1071 лицо проверяется на причастность к госизмене и коллаборационной деятельности,

561 обвинительный акт направлен в суд по этим статьям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пытались продавать наркотики раненым воинам: Во Львовской области задержали злоумышленников, создавших "ветеранскую ОО" для сбыта психотропов. ФОТОрепортаж