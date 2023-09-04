ГБР открыло более 1,8 тыс. уголовных производств по преступлениям против нацбезопасности
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения Государственное бюро расследований проводило расследование 1 тысячи 813 уголовных производств по преступлениям против безопасности Украины.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
"Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению предателей и коллаборантов. В рамках уголовных производств собираются доказательства и свидетельские показания, прорабатываются другие материалы.
Это все будет использовано для привлечения к ответственности лиц, предавших Украину во время войны. Преступления против нацбезопасности не имеют срока давности", - говорится в сообщении.
С начала полномасштабного вторжения ГБР проводило расследование 1 тысячи 813 уголовных производств по преступлениям против безопасности нашего государства. Среди них:
- 1406 уголовных производств по факту госизмены (ст. 111 УКУ),
- 327 уголовных производств – коллаборационная деятельность (ст. 111-1 УКУ),
- 25 уголовных производств в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ) и другие.
По результатам проведения досудебного расследования:
- 857 лицам особам сообщено о подозрении,
- 486 лиц объявлено в розыск,
- 1071 лицо проверяется на причастность к госизмене и коллаборационной деятельности,
- 561 обвинительный акт направлен в суд по этим статьям.
Пожалуйста, подождите...
Тобто, за півтора року "роботи" ще нікого не засуджено.
Чудовий результат, так тримати!
Бо, окрім фальсифікації доказів, ці довбойоби ні на що не здатні.
А ні - вони ще вміють дуже швилко тікати від війни та знищувати документи.