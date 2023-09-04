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нацбезпека (150) ДБР (2567)

ДБР відкрило понад 1,8 тис. кримінальних проваджень щодо злочинів проти нацбезпеки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дбр

Від початку повномасштабного вторгнення Державне бюро розслідувань проводило розслідування 1 тисячі 813 кримінальних проваджень щодо злочинів проти безпеки України.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

"Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу по викриттю зрадників та колаборантів. У межах кримінальних проваджень збираються докази та показання свідків, опрацьовуються інші матеріали.

Це все буде використано для притягнення до відповідальності осіб, які зрадили Україну під час війни. Злочини проти Нацбезпеки не мають терміну давності", - йдеться в повідомленні.

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Так, від початку повномасштабного вторгнення ДБР проводило розслідування 1 тисячі 813 кримінальних проваджень щодо злочинів проти безпеки нашої держави. Серед них:

  • 1406 кримінальних проваджень за фактом держзради (ст. 111 ККУ),
  • 327 кримінальних проваджень – колабораційна діяльність (ст. 111-1 ККУ),
  • 25 кримінальних проваджень щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ) та інші.

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За результатами проведення досудового розслідування:

  • 857 особам повідомлено про підозру,
  • 486 осіб оголошено в розшук,
  • 1071 особа перевіряється на причетність до держзради та колабораційної діяльності,
  • 561 обвинувальний акт направлено до суду за цими статтями.

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Автор: Наталя Джума
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Що, невже і щодо Баканова? Чи це лише блогерів-дегенератів і ОПЗЖистів, які втекли в рашку, стосується?
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04.09.2023 13:53 Відповісти
І жодного провадження проти оточення ЗЄ, не дивлячись на те, що підстав достатньо.
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04.09.2023 13:57 Відповісти
"підозра / розшук / перевірка / направлено до суду"
Тобто, за півтора року "роботи" ще нікого не засуджено.
Чудовий результат, так тримати!
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04.09.2023 13:58 Відповісти
Ну намагалися Пороха засудити - отримали за щоку.
Бо, окрім фальсифікації доказів, ці довбойоби ні на що не здатні.

А ні - вони ще вміють дуже швилко тікати від війни та знищувати документи.
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04.09.2023 14:04 Відповісти
я не зрозумів, це гумор або сатира?
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04.09.2023 13:58 Відповісти
Це ***** за яку ДБР гроші платять - замовні справи, фейкові провадження, кілткість хтозна чого.
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04.09.2023 14:01 Відповісти
Шапіто...
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04.09.2023 14:17 Відповісти
ДБР - 🤮🤮🤮
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04.09.2023 14:21 Відповісти
 
 