УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5252 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 354 4
нацбезпека (150) Монастирський (369)

З початку війни зареєстровано 1271 злочин проти нацбезпеки, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

монастирський

В Україні зареєстровано 1271 злочин проти національної безпеки з початку війни, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться на його сторінці у фейсбуці.

"За 25 днів російського вторгнення в Україну зареєстровано 1271 злочин проти національної безпеки. З них 922 – зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність кордонів України, 244 – за державну зраду, 48 – за диверсійні злочини та 57 – за інші", - написав Монастирський.

Як зазначив міністр, переважна більшість затриманих диверсантів є громадянами України.

"Деякі з них приїхали з тимчасово окупованих територій або з інших країн. У когось лише посвідка на проживання. Дехто ніби постійно перебував в Україні, але зрідка перетинав кордон із Росією, де й був завербований, а згодом повернувся виконувати завдання своїх господарів... Кожен зрадник постане перед законом і судом", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ перевела в режим підвищеної готовності підрозділи у всіх областях, - спікер Служби

У МВС громадян просять бути пильними та звертати увагу на нетипову поведінку людей на вулицях, зокрема, на незнайомих людей, які мають зброю, але не є бійцями Збройних Сил чи територіальної оборони особливо, якщо вони перебувають у районах навколо військових об'єктів та аеропортів.

Те саме стосується і випадків виявлення підозрілих предметів (рюкзаків, сумок, гаджетів, продуктів харчування тощо) та транспортних засобів, які на тривалий час залишені без нагляду або ж недавно з'явилися у звичних місцях і викликають підозру.

Також читайте: Більшість затриманих диверсантів є громадянами України, - Монастирський

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Така краса зустрічає окупантів під Миколаєвом.
показати весь коментар
21.03.2022 20:02 Відповісти
Орки по своєму зомбоязику доводять мокшанам про те, що біндеровци вставляють качкам мікрочіпи і ті атакують їх літаки. Почекайте суки, Ющенко ще своїх бджіл не випустив.
показати весь коментар
21.03.2022 20:03 Відповісти
А чого Єрмака обходять? Ну хоча б одного з цієї кротячої шайки....
"Вагнеровців" йому ніхто не пробачить, нехай і не сподівається.
показати весь коментар
21.03.2022 20:04 Відповісти
а еще надо обязательно обратить внимание на то, почему оккупанты прямо со свистом залетели к нам со стороны Крыма, практически не встретив никакого сопротивления, никакой теробороны на их пути не случилось и никакие "взорванные" мосты их не остановили...
показати весь коментар
21.03.2022 20:12 Відповісти
 
 