З початку війни зареєстровано 1271 злочин проти нацбезпеки, - Монастирський

В Україні зареєстровано 1271 злочин проти національної безпеки з початку війни, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться на його сторінці у фейсбуці.

"За 25 днів російського вторгнення в Україну зареєстровано 1271 злочин проти національної безпеки. З них 922 – зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність кордонів України, 244 – за державну зраду, 48 – за диверсійні злочини та 57 – за інші", - написав Монастирський.

Як зазначив міністр, переважна більшість затриманих диверсантів є громадянами України.

"Деякі з них приїхали з тимчасово окупованих територій або з інших країн. У когось лише посвідка на проживання. Дехто ніби постійно перебував в Україні, але зрідка перетинав кордон із Росією, де й був завербований, а згодом повернувся виконувати завдання своїх господарів... Кожен зрадник постане перед законом і судом", - повідомив він.

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У МВС громадян просять бути пильними та звертати увагу на нетипову поведінку людей на вулицях, зокрема, на незнайомих людей, які мають зброю, але не є бійцями Збройних Сил чи територіальної оборони особливо, якщо вони перебувають у районах навколо військових об'єктів та аеропортів.

Те саме стосується і випадків виявлення підозрілих предметів (рюкзаків, сумок, гаджетів, продуктів харчування тощо) та транспортних засобів, які на тривалий час залишені без нагляду або ж недавно з'явилися у звичних місцях і викликають підозру.

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