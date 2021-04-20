УКР
Новини Агресія Росії проти України
6 069 20

СБУ перевела в режим підвищеної готовності підрозділи у всіх областях, - спікер Служби

СБУ перевела в режим підвищеної готовності підрозділи у всіх областях, - спікер Служби

Служба безпеки України перевіряє всю інформацію, яка може становити загрозу національній безпеці держави, а співробітники спецслужб переведені в режим підвищеної готовності у всіх регіонах країни.

Про це повідомив прессекретар СБУ Артем Дехтяренко, відповідаючи на запитання, перевіряють правоохоронці інформацію про розпалювання сепаратистських настроїв в окремих регіонах України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Служба безпеки не лише бореться з наслідками проблем, а запобігає їм, діючи на випередження. Тому, звичайно, СБУ постійно моніторить, аналізує та перевіряє всю інформацію, яка може свідчити про загрози державній безпеці України. Ми адаптуємо свою роботу залежно від актуальних викликів часу. При цьому значна її частина може бути непублічною. Це – одна зі специфіки служби. Також налагоджена системна комунікація і співпраця з колегами по силовому блоку, котрі згідно з законом відповідають кожен за свій напрям", - сказав Дехтяренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку року за злочини проти нацбезпеки України засуджено понад 80 осіб, - СБУ. ІНФОГРАФІКА

Він додав, що ескалація збройного протистояння з РФ та нарощування агресивної риторики з боку країни-агресора спонукають Службу безпеки України до адекватних заходів протидії.

"На сьогодні співробітники СБУ у всіх областях, а не тільки у прикордонних, переведені у режим підвищеної готовності. Посилено контррозвідувальну та оперативно-розшукову складові діяльності Служби. У більшості областей країни СБУ уже проводить чи невдовзі заплановані масштабні антитерористичні навчання. Тому ще раз підкреслюємо: СБУ цілодобово докладає усіх зусиль, щоб українці були максимально захищеними", - запевнив представник.

Відповідаючи на питання щодо можливих провокацій на травневі свята, про які писали деякі ЗМІ, Дехтяренко наголосив, що право громадян на мирні зібрання є невід’ємною частиною демократії, однак мітинги чи зібрання мають відбуватися в межах закону та з урахуванням складної епідситуації й карантинних обмежень, що діють в регіонах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТЕК звернеться в РНБО для оцінки ролі НКРЕКП у підриві національної безпеки

Він також зазначив, що країна-агресор проводить інформаційні спецоперації з метою поширення панічних настроїв в українському суспільстві, а також може провокувати акції протесту і заворушення.

"Слід пам’ятати, що сьогодні наша країна змушена протистояти проявам гібридної війни з боку РФ. І мова йде, зокрема, про інформаційні спецоперації, поширення панічних настроїв у суспільстві, провокування акцій протесту і заворушень. Все це – окремий напрям роботи російських спецслужб. Ми це чудово розуміємо і протидіємо. Не лише під якісь конкретні дати, а системно. Також нагадаю, що відповідно до норм чинного Кримінального кодексу, злочини проти основ національної безпеки України, викриття та розслідування яких є безпосереднім завданням СБУ, є особливо тяжкими. Мова йде про дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність та недоторканність України тощо. Тому до будь-яких спроб розхитати ситуацію чи влаштувати провокації ми ставимося з особливою увагою", - запевнив речник СБУ.

Автор: 

безпека (961) нацбезпека (163) СБУ (13377)
+4
В Одесі російські диверсанти масово ріжуть кабелі зв'язку та підпалюють колодязі телефонної каналізації, за день по кілька диверсій в різних районах міста. Нетипові пошкодження кабелів, надрізи, підпали, без крадіжок самого кабеля - чиста диверсія. Останній підпал залишив величезний житловий масив Поскот 350 тис мешканців без мобільного та проводного зв'язку та Інтернет. СБУ абсолютно не реагує на ці факти! Кого вони там перевели в бойову готовність, лишається тільки догадуватись! Чергові фейки від СБУ!
показати весь коментар
20.04.2021 11:20 Відповісти
+2
Это значит будут проверять бухгалтерию по фирмам.
показати весь коментар
20.04.2021 11:14 Відповісти
+2
цікаво, якщо прийдуть на вулиці міст "зелені чоловічки" з автоматами, як в Криму в 2014, що будуть робити наші всі разом правоохоронні так би мовити, органи???
показати весь коментар
20.04.2021 11:27 Відповісти
Как в Луганске в 2014?
показати весь коментар
20.04.2021 11:10 Відповісти
В Одесі російські диверсанти масово ріжуть кабелі зв'язку та підпалюють колодязі телефонної каналізації, за день по кілька диверсій в різних районах міста. Нетипові пошкодження кабелів, надрізи, підпали, без крадіжок самого кабеля - чиста диверсія. Останній підпал залишив величезний житловий масив Поскот 350 тис мешканців без мобільного та проводного зв'язку та Інтернет. СБУ абсолютно не реагує на ці факти! Кого вони там перевели в бойову готовність, лишається тільки догадуватись! Чергові фейки від СБУ!
показати весь коментар
20.04.2021 11:20 Відповісти
цікаво, якщо прийдуть на вулиці міст "зелені чоловічки" з автоматами, як в Криму в 2014, що будуть робити наші всі разом правоохоронні так би мовити, органи???
показати весь коментар
20.04.2021 11:27 Відповісти
Будуть робити так як в Криму, 90% перейдуть на сторону АГРЕСОРА.
показати весь коментар
20.04.2021 11:46 Відповісти
Казав Аваков, що в 2014-му році тільки в Донецькій області на сторону ворога
перейшли 20 000 ментів. А за ними всі інші силовики. Загальноукраїнська кількість зрадників донині засекречена мабуть тому, що там українців майже не було.
показати весь коментар
20.04.2021 11:48 Відповісти
Отпишутся на МВС, делов то... Интересно только то где пахнет баблом...
показати весь коментар
20.04.2021 11:27 Відповісти
там, откуда дают команду "фас"
показати весь коментар
20.04.2021 11:40 Відповісти
Это значит будут проверять бухгалтерию по фирмам.
показати весь коментар
20.04.2021 11:14 Відповісти
Аваков сегодня уже насмешил
показати весь коментар
20.04.2021 11:16 Відповісти
ШО, намечается крупная контрабанда спирта и сигарет?
показати весь коментар
20.04.2021 11:23 Відповісти
Интересно получается почему при Порошенко такого не было?. Сразу видно: кто есть кто. Вы подумали, что пятому или шестому - враг? Нет. Шестому, не враг, он - они за своё, наворованное боятся, а пятому, друг и торговый партнёр. ЖМУ РУКУ, ОБНИМАЮ.
показати весь коментар
20.04.2021 11:29 Відповісти
Потому шо СБУ руководил не кловун из квартала95.
показати весь коментар
20.04.2021 11:33 Відповісти
Приводи, не приводи в повышенную готовность, бегай, не бегай - это скорее тренировка для своих. А вот если соседи попрут, то это будет лакмус настроений людей.
показати весь коментар
20.04.2021 11:29 Відповісти
летенант Баканов борется с диверсантами. Протесты могут быть спровоцированы Вовой Пу. Это он постоянно врет украинцам про закинчення зубажиння та про вакцину уже вчера.
показати весь коментар
20.04.2021 11:31 Відповісти
в 2014 році всі бачили як СБУ І МВС захищали свої будівлі і країну від сепарів і рашистів, так буде і зараз. Як кажуть на Кавказі, що жирний ішак, все життя простоявший в тіні, на сонці працювати не буде.
показати весь коментар
20.04.2021 11:32 Відповісти
Щоб швидше відкривати кімнати зберігання зброї для РФії ? Як в Луганську і Донецьку ? Взагалі то у спецслужб не може бути стану підвищенної готовності... На то вони і спецслужби, що в такому стані(підвищенної) готовності перебувають - ЗАВЖДИ....
показати весь коментар
20.04.2021 11:47 Відповісти
будут значить грабить
показати весь коментар
20.04.2021 12:10 Відповісти
Знову буде "Здайомсу", як у 2014 році?
показати весь коментар
20.04.2021 12:24 Відповісти
Телодвижениям этой конторы, особенно при нынешнем руководстве, не стоит доверять. Они уже себя показали. Не стоит переоценивать их.
показати весь коментар
20.04.2021 12:49 Відповісти
 
 