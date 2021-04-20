СБУ перевела в режим підвищеної готовності підрозділи у всіх областях, - спікер Служби

Служба безпеки України перевіряє всю інформацію, яка може становити загрозу національній безпеці держави, а співробітники спецслужб переведені в режим підвищеної готовності у всіх регіонах країни.

Про це повідомив прессекретар СБУ Артем Дехтяренко, відповідаючи на запитання, перевіряють правоохоронці інформацію про розпалювання сепаратистських настроїв в окремих регіонах України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Служба безпеки не лише бореться з наслідками проблем, а запобігає їм, діючи на випередження. Тому, звичайно, СБУ постійно моніторить, аналізує та перевіряє всю інформацію, яка може свідчити про загрози державній безпеці України. Ми адаптуємо свою роботу залежно від актуальних викликів часу. При цьому значна її частина може бути непублічною. Це – одна зі специфіки служби. Також налагоджена системна комунікація і співпраця з колегами по силовому блоку, котрі згідно з законом відповідають кожен за свій напрям", - сказав Дехтяренко.

Він додав, що ескалація збройного протистояння з РФ та нарощування агресивної риторики з боку країни-агресора спонукають Службу безпеки України до адекватних заходів протидії.

"На сьогодні співробітники СБУ у всіх областях, а не тільки у прикордонних, переведені у режим підвищеної готовності. Посилено контррозвідувальну та оперативно-розшукову складові діяльності Служби. У більшості областей країни СБУ уже проводить чи невдовзі заплановані масштабні антитерористичні навчання. Тому ще раз підкреслюємо: СБУ цілодобово докладає усіх зусиль, щоб українці були максимально захищеними", - запевнив представник.

Відповідаючи на питання щодо можливих провокацій на травневі свята, про які писали деякі ЗМІ, Дехтяренко наголосив, що право громадян на мирні зібрання є невід’ємною частиною демократії, однак мітинги чи зібрання мають відбуватися в межах закону та з урахуванням складної епідситуації й карантинних обмежень, що діють в регіонах.

Він також зазначив, що країна-агресор проводить інформаційні спецоперації з метою поширення панічних настроїв в українському суспільстві, а також може провокувати акції протесту і заворушення.

"Слід пам’ятати, що сьогодні наша країна змушена протистояти проявам гібридної війни з боку РФ. І мова йде, зокрема, про інформаційні спецоперації, поширення панічних настроїв у суспільстві, провокування акцій протесту і заворушень. Все це – окремий напрям роботи російських спецслужб. Ми це чудово розуміємо і протидіємо. Не лише під якісь конкретні дати, а системно. Також нагадаю, що відповідно до норм чинного Кримінального кодексу, злочини проти основ національної безпеки України, викриття та розслідування яких є безпосереднім завданням СБУ, є особливо тяжкими. Мова йде про дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність та недоторканність України тощо. Тому до будь-яких спроб розхитати ситуацію чи влаштувати провокації ми ставимося з особливою увагою", - запевнив речник СБУ.