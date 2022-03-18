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Більшість затриманих диверсантів є громадянами України, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

монастирський

Більшість вже затриманих диверсантів, які працювали на ворога, є громадянами України.

Про це сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Більшість є громадянами України, які отримували посвідки на проживання та громадянство, приїжджаючи з інших країн, або виїхавши з раніше окупованих територій. Або навіть ті, хто перебував тут і протягом певного часу якимось чином перетинав кордон з рф, там був завербований і потім виконував певні завдання", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завдяки довгій комендантській годині у Києві та області нейтралізували диверсійні групи, - Денисенко

Він порадив українцям звертати увагу на раптове повернення певних сусідів, на атипову поведінку, таку як пересування, особливо зі зброєю, осіб, які не входять до лав територіальної оборони. За його словами, коли з’являється незнайома особа, варто повідомляти на 102 або звертатися на гарячу лінію СБУ.

"Якщо підтверджується така атипова поведінка особи, то тоді вона відправляється до СБУ, і таким чином визначають тип диверсантів, які можуть працювати проти України", - сказав Монастирський.

Він зазначив, що особливо потрібно звертати уваги на підозрілих осіб в районах біля аеропортів та воєнних об’єктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські диверсанти є у всіх регіонах України - Монастирський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+30
В расход *********.
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18.03.2022 21:58
+29
Це - державна зрада. Карається за законами воєнного часу.
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18.03.2022 22:06
+23
Схоже, готують ґрунт для здачі країни. Якщо вже мова зайшла про зміни до Конституції на догоду кремля. Будуть замилювати нам очі примарними "гарантіями безпеки".
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18.03.2022 22:07
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В расход *********.
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18.03.2022 21:58 Відповісти
Мені може хтось пояснити, що це?в кореспонденті прочитала

У Конституцію можуть внести зміни в частині про курс на вступ у НАТО - Рада дивитиметься на переговори з РФ.



Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук допустив можливість змінити Конституцію України - у частині про курс на вступ у НАТО. Про це Стефанчук сказав в ефірі 1+1 у п'ятницю, 18 березня.



"Оскільки шлях до євроатлантичної інтеграції прописаний у Конституції України, маємо дуже високий рівень легітимації цього напряму. Тому ми будемо дивитися, яким шляхом будуть йти переговірники, і тоді вже будемо відшукувати ту модель, яка або не суперечитиме Конституції, або будемо змінювати Конституцію в цій частині", - сказав Стефанчук.



За його словами, для України важливо, щоб "за результатами цих домовленостей насамперед ми відновили безпеку й отримали гарантії безпеки функціонування нашої держави".



Водночас Рада чекатиме, яку формулу буде закладено у переговорному процесі і, "безумовно, приєднається до обговорення".



Раніше в п'ятницю глава російської делегації на переговорах про припинення війни Володимир Мединський заявив про нібито зближення позицій сторін щодо тем нейтрального статусу України і її невступу в НАТО.



Пізніше в ОП відповіли на заяви РФ про зближення позицій. Українські позиції незмінні і до них входять припинення вогню, виведення військ і жорсткі гарантії безпеки, наголосив Михайло Подоляк.

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18.03.2022 21:59 Відповісти
Це - державна зрада. Карається за законами воєнного часу.
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18.03.2022 22:06 Відповісти
Схоже, готують ґрунт для здачі країни. Якщо вже мова зайшла про зміни до Конституції на догоду кремля. Будуть замилювати нам очі примарними "гарантіями безпеки".
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18.03.2022 22:07 Відповісти
Про НАТО можна забути, як і про і ЄС. Все що відбувається- частина одного плану. Кремля. А почалося все з проекту Суркова "Буратіно".
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18.03.2022 22:24 Відповісти
Подождите, если НАТО официально заявили что нам в ближайшие 10 лет (читай "никогда") не светит вступление в НАТО, то как это измениться в связи с тем прописано или не прописано это у нас в Конституции?
Израиль не в НАТО, Южная Корея не в НАТО. И у этих стран постоянно существует военная угроза. Просто "угрожающие" совершенно чётко понимают каких ******** они отгребут в случае нападения на эти страны.
Может практичнее нам стать Израилем и Южной Кореей, вместо того чтобы клянчить о защите добрых дядей из НАТО?
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18.03.2022 22:41 Відповісти
Брехня. Нато такого не заявояли
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18.03.2022 23:57 Відповісти
Да хоть сто лет до НАТО... Никто не должен нам диктовать свои хотелки...
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19.03.2022 01:35 Відповісти
А вот с этим я согласен полностью.
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19.03.2022 10:03 Відповісти
Манкурты. Таких уже не перевоспитаешь, не переубедишь.
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18.03.2022 21:59 Відповісти
а и не надо .Нужно быстро и чётко лишать гражданства вместе со свободой . Причём свободы надо лишать лет эдак на 10 не меньше .
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18.03.2022 22:02 Відповісти
Не можна позбавляти громадянства України та висилати громадянина за межі країни. В Конституції записано.
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18.03.2022 22:05 Відповісти
так нужно сделать так , чтоб можно было .Иначе так и будут у нас всякие Шуфричи да Бойки сеять ватный мир в Украине , раздоры , грабёж и смерть .
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18.03.2022 22:07 Відповісти
Стаття 111 з конфіскацією і пожиттєво. Крапка. І хочу подивитись як ***** пришле їм фуари на кічу...
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18.03.2022 22:10 Відповісти
Фуагри - отої кльової гусячої печінки.
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18.03.2022 22:17 Відповісти
Не можна міняти Конституцію під час війни, але можна "випадково" поцілити зі зброї в гандона...
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18.03.2022 22:12 Відповісти
а никто и не призывает её менять .Нужно сделать подпункт закона и всех делов .
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18.03.2022 22:14 Відповісти
Закон не відмінить статтю Конституції...
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18.03.2022 22:16 Відповісти
нет такого закона и статьи конституции , которую нельзя обойти ) Их пишут политики, а не народ на референдумах )
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18.03.2022 22:19 Відповісти
Вот так вот нет-нет, да и пожалеешь, что у вас нет, как у нас, смертной казни...
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19.03.2022 00:26 Відповісти
10 років а перед цим вирізати мінімум одну нирку на допомогу хворим і що там ще можна щоб не здохло відразу а потім на 10 років згоден.
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18.03.2022 22:08 Відповісти
То малороси.
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18.03.2022 21:59 Відповісти
А навіщо їх затримувати, чому відразу їх не ліквідувати
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18.03.2022 21:59 Відповісти
Значить наші тюрми їх не здивують )
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18.03.2022 21:59 Відповісти
лишать гражданства без всяких оговорок .Но как я понимаю у нас ещё нет реального закона от всяких провокаторов и предателей , по лишению их украинского гражданства . Пора уже очищаться от всякого предательского отребья .
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18.03.2022 22:00 Відповісти
Збудувати для таких зрадників колонію десь у волинських болотистих лісах, видати по лопаті і нехай працюють: один барак сьогодні викопує яму, на наступний день інший барак її засипає. І так 15 років, день в день.
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18.03.2022 22:04 Відповісти
я либерален в таких вопросах и практичен .Пусть лучше крутят педали генератора и вырабатывают электроэнергию для пользы общества .
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18.03.2022 22:08 Відповісти
В тюрьму нельзя - кормить их ещё потом десятилетиями... так что - накуй..
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18.03.2022 22:00 Відповісти
хіба то "громадяни України" якщо продають інформацію і наражають місто на бомбардування?
не треба нам таких "громадян" (по законам воєнного часу.... зрадників не перевиховують)
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18.03.2022 22:02 Відповісти
Не знаю жодного україномовнного "ватніка"...
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18.03.2022 22:37 Відповісти
то Вам пощастило ))))
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18.03.2022 22:41 Відповісти
Мікіла Янівіч Азіров же ж!
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18.03.2022 22:56 Відповісти
Вот именно, что большинство задержанных диверсантов, пока во всяком случае - это наши граждане, которые знают как выговаривается "Паляныця" и тому подобное, что сегодня РНБО во главе с Даниловым "очень ценно" советовал применять
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18.03.2022 22:03 Відповісти
а сколько еще не пойманных зашухерились по домам. И через два года пойдут на избирательные участки ...
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18.03.2022 22:13 Відповісти
меньше надо было швыряться украинским гражданским кому попало
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18.03.2022 22:15 Відповісти
Вот этих военных Азова,готовых сейчас прийти на помощь Мариуполю и не только их,Арестович назвал провокаторами и не разбирающимися в проблеме Мариуполя. Они ждали приказа и не дождались. Приказа не будет!!!
https://twitter.com/i/status/1504794317520572417
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18.03.2022 22:27 Відповісти
Настав час для переосмислення самого поняття "громадянин України" і відображення цього в обліковій державній документації. Насамперед негайно потрібно відновити графу "національність" в паспортах. Поняття "громадянин України" занадто широке що дозволяє "перенаповнювати" державні органи не українцями які складають 80% населення. Досить подивитися на кацапські пики у владі та державних органах різних рівнів і стає зрозумілою чому така недолуга державна політика у всіх сферах життя. Демократія має бути представницькою - українці мають бути представлені українцями у владі і решта національностей теж нехай голосують за своїх представників пропорційно до складу населення. Це небезпечно коли у "першій сотні Зєленського" лише 9 українців. Війна нравиться? А готовність до неї? А перемовини з кацапами? Ой кто же ето всьо сдєлал?
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18.03.2022 22:29 Відповісти
Резать этих ********* на ремни без суда и следствия живьем.
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18.03.2022 23:16 Відповісти
Ну и что вы будите с ними делать? Этих тварей в военное время, надо лишь в расход пускать, чтоб другим не повадно было. А иначе, они будут плодиться, как тараканы!
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18.03.2022 23:36 Відповісти
Так куда сообщать? Естьу меня один на примете. 102 не подходит.
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19.03.2022 01:37 Відповісти
А хто очі закривав на цих диверсантів? Як вони сюди потрапили? Де зброю вони взяли? Агов Монастирський?
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19.03.2022 07:43 Відповісти
Так отрезай им яйца и руки, или будешь их оберегать и лелеять по тюрьмам, да кормить *********?
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19.03.2022 09:09 Відповісти
 
 