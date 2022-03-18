Більшість затриманих диверсантів є громадянами України, - Монастирський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Більшість вже затриманих диверсантів, які працювали на ворога, є громадянами України.
Про це сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Більшість є громадянами України, які отримували посвідки на проживання та громадянство, приїжджаючи з інших країн, або виїхавши з раніше окупованих територій. Або навіть ті, хто перебував тут і протягом певного часу якимось чином перетинав кордон з рф, там був завербований і потім виконував певні завдання", - сказав міністр.
Він порадив українцям звертати увагу на раптове повернення певних сусідів, на атипову поведінку, таку як пересування, особливо зі зброєю, осіб, які не входять до лав територіальної оборони. За його словами, коли з’являється незнайома особа, варто повідомляти на 102 або звертатися на гарячу лінію СБУ.
"Якщо підтверджується така атипова поведінка особи, то тоді вона відправляється до СБУ, і таким чином визначають тип диверсантів, які можуть працювати проти України", - сказав Монастирський.
Він зазначив, що особливо потрібно звертати уваги на підозрілих осіб в районах біля аеропортів та воєнних об’єктів.
Будь ласка, зачекайте...
У Конституцію можуть внести зміни в частині про курс на вступ у НАТО - Рада дивитиметься на переговори з РФ.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук допустив можливість змінити Конституцію України - у частині про курс на вступ у НАТО. Про це Стефанчук сказав в ефірі 1+1 у п'ятницю, 18 березня.
"Оскільки шлях до євроатлантичної інтеграції прописаний у Конституції України, маємо дуже високий рівень легітимації цього напряму. Тому ми будемо дивитися, яким шляхом будуть йти переговірники, і тоді вже будемо відшукувати ту модель, яка або не суперечитиме Конституції, або будемо змінювати Конституцію в цій частині", - сказав Стефанчук.
За його словами, для України важливо, щоб "за результатами цих домовленостей насамперед ми відновили безпеку й отримали гарантії безпеки функціонування нашої держави".
Водночас Рада чекатиме, яку формулу буде закладено у переговорному процесі і, "безумовно, приєднається до обговорення".
Раніше в п'ятницю глава російської делегації на переговорах про припинення війни Володимир Мединський заявив про нібито зближення позицій сторін щодо тем нейтрального статусу України і її невступу в НАТО.
Пізніше в ОП відповіли на заяви РФ про зближення позицій. Українські позиції незмінні і до них входять припинення вогню, виведення військ і жорсткі гарантії безпеки, наголосив Михайло Подоляк.
Израиль не в НАТО, Южная Корея не в НАТО. И у этих стран постоянно существует военная угроза. Просто "угрожающие" совершенно чётко понимают каких ******** они отгребут в случае нападения на эти страны.
Может практичнее нам стать Израилем и Южной Кореей, вместо того чтобы клянчить о защите добрых дядей из НАТО?
не треба нам таких "громадян" (по законам воєнного часу.... зрадників не перевиховують)
https://twitter.com/i/status/1504794317520572417